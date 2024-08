Cuando un clásico ya no es suficiente

Uno de los temas más interesantes de la semana pasada fue observar la ola de emoción nostálgica por el rompimiento de Age of Empires contra los arrecifes de la realidad con el lanzamiento de Age of Empires: Definitive Edition. Para muchos críticos, el problema de obtener una edición fiel y remasterizada de Age of Empires es que luego tenías que jugar Age of Empires. Y nadie quiere hacer eso realmente, ya no.

Age of Empires es un clásico sobre todo, porque logró un rotundo éxito y cimentó las bases para algunos de los mejores y más populares juegos de estrategia en tiempo real (RTS). En otras palabras, es un juego históricamente significativo y como tal estoy contento de saber que puedo volver a él cuando quiera, en un formato moderno… siempre y cuando se entienda que no voy a hacerlo mucho tiempo.

Videos by VICE

Por otro lado, no estoy seguro de que «¿esto aguanta?» sea el criterio más útil para una nueva publicación como la Definitive Edition, incluso si el público se ve obligado a considerar la pregunta. Porque la respuesta es: por supuesto que no. Age of Empires quedó prácticamente obsoleto en el momento en que Age of Empires II: Age of Kings salió a la luz. Incluso en ese momento, sentí que Age of Kings llevó cada elemento de Age of Empires más allá, tanto en términos de profundidad estratégica como de jugabilidad. ¡Gracias al cielo por las formaciones! Incluso si preferías el mundo antiguo al medieval (y yo lo prefería), simplemente no había nada que Age of Empires hiciera que Age of Kings no hiciera mejor. Lo hemos sabido por 20 años.

Relacionados: ‘Age of Empires: Definitive Edition’ sigue teniendo los mejores cheats

Lo que quiero de un nuevo lanzamiento como Age of Empires: Definitive Edition es justo lo que tengo. Una actualización completa que permitirá jugar en un monitor 4K sin verse como una mancha de píxeles y con todas las funciones multijugador que puedo pedir. No me importa si en realidad es un buen RTS en el contexto más amplio de su género, o si está lleno de mecánicas anticuadas y un diseño de misión torpe. Porque me gusta que el haber recreado fielmente el juego original en este formato significa que puedo ver las formas en que Age of Empires presenta nuevas ideas y direcciones para los RTS, pero crea nuevos problemas que requieren una secuela para resolverse.

Es fascinante para mí volver y ver qué parte de la campaña para un jugador se parece a la versión RTS del Antiguo Testamento, porque tenemos muy pocas historias y fuentes populares y bien conocidas en el mundo occidental preclásico. Llama la atención qué tan cautelosamente Age of Empires desplegó los nuevos conceptos y unidades en el transcurso de esas campañas. Con este tipo de juego, estoy mucho más interesado en hablar sobre lo que vale la pena preservar y explorar, en lugar de cómo se ha superado en veinte años desde que salió. La primera pregunta nos invita a apreciar e interrogar el pasado de nuestro hobby; la última alienta a borrar la memoria o la revisión moderna.

¿Qué quieres de una remasterización? ¿En especial cuando se trata de un juego que es importante, pero que lo han imitado y sobrepasado tanto que hay poco novedoso o irremplazable hoy en día?