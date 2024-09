Rooney graba un vídeo pidiendo a los fans ingleses que se calmen

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Voy a ponerme serio: alguien, algún día, debería explicarnos por qué se ha desatado esta plaga de violencia desenfrenada en la Eurocopa de Francia. Honestamente, no recuerdo tantos y tan graves incidentes ni en Polonia-Ucrania, ni en Austria-Suiza, ni en Portugal, ni en Bélgica-Holanda. Da la sensación que Europa ha vuelto a lo peor del fútbol ochentero, cuando pegarse porque sí parecía la consigna de los ultras.

Según los estatutos de la UEFA, el responsable de la seguridad en la Euro es la federación del país organizador; no obstante, en los últimos días se han levantado voces que piden que Inglaterra y Rusia sean excluidas de la competición por la extrema violencia de sus fans.

Evidentemente, eso no ha gustado nada a la venerable federación inglesa de fútbol (FA), que ha pedido a dos de sus cabezas más visibles —el seleccionador Roy Hodgson y el capitán y estrella del equipo, Wayne Rooney— que grabaran un vídeo pidiendo a los fans que se calmen de una vez.

Hodgson afirma que está «muy inquieto» por la amenaza de exclusión y por las posibles sanciones a Inglaterra: «Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y queremos mantenernos en la competición sí o sí», explica Hodgson en el vídeo. «Hago un llamado a todos los fans: apreciamos vuestro soporte, pero por favor manteneos lejos de los problemas».

El mensaje de Rooney es más corto pero también más directo: «Tenemos un gran partido contra Gales. Me dirijo a los aficionados: no viajéis si no tenéis entrada. A los que tengáis, manteneos seguros, sed razonables y seguid apoyándonos».

El próximo jueves a las 15h se juega el siguiente partido de los ingleses: ¿harán caso los hooligans a Rooney? Por el bien de la competición, esperamos que así sea.