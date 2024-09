Sobre cómo el Walter White del fentanilo apareció y desapareció de la dark web

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Cuando la página xxxMDMA empezó la venta online en 2015, no tardaron en etiquetar su producto como un producto de primerísimo orden. Entonces, ofrecieron muestras gratuitas para invitar a los consumidores potenciales a probar la primera remesa. Enviaron los primeros pedidos en 24 horas. Su suministro era de primera. En poco tiempo, el negocio era boyante.

Puede que se tratara de humor negro, o lo mismo fuera un acto de auténtica sinceridad. El caso es que en la información biográfica estaba clamorosamente basada en el protagonista de la fenoménica teleserie estadounidense Breaking Bad, una tragedia posmoderna narrada que retrata el descenso a los infiernos de un profesor de instituto enfermo de cáncer, que decide ponerse a cocinar metanfetamina para que su familia disponga de un sustento económico tras su muerte.

Si la información biográfica es una broma o no, es algo que es imposible contrastar:

«Voy a ser lo más directo y llano que pueda. El motivo por el que estoy aquí revelando más información de la cuenta sobre mí mismo, es que necesito conseguir una cantidad de dinero extra muy significativa para costear un tratamiento médico muy importante y muy caro para alguien muy cercano a mí».

Habida cuenta de que xxxMDMA abrió tiendas en un puñado de mercados de la deep web en 2015, la persona que está detrás de ese perfil habría amasado ya al menos 500.000 dólares solo por la venta de fentanilo, según concluye un análisis realizado por VICE News.

La rápida demanda de la poderosa sustancia ilegal, a la que se describe a menudo como una sustancia 100 veces más poderosa que la morfina, se ha cobrado un espeluznante número de cadáveres a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá en los últimos meses.

El prolífico vendedor del producto lo distribuyó entre varios mercados, todos ellos accesibles exclusivamente para clientes anónimos. Tal y como sugiere su nombre, el enigmático vendedor también comercializaba otros productos, como el MDMA, y otras drogas sintéticas de la misma familia, además de ofrecer instrucciones de uso sobre cómo sintetizar los productos que vendía en casa.

«La persona que necesita el tratamiento es joven y le queda mucha vida por delante, pero a las mutuas médicas eso les da igual. Yo haré todo lo que sea necesario para salvarla. No estoy pidiendo que nadie me eche una mano ni nada parecido, simplemente os pido que me deis la oportunidad de demostraros que tengo acceso a sustancias excelentes. Si las compráis me estaréis ayudando en mi cruzada».

El registro de ventas de fentanilo de este vendedor en uno de los mercados de la internet oscura — tan solo uno de los tres donde puede accederse a su perfil — revela que la firma habría vendido cerca de 400 gramos del poderoso opio sintético, una cantidad suficiente como para producir alrededor de mil cápsulas.

«Soy un cristiano devoto y jamás pensé que me convertiría en traficante de drogas y una vez haya conseguido el dinero suficiente para ayudar a esta persona, dejaré de ser un traficante. Yo calculo que en un periodo de entre 6 y 9 meses conseguiré la cantidad necesaria, habida cuenta de que también estamos recabando dinero con campañas de financiación legales».

El vendedor desapareció súbitamente a mitad de junio — leal a su palabra, cuando se cumplían casi 7 meses desde que arrancó — claro que es muy improbable que xxxMDMA supusiera su primera aventura como traficante; y aún menos la última.

***

Los mercados de venta de drogas en la deep web no son ninguna novedad.

Silk Road ya se convirtió en su día en la cuna de la venta de narcóticos online. La página fue clausurada en 2013 y su fundador fue condenado a cadena perpetua.

Desde entonces, han afluido una gran variedad de potenciales herederos a la peligrosa corona. Algunas son páginas a las que solo se puede acceder por invitación, otras tienen prohibida la venta de drogas duras, otras permiten a compradores y vendedores el lujo de ingresar un depósito como garantía de que nadie va a ser estafado.

Todas ellas comparten tres cosas en común: han desplegado un avanzado sistema de seguridad para eludir la persecución de las fuerzas del orden, cierran sus transacciones con Bitcoin, una moneda virtual que no se puede rastrear, y operan a través de correos, del servicio postal público.

