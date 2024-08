Ténganse: Warner Bros. confirmó que habrá secuela de ‘El resplandor’

«Come out, come out, wherever you are!». Algunos todavía seguimos teniendo pesadillas con el lector Jack Nicholson como Jack Torrance —el esquizofrénico protagonista de El resplandor—, sonriendo con una expresión de tensa calma, mientras su esposa intenta huir desesperada por la ventana del baño de su habitación en el Hotel Overlook. «Little pigs, little pigs, let me come in!», llama Torrance, antes de intentar quebrar a hachazos la puerta, como el lobo de Los tres cerditos. Todavía hoy, treinta y ocho años después de su estreno, recordamos con escalofríos esa cara histérica del otro lado de la puerta rota, anunciando con una ironía satánica: «Here’s Johnny!».

La adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King ya es un clásico (quizá más que el mismo libro). No solo consagró a Nicholson como uno de los actores más importantes de la industria, sino que se hizo un lugar indiscutible como el thriller por antonomasia, la joya más preciada del suspenso y el terror psicológico. Por eso mismo, King se le midió en 2013 a publicar, después de mucha expectativa, la secuela de la novela original, que tituló Doctor Sueño ( Doctor Sleep).

Regresando a los personajes y espacios de El resplandor, la novela pone en el centro a Dan Torrance (el niño protagonista de El resplandor), ya más grande. Su misión es rescatar a Abra Stone, la niña de doce años, a la cual debe salvar del Nudo Verdadero, un grupo de viajeros en autocaravana casi inmortales que van por el país alimentándose de los niños que poseen el don del «resplandor». Dan estuvo a la deriva por décadas, en un intento por escapar de la herencia de su padre, pero finalmente se estableció en un pueblo de Nueva Hampshire y trabaja en un asilo de ancianos, donde sus habilidades mentales remanentes proporcionan consuelo a los moribundos. Con la ayuda de un gato que tiene el poder de predecir quién va a morir, Dan se convierte en «Doctor Sueño».

La novela comienza con los intentos de Dan Torrance, el niño protagonista de El resplandor, de sobrellevar el trauma de toda su experiencia en el Hotel Overlook. Ya adulto, se ha vuelto una suerte de reflejo de su padre asesino, con una rabia incontenible y problemas de bebida con los que intenta calmar su dolor y sus habilidades de «resplandor». Esos poderes regresan cuando decide dejar el trago, mantenerse sobrio y ayudar a los moribundos en un hospicio. Dan establece una conexión psíquica con una niña joven que comparte sus habilidades extremas y que está siendo cazada por un grupo con habilidades similares, el Nudo Verdadero, viajeros casi inmortales que van por el país alimentándose de los niños que poseen el don del «resplandor» y que se han dado cuenta de que sus habilidades aumentan cuando inhalan el «vaho» que despiden al hacer uso de esas habilidades.



Después de varios retrasos y desacuerdos, Warner Bros. confirmó que el director gringo Mike Flanagan será el encargado llevar Doctor Sueño a la pantalla grande. Así, será el responsable de reescribir y adaptar el guión original que entregó Akiva Goldsman desde inicios de 2016. Además, el productor Trevor Macy irá de la mano con Jon Berg, de Vertigo Entertainment, para hacer que la secuela llegue a los cines.

Flanagan, por si no lo conocen, fue el responsable de llevar a largometraje Gerald’s Game , otra obra de Stephen King que se estrenó en Netflix hace un par de meses. También es el director detrás de películas de terror como Hush, Ouija , Before I Wake y Oculus. Se dice que en los próximos meses se definirá la fecha tentativa de estreno y el elenco de la película. Estén pendientes, mientras intentan no revivir pesadillas de un niño gritando «Redrum«, dos gemelas y gigantescos charcos de sangre.