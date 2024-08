El avance más violento e intenso de ‘The Last of Us Part II’

Ya que Uncharted ha quedado en el pasado para Naughty Dog, todos los reflectores están sobre The Last of Us II, el siguiente esfuerzo del desarrollador de videojuegos. Aún no queda claro cuándo se estrenará (mi apuesta es que saldrá para la primavera u otoño de 2019), pero si te gustó la forma en que The Last of Us abordó el lugar de la sociedad en el apocalipsis, The Last of Us II tendrá mucho más de esto.

En el evento Sony’s Paris Games Week, Naughty Dog reveló una nueva escena del juego:

Dios mío.