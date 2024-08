Ligué en Wapa con feministas con letras de canciones machistas

Son varias las letras de canciones que el Plan Skolae del Gobierno Navarra ha tachado de machistas. “Sin ti no soy nada” de Amaral, “No vale la pena” de Bustamante, “Te espero sentada” de Shakira o “Cuatro babys” de Maluma serán estudiadas por las escuelas en la Comunidad Foral para debatir la violencia de género y machismo.

De hecho, algunas de ellas como “Te mataré” de Loquillo y los Trogloditas apela directamente a acabar con la vida de una mujer. Pero parece ser que no, que hasta la era de los millennials y la generación Z nadie se había dado cuenta de ello y las cantábamos en los karaokes a todo pulmón sin darnos cuenta.

Hemos vivido durante más de diez años engañadas, pensando que las apologías a las relaciones tóxicas eran creatividad y sentimiento. Y justo ahora descubres que, a ti, que en tu perfil retuiteas todos y cada uno de los hilos feministas que corren por la red, te habían pasado desapercibidas todas las frases misóginas que sonaban en bucle en tu iPod mientras hacías ver que estudiabas cuando estabas en primero de la ESO.

Precisamente para ver si esas letras pasan o no inadvertidas por las feministas, decidí camelarme a mujeres que en su perfil de Wapa se describen como feministas, o tienen algún símbolo que las identifica como tal, con esas canciones que se consideraban machistas por el Plan Skolae (aquí el listado). Para evitar que cualquier mujer no feminista me abriese el chat puse explícitamente en mi perfil que solo contestaría a aquellas que lo fueran. Y así empezó todo, bajándome la app y creando mi perfil.

Después tocaba empezar a dejar rastro tras ojear los perfiles de posibles candidatas.

Lady Face Palm

24 años, cabellos anaranjados, gafas de aviador, una cami con un mensaje feminista… aquella iba a ser la primera. Empecé fuerte con una “sabia frase” de la canción de “Cuatro babys” de Maluma.

Aquello fue muy frustrante. Después de varias frases decidí probar con un trozo de “Un violinista en tu tejado” de Melendi, para ver si le gustaba más. Los face palms cada vez eran más duros.

Di aquella relación por perdida en cuanto se rió de mí en mi cara.

Mi primer bloqueo en Wapa

Me abrió ella, por lo que entendí que había leído mi descripción. Me pidió el Whatsapp a la cuarta frase y se partió cuando le puse una frase de “Me enamora” de Juanes, otra de las canciones consideradas sexistas. Empezábamos bien. Me pidió el nombre y le contesté con una canción de Shakira… La risa se tornó en confusión. “En la cama” de Nicky Jam me hizo perder la partida. Ya no tenía nada a hacer. No le había gustado nada la letra de la canción y me acusó de ser un hombre. Aquello acabó en bloqueo no sin antes despedirse educadamente.

La novia cadáver

No se le veía la cara en ninguna foto, solo algunos tatuajes entre los que estaba el símbolo feminista. Otro de esos tatuajes, el de la foto que podéis ver, era el de una especie de Catrina, la mujer de la muerte en México. Viendo aquella imagen me pareció ideal empezar con una frase de “La mataré” de Loquillo. Pero aquello mató también cualquier futuro entre nosotras.

Desfasada

La siguiente mujer tenía su cuenta vinculada a su Instagram y, cotilleándolo, vi unas fotos suyas en una manifestación feminista. Era la candidata perfecta para lanzar el anzuelo de otra de las canciones propuestas por el Gobierno de Navarra para analizar en las escuelas. Sin embargo la música de David Bustamante no era lo suficiente cool como para encandilar a esa zagala de 24 años, que acabó por bloquearme en mi tercer ataque. Me sentí una cazadora cazada, descubrió que todo formaba parte de la letra de una canción y me dijo con buenas palabras que estaba un poco desfasada.

La asusté

No me hubiese gustado para nada ser la siguiente persona que describiré. Estoy completamente convencida de que, después de lo que le dije se asustó. Me sorprendió muchísimo que después de decirle que quiero matarla a punta de navaja (por la noche), a la mañana siguiente fuese ella quien abriese la conversación, aunque hubo un momento que dejó de contestar, supongo que presa del pánico.

“Vete con tu droga a otro sitio”

Esta es mi favorita. La chica Intentó buscar muy fuertemente una explicación lógica a todo aquello y su conclusión fue que le estaba escribiendo aquello colocada.

En su perfil se definía como mujer empoderada, amante de la fotografía, la música y los animales. También demostró una gran sensibilidad y empatía. Yo no hubiese aguantado ni dos segundos aquella conversación, pero ella estuvo dándolo todo estoicamente.

Y llegó la cita

O al menos alguien tan entregada que le daba igual lo que le dijera y se empeñó en quedar conmigo.

Probé su reacción con varias canciones de Amaral, Melendi, Daddy Yankee (quizás esta última era la más machista de todas). Llegué a la conclusión que algunas de las frases sacadas de contexto podrían ser perfectamente pronunciadas por un acosador y que a mí, personalmente, me haría cierto respeto que me las dijeran. Sin embargo, en un contexto de ligoteo, puede no resultar tan extraño que te digan: “Me enamora que me hables con tu boca” o “Yo no sé si te merezco”. Otras en cambio daban auténtico miedo. Fuera como fuera aquella chica decidió quedar conmigo quebrantando así sus principios. Misión cumplida.





Sigue a la autora en @AlbaCarreres.