En la imagen, una captura de pantalla de la web, se puede leer: ‘Nebulizadores nasales domésticos estadounidenses de fentanilo de 30 miligramos. Producto de primera calidad’.

Los mercados ofrecen un abundante catálogo de drogas ilegales, además de tarjetas de crédito robadas, servicios de piratería informática, armas y lo que, presuntamente, serían los servicios de asesinos a sueldo — por mucho que las investigaciones acometidas hasta la fecha no han logrado demostrar que los servicios de contratación de sicarios sean más que una mera estafa.

Sin embargo, a pesar de los temores a la mayoría de actividades fraudulentas que suceden en el marco de situaciones que escapan al alcance de la ley, en el rincón virtualmente no rastreable de internet, la mayoría de las ofertas del mercado ofrecen pequeñas cantidades de marihuana, éxtasis y de cocaína.

Algunos opiáceos como la heroína y el OxyContin son fácilmente accesibles en las webs, pero tanto el fentanilo como otras RC — siglas inglesas que se refieren a research chemicals, o sustancias que se emplean para la investigación médica o farmacológica pero que no están concebidas en ningún caso para ser comercializadas— han encontrado una elevada y rapidísima demanda en la dark web.

Desde que el fentanilo hiciera acto de aparición en un mercado de lo más popular en noviembre de 2015, han aparecido más de 1.500 ofertas de fentanilo y de otras drogas de laboratorio en la web.

El crecimiento de la sustancia ha puesto al descubierto la existencia de una imparable crisis en Estados Unidos.

Las estadísticas sobre drogas son, en el mejor de los casos, poco fehacientes. Pese a todo, la agencias de salud estadounidenses y canadienses luchan ahora por calibrar las auténticas dimensiones de la plaga.

Porcentajes de muertes por consumo de drogas ilegales en las que se detectó la presencia de fentanilo en la Columbia Británica, desde el año 2012 hasta el 31 de mayo de 2016. (BC Coroners Office)

El Centro para el Control de las Enfermedades informa que solo en el estado de Ohio el número de muertes por consumo de sustancias ilegales pasó de las 92 de 2013 a las 514 del año pasado — un escalofriante incremento del 550 por ciento.

La oficina en Kentucky de la administración para el control de sustancias arroja cifras parecidas: se registraron 121 muertes en 2014, por las 420 de 2015. En Kentucky, el fentanilo ha estado detrás de una de cada tres muertes relacionadas con el consumo de estupefacientes.

En Alberta, Canadá, sede de la autoridad provincial en salud, los informes señalan que las muertes han pasado de las 66 de 2013 a las 272 dos años después. Y en la vecina Columbia Británica el consumo de fentanilo ha provocado 474 sobredosis en 2015, mientras que todo apunta a que este año las cifras serán peores; solo en el primer cuatrimestre del año ya se han denunciado 190 muertes por sobredosis, lo que ha provocado que las autoridades de la provincia hayan decidido declarar el estado de emergencia.

***

Conseguir fentanilo se está convirtiendo en algo cada vez más sencillo y su demanda no para de crecer.

El hecho de que se trate de una sustancia altamente concentrada y de que sea muy fácil de transportar, ya sea en polvo, en cápsulas, en parches o hasta en líquido, la convierte en una sustancia doblemente atractiva para los traficantes que operan actualmente y para los que aspiran a hacerlo en el futuro.

Los puertos canadienses cada vez reciben mayores cantidades de la controvertida sustancia, casi siempre procedentes de China, como VICE News ya denunció a principios de este mes. Allí la droga no es controlada por el gobierno. Por otra parte, grandes cantidades de parches y de cápsulas de fentanilo han sido confiscadas en varias sedes de los Ángeles del Infierno en Ontario, lo que sugiere que el club de moteros estaría encargándose de su distribución.

VICE Canadá ha acudido al epicentro de la epidemia de fentanilo para comprobar de primera mano los efectos de la droga y lo costoso que puede resultar recibir el tratamiento adecuado por adicción a opiáceos.

