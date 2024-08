La búsqueda de 33 años por la carrera perfecta en ‘Super Mario Bros.’ casi termina

«Ay, Dios mío», murmuró el usuario Kosmic al jugar Super Mario Bros., mientras serpenteaba por una sección difícil del nivel 8-4, la etapa final del juego. «Vamos, hombre». Momentos después, logró evadir los martillos de Bowser, dejó caer su control al suelo y comenzó a procesar la grandeza del momento.

En cuatro minutos, 56 segundos y 462 milisegundos, Kosmic había logrado imponer un nuevo récord mundial de velocidad en Super Mario Bros.

No está claro cuánto tiempo durará el récord de Kosmic. El speedrun Super Mario Bros. se encuentra en un momento fascinante; cada nuevo récord acerca más a las personas a llegar a lo que se cree que es el tiempo más rápido posible en que un humano puede vencer al juego: cuatro minutos, 54 segundos y 32 milisegundos. Ese récord fue establecido en 2011 por el jugador HappyLee, un tiempo que es aproximadamente dos segundos más rápido que lo que Kosmic acaba de lograr.

La diferencia entre Kosmic y HappyLee es el enfoque. El récord mundial de Kosmic sucedió en tiempo real, forzándolo a hacer una carrera casi perfecta en el juego sin posibilidad de recuperarse. HappyLee, sin embargo, realizó una prueba asistida con herramientas (TAS), en la que el objetivo es programar una serie de entradas que maximice la velocidad a la que se juega un juego, típicamente de una manera que sería imposible de copiar por los humanos. Básicamente, no estás jugando el juego, sino utilizando un comando script en el juego para que se juegue por sí solo.

(Si te interesa saber más sobre TAS, consulta el archivo en TASVideos).

«A medida que disminuye el tiempo récord en cualquier juego», dijo Darbian, quien tenía el récord anterior de Super Mario Bros. antes de que Kosmic lo superara por 66 milisegundos, «las opciones para mejorarlo se vuelven cada vez más limitadas. Para los juegos menos estudiados, a veces el mejor enfoque es hacer más investigación y pruebas para tal vez encontrar una nueva ruta o un nuevo truco que nos ahorre más tiempo. En el caso de speedrun Super Mario Bros., el juego se ha centrado en la cantidad de estrategias de TAS que una persona puede incorporar en un solo juego».



El descubrimiento más significativo en los últimos años es la falla conocida como flagpole glitch, un truco descubierto como parte de una mejoría TAS. Implica el uso de entradas específicas en marcos específicos.

Puedes ver una explicación y demostración detallada de cómo funciona a continuación:

«La falla flagpole glitch se lleva a cabo tomando el mástil de la bandera al final del escenario, mientras que Mario está dentro del bloque en el que se encuentra el poste», explicó Darbian. «Mario normalmente permanece en el mástil de la bandera hasta que la bandera cae al fondo, momento en el que salta y camina hacia el castillo. El flagpole glitch se salta la animación de la bandera al caer y permite a Mario salir inmediatamente cuando está en el mástil, ahorrándole un poco de tiempo».

El tiempo ahorrado es aproximadamente 1.3 segundos, pero las entradas son tan precisas que los jugadores creyeron que era A) tan difícil que no sería razonable incorporarlo en los récords de las carreras o B) que simplemente estaba más allá de la habilidad humana, fueran 1.3 segundos o no, y se rindieron.

Darbian explica el problema extremadamente técnico pero interesante: «El mayor obstáculo que enfrentamos fue que el clip sólo era posible si tenía ciertos valores ‘subpíxeles’. Los subpíxeles son datos posicionales en la memoria que no se reflejan en la pantalla. Básicamente, la pantalla renderizará a Mario en un cierto píxel, pero internamente su posición podría ser fracciones de un píxel fuera de lugar. Los datos del subpixel cambian constantemente a medida que Mario se mueve, pero siempre comienzan en un valor constante cuando se carga un mundo, y si simplemente presionas el lado derecho y el botón B para correr, cambiará de la misma manera todas las veces. Desafortunadamente en el mundo 1-1, simplemente correr y saltar al bloque en el que se encuentra el mástil no produce buenos valores de píxel para hacer posible el clip».

Todo cambió a finales de 2016.



Un jugador llamado Sockfolder hizo algo de investigación de emuladores, con la esperanza de encontrar un camino para que los humanos lograran usar el flagpole glitch. Lo logró, y los jugadores pronto pudieron aprovechar la falla en varios niveles: 1-1, 4-1 y 8-3. Otros niveles permiten usar la falla, pero en realidad no ahorran tiempo, debido a lo que se llama «frameruling». El juego está codificado de tal manera que sólo puedes ahorrar tiempo en incrementos de 21 fotogramas, o aproximadamente cada 0.35 segundos. A veces, esto interfiere con el flagpole glitch, anulando su efecto, lo que significa que no hay razón para que un jugador corra el riesgo de arruinar su intento.

Esta es la razón por la cual los récords mundiales de Super Mario Bros. tienden a aumentar en incrementos de 0.35 segundos.

