‘Cooking Craze’ ofrece un escape fugaz a un mundo delicioso

En 2017, decidí aprender a cocinar. Mis padres no cocinan mucho, así que para aprender, me inscribí en uno de esos juegos de preparación de comida en casa. En cuestión de semanas, me enganché: cuando trabajas en una industria agobiada por la incertidumbre económica y una dependencia poco saludable de los algoritmos de las redes sociales, hay algo particularmente relajante en volver a casa al final del día y cortar cebollas.

A diferencia de cuando escribes un artículo y lo publicas en Twitter, si sigues una receta de buena fe, obtienes un resultado bastante predecible. No hay que olvidar la intensa habilidad multitareas que algunas recetas requieren, como hornear un trozo de salmón durante 15 minutos mientras reduces una salsa durante 5, ni el sentimiento de triunfo que un platillo terminado trae consigo.

Es exactamente ese sentimiento, la satisfacción de la administración exitosa del tiempo, el motor de Cooking Craze, un juego de cocina freemium en dibujos animados, creado por el desarrollador ruso EleFun Games. Lo descargué en el otoño, y me obsesioné tanto que casi dejé de cocinar en la vida real por completo. Hasta ahora, he hecho hamburguesas en Nueva York, tártara de salmón en París, panna cotta en Roma y crepas de tapioca en Río. La premisa es simple: interpretas a un chef que viaja de ciudad en ciudad, preparando rápidamente diferentes platillos de las diferentes cocinas regionales para un grupo de clientes impacientes.

Avanzar exitosamente en el juego tiene poco que ver con tus habilidades reales en la cocina, y mucho con la rapidez con la que puedas combinar el cocinar, asar, decorar y servir múltiples platos simultáneamente (aunque puedes comprar ingredientes y maquinaria de mayor calidad en la tienda del juego). En algunos niveles, tienes la tarea de ganar una cierta cantidad de dinero dentro de un período finito de tiempo, o de servir una cantidad específica de platillos. En otros, la diferencia entre ganar y perder es no hacer esperen demasiado a tus clientes, algo que te dejaran muy en claro, lanzándote miradas desagradables y (literalmente) convirtiéndose en animales.

En 2015, los investigadores de la Universidad de Nueva York publicaron un artículo donde identificaban a la región oscura de la corteza cerebral prefrontal como la responsable de nuestra capacidad para realizar múltiples tareas. Se llama núcleo reticular talámico, y de acuerdo con su estudio en ratas, actúa como un «conmutador», «limitando y filtrando la información sensorial a la que no queremos prestar atención». En otras palabras, el estudio reveló que no llevamos a cabo muchos procesos de pensamiento a la vez cuando conducimos un automóvil y hablamos por teléfono al mismo tiempo; simplemente nos movemos una y otra vez entre los diferentes estímulos.

Cuando juego Cooking Craze, parece que este mecanismo llega a su máxima expresión: especialmente después de los primeros restaurantes, los desafíos pueden requerir tanta velocidad combinada y tantas tomas de decisiones inmediatas (¿glaseado o con chispas? ¿Pepperoni o aceitunas?) que parece imposible atender los requerimientos de uno solo de tus clientes, y menos aún los requerimiento de otra actividad o persona del mundo que nos rodea. Si despegas la mirada de la pantalla para saludar a alguien que acaba de entrar en la habitación, pierdes.

Esto puede ser algo bueno, especialmente en un año como el que acaba de terminar: en las noches en que me estremecían los titulares con hombres de alto perfil que usaban su poder para abusar de otros, cuando los tweets nos llevaban al borde del desastre o cuando había enfrentamientos entre mis colegas y nazis reales, Cooking Craze se convirtió en una compañía fiel después del trabajo. Cuando experimenté un pequeño problema de salud, estaba ahí conmigo en la sala de espera del médico. Cuando recuerdas algo tan grande y aterrador como tu propia mortalidad, lograr pasar un nivel difícil puede ser un reconfortante recordatorio de las pequeñas cosas que tienes bajo tu control.

Cooking Craze no es en ningún caso el único juego de cocina basado en la administración del tiempo. Uno de los primeros juegos de este tipo, Tapper (1983), involucraba servir cerveza a los clientes de un bar, y Diner Dash, que salió en 2004, popularizó la fórmula básica de preparación y servicio a la que se adhiere Cooking Craze. Hay innumerables juegos análogos gratuitos para dispositivos móviles en el mercado, entre ellos, está el juego avalado por un célebre chef Restaurant Dash with Gordon Ramsay y Cooking Fever, que tuvo más de 100 millones de descargas en 2017, aunque Cooking Craze, tan solo con su gran velocidad y caos, es definitivamente el más fascinante.

A veces, puede ser difícil combatir la sospecha de que los desarrolladores se aprovechan deliberadamente de ello: algunos niveles parecen casi imposibles de pasar sin gastar dinero extra por 30 segundos adicionales de tiempo de juego, y después de conquistar todos los restaurantes en un determinado país, Cooking Craze elimina misteriosamente todo el dinero que has ganado, haciendo que todo tu trabajo duro (y tus micropagos) parezca en vano.

Más que los vergonzosos $100.47 dólares que le he pagado a Elefun desde que lo descargué, creo que el mayor inconveniente del juego es precisamente lo que me atrajo de él: lo absorbente que es.

Cuando abres tu teléfono y comienzas a jugarlo en medio de una película o una conversación con tu pareja, Cooking Craze siempre gana. Requiere tanta atención en exclusiva que terminas perdiéndote las cosas en las que sí vale la pena invertir tu tiempo, las instancias de tu vida donde ejerces un poco de voluntad.

Es por eso que, al final del día, creo que cocinar en la vida real siempre será más gratificante que Cooking Craze: al final de un nivel de Cooking Craze, todo lo que obtienes es más del mismo juego. Cuando pasas horas trabajando duro en una sola barra de pan de plátano quemado, al menos terminas con la sensación de que has creado algo.