En Estados Unidos, la especulación ha llevado a señalar a los carteles mexicanos como principales responsables de la distribución de la sustancia. La DEA, la administración antidroga estadounidense, sospecha, igualmente, que las organizaciones criminales habrían importado grandes cantidades de China, y que habrían producido otras en sus propios laboratorios.

Pese a todo, la darkweb también habría sido responsable de la distribución de enormes cantidades. Y lo que es más, se está subestimando el hecho de que la droga puede producirse de manera relativamente sencilla desde casa.

***



Quienquiera que esté detrás de la web xxxMDMA habría vendido mayormente dosis a pequeña escala, probablemente para consumo personal.

Su producto más popular es una dosis de 10 miligramos de «99,8 por ciento de fentanilo puro», que puede adquirirse a cambio de 0,2017 bitcoins (alrededor de 130 euros). El punto de venta online informa que se habrían vendido 730 unidades del producto en cuestión entre diciembre de 2015 y el 15 de junio de 2016.

Además, a cambio de 120 euros más uno puede adquirir sendos nebulizadores nasales — a los que se describe como «de lejos, la manera más fácil y segura de consumir fentanilo». El artículo en cuestión ha sido vendido a 286 clientes.

Cada cápsula contiene aproximadamente alrededor de cinco miligramos de la sustancia. Los médicos aseguran que con dos miligramos bastaría para matar a una persona de complexión normal.

Claro que el vendedor también ofrece la posibilidad de comprar al por mayor. Así, pueden adquirirse 5.000 miligramos de la sustancia a cambio de 4.800 euros. Aquellos emprendedores que desearan convertir el polvo en cápsulas podrían obtener un valor en el mercado cercano a los 23.000 euros.

El éxito en el tenebroso mundo de los mercados de la dark web, una esfera que las fuerzas de seguridad policiales llevan tiempo intentando perseguir con distintos grados de éxito, depende muchísimo de las comentarios del resto de usuarios, que son, en última instancia, quienes forjan la auténtica reputación de cada usuario.

Los comentarios sobre xxxMDMA son deslumbrantes. En solo seis meses, acumula miles de loas de usuarios entusiasmados.

«Perfecto. Como siempre. Gracias colega!», escribe un usuario que se ha gastado 1.100 dólares en un gramo de fentanilo.

«Por encima de todo, una gran primera experiencia. Es el producto más Sigiloso que he probado hasta ahora. Ya tengo proveedor para el futuro, sin duda», escribe otro que invirtió 140 euros en fentanilo a principios de junio.

El término Sigilo se refiere a las medidas de seguridad adoptadas por el vendedor para mantener las comunicaciones de su página encriptadas, para disimular el paquete que contiene la sustancia y para envasar al vacío el producto. El Sigilo es una de las virtudes más codiciadas por los vendedores de la dark web.

Una ralla de fentanilo (Dopesick)utting a line of fentanyl. (Dopesick)

Uno de los usuarios se lamenta por los elevados precios y por el hecho de que la web xxxMDMA opera habitualmente bajo un sistema al que se conoce como «finalize early», lo que significa que se cobra el importe antes de que el producto haya llegado a su destinatario.

A pesar de todo, escribe el usuario, «que me parta un rayo si no merece hasta el último centavo de lo que le hemos pagado. No sabía que el fentanilo podía contener cristales tan hermosos y resplandecientes».

Sin embargo los comentarios dejaron de ser positivos a partir de mitad de junio, cuando el vendedor desapareció del mercado, por mucho que siguió cobrando las cantidades de aquellos que nunca recibieron la sustancia que habían pagado.

Es algo que sucede a menudo en la dark net. Sucede que los vendedores temen que las fuerzas de seguridad estén al acecho y desmantelan el tinglado. Otras simplemente se han quedado sin producto, pero no pueden resistir embolsarse un puñado de monedas bitcoin más.

«Nunca me llegó. Ahora me estoy comiendo la abstinencia. Ojalá hubiese leído los comentarios y me hubiera dado cuenta de que al final era un timo. Este vendedor era una persona increíble, ahora se dedica a estafar al personal», escribió otro usuario después de haber perdido 130 euros, que se limitó a firmar con el símbolo universal del desconsuelo:

:(

Otro desafortunado comprador habría perdido 37.500 dólares, según señalan los registros del foro online. «Solo quería decirte que no hay de qué, que me alegro de haberle pagado la operación a la pequeña. Dejas mucho que desear. ¡Espero que el karma se comporte contigo como te mereces!».