En total, esta revelación redujo en un segundo las carreras de los humanos, ayudándolos a alcanzar al elusivo TAS. La evolución de los récords mundiales de Super Mario Bros. siempre implica un estira y afloje entre estos dos ámbitos relacionados, pero completamente diferentes, del speedrun.

Esto nos lleva de vuelta a Kosmic, el nuevo poseedor del récord mundial.

Kosmic, quien solicitó mantener su nombre real en privado, ha estado jugando speedrun desde finales de 2011. Comenzó imitando las fallas técnicas y los trucos de YouTube, y originalmente concluyó que el speedrun era demasiado difícil. Sin embargo, se mantuvo firme y finalmente transmitió su juego de Super Mario Bros. por primera vez en el canal SpeedRunsLive de Twitch, donde finalizó en una hora, 10 minutos y 18 segundos. En los casi seis años que ha estado jugando desde entonces, ha reducido en más de una hora en ese tiempo.

«Se podría decir que he mejorado bastante», dijo en broma por correo electrónico.

Aunque no tiene números duros, Kosmic sospecha que ha hecho entre 30 y 40,000 intentos de vencer al juego desde 2011.

Durante aproximadamente 30 minutos antes de una carrera, Kosmic practica los trucos más difíciles, tratando de internalizar los movimientos. Esto se basa en las horas que ha pasado jugando y salvando sus estados. Una táctica común entre los jugadores, guardar sus estados, que les permite volver a cargar una secuencia específica en el juego, como intentar usar un fallo, y correr una y otra vez de forma instantánea, en lugar de tener que volver a jugar todo de nuevo.



El récord de Kosmic fue 66 milisegundos, o cuatro cuadros, más rápido que el de Darbian.

Usó el flaglete glitch en los niveles 1-1 y 4-1, pero se lo saltó el el 8-3. Por el contrario, Darbian lo usó en los niveles 1-1 y 8-3. Y cuando los dos ingresaron al 8-4, el último nivel en Super Mario Bros., sus tiempos eran idénticos. La diferencia crucial fue el rendimiento de Kosmic en el nivel 8-4, el momento en que la mayoría de los jugadores pierden la calma.

«Parece que tu corazón va a explotar entre más te acercas al final», dijo Kosmic. «No ayuda que el nivel 8-4 sea uno de los más difíciles. En 2017, perdí unas 20 carreras de récord mundial en el segundo escenario del nivel 8-4. Por muy decepcionante y frustrante que haya sido, creo que realmente eso me ayudó a estar preparado mentalmente en esas situaciones. Finalmente terminé una carrera a ese ritmo a finales de 2017, y desde entonces he podido cerrar cada carrera en la que he llegado hasta el nivel 8-4 a un ritmo demencial».

«Muchos de los mejores jugadores han experimentado esa presión varias veces», dijo Darbian, «y ahora que estamos aplicando tantas estrategias extra en los primeros niveles, la presión en el 8-4 es realmente intensa. El nivel 8-4 que Kosmic logró en este récord no fue simplemente grandioso, fue realmente excepcional».

También se puede utilizar el riesgoso fallo flagpole glitch en el nivel 8-3, y utilizar como atajo una pared al final de nivel 1-2. Si hicieras ambas cosas, podrías terminar en el nivel 8-4 más rápido que Kosmic y Darbian, y darte la oportunidad de quedarte con el récord.

«No estoy seguro de que muchas personas tengan la suficiente dedicación como para pasar por las decenas de miles (o más) de intentos necesarios para siquiera tener la oportunidad de ahorrar ese tiempo [para lograr una carrera perfecta]».

Alguien finalmente vencerá a Kosmic. Incluso podría ser el mismo Kosmic, quien anticipa que regresará a jugar Super Mario Bros. «en el futuro». Darbian especula que el mejor tiempo que un humano podría lograr, basado en todo lo que sabemos sobre el juego de plataformas de Nintendo, es de cuatro minutos, 55 segundos y 5X milisegundos. (La X es porque Darbian no conoce el dato con precisión, es una estimación).

«El consenso general es que cualquier que alcance los 4:55 logrará básicamente la carrera ‘perfecta’», dijo.

Lo que esto requiere de un jugador de Super Mario Bros. es básicamente algo sobrehumano, exige que combinen en una sola carrera una serie de maniobras de alto riesgo. Darbian estima que en un «buen» día, es probable que logres usar el venerable flagpole glitch en los niveles 1-1, 4-1 y 8-3 aproximadamente el 30% del tiempo. ¿En el 1-2? el 10%. ¿En el 4-2? el 40%. ¿En el 8-1? el 85%. ¿En el 8-2? el 40%. No es necesario ser estadístico para darse cuenta de cuán poco probable es que cada uno se alinee.

«No estoy seguro de que muchas personas tengan la suficiente dedicación como para pasar por las decenas de miles (o más) de intentos necesarios para siquiera tener la oportunidad de ahorrar ese tiempo», dijo.



Que pueda tomar días, semanas, meses o años no significa que no vaya a suceder.

«La comunidad de jugadores de speedrun nunca deja de sorprenderme, así que nunca diré nunca», dijo.

Si te interesa entrar por el agujero de conejo de Super Mario Bros. speedrunning, aquí hay algunos recursos para ayudarte a empezar:

