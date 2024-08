Las mujeres de Warhammer nos enseñan sus mejores miniaturas

Ya sea porque eres un coleccionista friki, porque un amigo te ha desafiado o porque acabaste ahí por error buscando el Call of Duty, seguramente hayas entrado en una tienda Games Workshop al menos una vez en tu vida. Y, además, una vez llegas a la sección de Warhammer, seguramente hayas notado que la mayoría de gente que hay por ahí son hombres, hombres que se parecen mucho a los enanos que están pintando.

Sin embargo, las mujeres también juegan. Hablé con algunas sobre la brecha de género en el mundo de Warhammer.

EMILY

Emily

“Para mí el aspecto principal de este juego es que disfruto montando y pintando las figuras y viendo cómo cobran vida. Es muy relajante. La Abominación del Pozo Infernal [imagen más abajo] me llevó un día y medio. Me encanta ver la cara de la gente cuando ven estas criaturas terminadas; es algo que me anima mucho a seguir haciéndolas”.

La Abominación del Pozo Infernal de Emily

“Pero algunas de las figuras antiguas, e incluso algunas de hoy en día, pueden suponer un problema. La cultura que rodea a este juego está dominada por hombres y creo que a veces les puede resultar difícil entender qué se considera cruzar la línea en la estética femenina. No me malinterpretes, entiendo que en los 80 se llevaban las mujeres de tetas grandes, caderas sinuosas y culos grandes sujetando una ametralladora Gatling con una armadura diminuta, pero esto ya no es así en 2019. Si las modificaran un poquito, creo que serían mucho más atractivas. Igual Games Workshop tiene que contratar a más mujeres o igual tienen que hacer más encuestas dirigidas por mujeres. Creo que sería muy beneficioso a largo plazo”.

JASMINE

El Dragón de las Cavernas de Jasmine, Penelope

“Este es mi Dragón de las Cavernas. Me gusta mucho el diseño moderno, creo que es muy guay y me permitió jugar con los colores. El juego ha tenido un papel muy importante en los momentos más difíciles de mi vida y tener una vía de escape y algo en lo que centrarme me ha ayudado mucho a nivel personal. También me encanta que todo el mundo sea muy accesible. Estar cerca de los diseñadores de los juegos (que suelen estar activos en los grupos de Facebook de fans) es lo que ha hecho al juego ser tan bueno como es hoy en día. Ganar el Mundial por equipos el año pasado fue algo muy importante para mí”.

“[Los hombres] no me tratan diferente. Todos jugamos al mismo juego y tenemos las mismas oportunidades y el mismo potencial para ganar. Tanto dentro como fuera del juego me tratan de forma justa y no tengo ningún problema. Dicho esto, estaría muy bien si hubiera más jugadoras”.

GEORGIE

Georgie

“Siempre me ha gustado el género de la fantasía y los juegos de mesa. Empecé a jugar a Warhammer hace unos seis meses y todo el mundo ha sido muy acogedor, tanto en las tiendas físicas de Games Workshop como en mi cuenta de Instagram. Hombres y mujeres me han apoyado por igual y me han dado muy buenos consejos. Puede resultar difícil ser mujer en un juego donde predominan los hombres, pero no es algo que a mí me haya afectado personalmente. Hay muchas mujeres que están empezando con el juego y es genial, y hay una red increíble de apoyo a las mujeres. Todo el mundo en la comunidad me ha hecho sentir aceptada y no me he sentido incómoda por el hecho de ser mujer y formar parte de la comunidad”.

El Nighthaunt Lord Executioner de Georgie

“El Nighthaunt Lord Executioner es la miniatura que más me he divertido pintando. Warhammer es una vía de escape muy creativa y es completamente diferente. Es muy estimulante aprender a pintar algo a una escala tan pequeña”.

NOVA

Nova

“El Ultramarine es la última figura que he pintado. Estoy muy orgullosa de ella. No he pintado un Marine Espacial en mucho tiempo, pero las tallas de los Primaris son fantásticas. Fue una prueba para ver cuántos detalles podría incluir en una figura, así que estuve con ella una semana”.

“Me encanta la parte competitiva de las cosas. Tenía un ejército muy competitivo de Ángeles Sangrientos que me llevé a los torneos en la quinta edición, en 2008. Gané 63 veces y perdí seis, pero aun así se sigue asumiendo que no sé mucho del juego o que no soy competitiva. Y al final la gente se sorprende cuando les gano en el tercer turno”.

El Ultramarine de Nova

“A veces tengo conversaciones muy interesantes y los hombres me intentan hacer sombra con sus opiniones. También suelen asumir que el juego no me gusta, aunque esté allí jugando y disfrutando. Algunos miembros del grupo asumen que no sabes o que se te da mal. Tienes que adoptar una actitud con la que demostrar a esas personas que se equivocan, para ver si a la próxima vez que se encuentren en una situación parecida, no asumen que una mujer no sabe lo que hace”.

KRISTEN

Las figuras élficas de Kristen

“Me siento muy orgullosa de la paleta de colores que he utilizado con estos elfos. He conseguido captar los tonos de las películas muy bien, y eso puede ser todo un reto. Me encanta la estética del equipo de batalla élfico de Peter Jackson. De adolescente me encantaba El señor de los anillos y su estética, así que un día me pasé por una tienda Games Workshop pensando que era una tienda de videojuegos y vi todas esas figuritas tan guais; decidí que quería probarlas.

“Lo que más me llama la atención es que he notado que las tiendas Games Workshop no invitan nada a entrar. Me siento como una alienígena cuando voy. Todo me echa para atrás, los clientes y los empleados. Es un ambiente muy extraño. No es una buena experiencia. Para mucha gente, ese es su primer contacto con el juego y creo que para conseguir más público, el primer paso es renovar la experiencia en las tiendas”.

“En algunos juegos puede haber mucha negatividad hacia las mujeres y a sus logros, pero en internet me han acogido muy bien en las comunidades de la Tierra Media. Creo que es por la clase de personas a la que les gusta El señor de los anillos. De verdad, ¡son muy buena gente! Cada uno es diferente y tiene experiencias diferentes en el juego, igual que en la vida. Pero es interesante ver cómo las minorías se acercan a Warhammer y cómo interactúan con figuras que no siempre les representan y con una comunidad a la que le cuesta hablar con ellos. Evidentemente, a algunos jugadores les pasa menos que a otros, pero el problema sigue estando ahí.

“Las figuritas y las actitudes de Warhammer están llegando poco a poco al siglo XXI para representar e incluir a todos los jugadores. Aún queda mucho camino por recorrer, pero las cosas están mejorando, especialmente para los nuevos jugadores. El futuro inmediato de Warhammer incluye las figuritas de las Hermanas de Batalla, completamente nuevas y muy esperadas. Se trata de una orden femenina de lucha contra monjas espaciales. Puede que esto sea solo el principio”.