«De abstinencia y desesperado», escribe otro usuario.

Lo que provocó que xxxMDMA se ganara una buena reputación en los foros era que, tal y como ellos mismos se encargaron de proclamar, su producto era de buena calidad. No estaba cortado con lo que sea que le ponen los chinos. Si el producto llegaba o no «directamente de un productor en Europa», tal y como se reivindicaba, es algo que no ha podido comprobarse, pero uno tras otro, los comentarios elogiaron la potencia y la pureza del fentanilo de xxxMDMA.

«¡Esta mierda casi me mata! Me tomé solo un poquito y me pasé los siguientes seis días en el hospital», escribe otro usuario.

En las últimas remesas, sin embargo, los usuarios se empezaron a quejar de que se les había mandado drogas distintas a las que habían pedido. Muchos denunciaron recibir en su lugar distintas cantidades del llamado U-47700, una droga de diseño que puede resultar peligrosa por sí misma, en lugar de fentanilo o de éxtasis.

***

Los mercados de la droga de la deep web atraen a un determinado perfil de consumidor. Se trata de gente que busca productos de buena calidad y que siempre expresan su opinión y hasta consignan advertencias sobre la mejor manera de usar cada sustancia. En pocas palabras, son personas cuidadosas. Y muy particulares.

Las instrucciones de uso del fentanilo han ido pasando de mano en mano por toda la web, especialmente para tratar de evitar las sobredosis. Un usuario de Reddit publicó una guía de instrucciones para su consumo en la que se relataba paso por paso de lo que hay que hacer para seguir vivo.

Lo primero que recomendaba era no consumir la sustancia bajo ningún concepto. Al final escribía que «el fentanilo es una droga peligrosa, pero si pese a todo quieres jugar a la ruleta rusa farmacéutica las instrucciones que te dejo arriba lo mismo te ayuden a esquivar la bala».

Los comentarios no tardaron en llegar, algunos sugerían que lo que hay que hacer es encarecer el precio base del fentanilo, para así asegurarse de que no se vendiera como una droga más cara y menos letal, como sucede con opiáceos como el oxycodone.

Una imagen enviada por un vendedor de fentanilo.

Como ya escribió un usuario: «deshacerte de tu red principal de clientes no es viable económicamente».

Pero incluso cuando se trata de las permisivas comunidades online que consumen estupefacientes, los usuarios advierten con frecuencia que el uso de fentanilo debería de ser evitado.

El mes pasado, un vendedor de fentanilo publicó en Reddit que se disponía a dejar el negocio. «He roto la primera norma de todo camello: me he convertido en adicto a mi propio producto», escribió.

«El proceso de abstinencia ha durado, de principio a fin, una semana», escribía. Pronto otros usuarios incorporaron sus experiencias. «Me la pasé gritando del dolor. No había gritado en toda mi vida. Soy una persona muy silenciosa».

***



Una vez que xxxMDMA desapareció del negocio, los vendedores de fentanilo de calidad que quedan en la dark web son pocos y muy distintos los unos a los otros.

Uno de los comerciantes, que asegura que su producto viene del Canadá, ha vendido varios miles de dólares en fentanilo durante los últimos meses, pero ni siquiera ha llegado a vender ni la mitad de lo que estaba vendiendo xxxMDMA. Claro que a diferencia de su antiguo competidor, el vendedor canadiense vende su productor por todo el planeta.

Otro de los vendedores está radicado en algún lugar de la Unión Europea y cosecha buenos comentarios, claro que solo ha conseguido vender una parte infinitesimal de lo que han conseguido vender otros vendedores.

Los vendedores no dejarán de aparecer. Y las dosis, su potencia y su precio seguirán fluctuando. Pero los peligros de suministrar fentanilo, la droga que está ardiendo como un fuego incontenible entre comunidades de alto riesgo, continuará.

