Walter Schreifels y Quicksand regresan a los escenarios con nuevo álbum

Walter Schreifels es uno de esos personajes del hardcore que a veces pasan desapercibidos. Creo que sólo los verdaderos amantes de la New York HC lo conocen y saben quién es éste guitarrista y compositor de 48 años de edad. Basta con decir que su juventud estuvo marcada por bandas sobresalientes de los ochenta como Youth of Today y Gorilla Biscuits, de las cuales formó parte. Pero si algo define la personalidad, carrera, actitud, voz y el sonido distorcionado de esta leyenda es Quicksand, agrupación que formó en 1990 junto a Tom Capone (segunda guitarra), Alan Cage (batería) y Sergio Vega (bajo). Todos ex integrantes de Seaweed, Beyond y Bold.

Quicksand representa el verdadero sonido del post hardcore, el brinco que se dio del sing along al ritmo lento, pesado y melodioso, haciendo que en algunas ocasiones el HC se convirtiera en una presentación en vivo dentro de algunos programas de la televisión de los Estados Unidos. Tal vez Snapcase y Jawbox realizaban algo similar pero manteniéndose aún, en aquel entonces, no tan populares, comenzando a caminar detrás de Walter y compañía. Sin embargo, grupos como Deftones, At The Drive-In, Refused o algunos más contemporáneos como Title Fight o Drug Church seguramente, hasta la fecha, siguen sintiendo la misma admiración por esta banda que ha vuelto con la noticia de que tendrán nuevo disco (titulado como Interiors) después de veintidós años, lanzándolo con Epitaph Records, para el próximo mes de noviembre, mientras que en septiembre y octubre realizarán un tour por ambas costas de Norteamérica.

La discografía de Quicksand inició con cuatro canciones que se convirtieron en un EP (Revelation Records 1990). Después editaronn Slip (Polydor Records 1993), considerado su mejor material, y uno de los discos más representativos del post hardcore, con sencillos como «Frazer», «Dine alone», «Omission» y «Freezing process». Y en 1995 aparece Manic compression (Island Records 1995), que no destacó tanto como su anterior grabación, sino que se habló mucho más de la separación que tuvieron.

Desde aquel entonces la carrera de Quicksand estuvo intermitente. Durante algunos años se volvieron a juntar y llevaron a cabo presentaciones, preparando lo que sería su nuevo álbum. Walter también se reunió a tocar con Gorilla Biscuits y Youth of Today, dio a conocer su proyecto como solista, y salió a la luz con sus grupos Rival Schools, Dead Heavens y Vanishing.

Hoy este cuarteto regresa con el video de la canción «Iluminant», el primer sencillo de Interiors. Al parecer sus esporádicos shows como el que dieron en el veinticinco aniversario de Revelation Records, o en el Wrecking Ball de 2016 podrían pasar a segundo término. Quicksand acaba de anunciar que tendrá nuevo disco, y eso convierte a Walter y su banda en la imagen de toda una generación sintiendo el característico ritmo del bombo palpitando en nuestros pechos, sus potentes guitarras equilibrando ese sonido lánguido y nostálgico, y esas las líneas de bajo que conmemoran los ochentas y noventas (como un antes y un después del hardcore en la Gran Manzana). Clávate en su nuevo video abajo y espera la salida de su próximo disco, más de veinte años después.

