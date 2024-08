El objetivo de este videojuego es decepcionar al creador

En el vacío oscuro e inhóspito de pocos polígonos del espacio infinito, existen un planeta sin nombre y su creador. El creador busca la perfección y está lleno de dudas e indecisión, como es el caso de muchos artistas. Pero, ya que estás aquí, ¿crees que puedes ayudar? Juntos, This Little Planet podría convertirse en algo muy especial, podría volverse en algo realmente perfecto.



Desarrollado por Lucas Lima, This Little Planet es una declaración estilizada y cambiante en busca de la perfección artística y propia; y en un sentido más amplio, el concepto de control sobre nuestras vidas físicas. El jugador resuelve acertijos de percepción básica para cambiar la topografía del planetoide del creador, con cada cambio exitoso genera una paulatina decepción en el dueño del planeta. Eventualmente, el creador encuentra una solución alternativa a su problema, y el jugador puede decidir si quiere continuar siendo parte de este ejercicio.

Al igual que los acertijos, el mensaje del juego es una cuestión de perspectiva. Si el jugador se considera como una entidad única del creador, entonces This Little Planet es una historia precautoria acerca de darle a alguien lo que quiere, en vez de darle lo que necesita. Si el creador habla a sí mismo y el planeta representa su cuerpo, es una crítica de autoaceptación. Interpreta el planeta como una abstracción de nuestra experiencia física como seres vivos, y es un juego sobre la futilidad de ejercer el control más allá de nuestros medios.

Está bien matizado por ser tan corto —por supuesto, existen otras interpretaciones, tanto favorables como desfavorables, no trataré más el tema—, aunque también hace todo lo posible porque el jugador lo comprenda. Aún así, This Little Planet es sutil y sorprendente, con una estética encantadora que ocasionalmente adquiere un sabor antediluviano no tan diferente a Myst, aunque más breve.

This Little Planet está disponible gratis para Windows vía itch.io.