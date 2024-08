Este juego basado en la obra de M. C. Escher te volará la cabeza

Fragments of Euclid no tiene miedo de adentrarse en el universo de la desorientación haciendo uso de sus visuales para justificar la extraña arquitectura y mantener su mundo legible, inclusive mientras gira en diferentes direcciones.

La mecánica del juego es tan sutil que, en un principio, pasa desapercibida: el movimiento a través de los portales no cambia la atracción gravitacional, a pesar de que la orientación de todo lo que te rodea podría cambiar dependiendo del lugar. El primer acertijo se resuelve moviéndote por el espacio de forma correcta, lo cual deja ver por qué la mecánica de este juego resulta lo suficientemente atractiva de principio a fin.

A pesar que la concepción de algunos acertijos tiene la tradicional estructura del cubo con el botón que vemos en Portal, el juego se siente muy diferente. Es un poco más barroco y espacioso; hay más tiempo de explorar los lugares y averiguar cómo funciona el terreno antes de actuar.

También, a diferencia de Portal, todo el juego es un nivel contiguo. Los juegos de acertijos que usan este tipo de estructura siempre son más satisfactorios, ya que los logros pasados se convierten en el telón de fondo de lo que estás haciendo. En este sentido, Fragments of Euclid se inspiró un poco en The Witness, ya que el ambiente cambia sutilmente conforme vas resolviendo los acertijos. La brevedad de este juego concentra esos momentos e incrementa ese sentimiento de logro. Para ser relativamente breve es un juego muy satisfactorio.

Terminarlo tomó menos de una hora. Los cuatro cuartos de acertijos son algo diferentes; algunos dependen más del confuso paisaje, y otros prefieren explotar la física sin sentido.

No suelo probar juegos de este tipo, la mayoría carecen de un verdadero atractivo. Fragments of Euclid me atrapó, en parte gracias a su estética austera que despertó mi curiosidad, al mostrarme lo mucho que se puede hacer con un simple cambio en la perspectiva.

Puedes conseguir Fragments of Euclid en Itch.io.