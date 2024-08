Este mapa multijugador de Halo se juega con los ojos cerrados

Para la mayoría, volver realidad la idea de un mapa multijugador de Halo está a solo unos botones de distancia, gracias al editor de mapas del juego, Forge. Es más complicado para SightlessKombat, un jugador ciego cuya capacidad para jugar depende de aprovechar las señales sonoras. SightlessKombat se preguntó si era posible construir un mapa multijugador de Halo específicamente para jugar a ciegas, por lo que buscó ayuda y la encontró.

Si deseas saber cómo es que SightlessKombat se las arregla para jugar, hay un artículo de Eurogamer que describe cómo se convirtió en un jugador de alto rango de Killer Instinct. También hay un video que explica la técnica de SightlessKombat:

Originalmente, SightlessKombat se sintió atraído por Halo porque un amigo no dejaba de hablar de lo «espectaculares» que eran los juegos. El problema era que las partes más «espectaculares» eran eventos que no podía comprender en su totalidad. Todo lo que sabe sobre Halo viene de lo que puede escuchar, pero esto no es exclusivo de los disparos de balas, láseres y granadas del juego. También tiene que ver con los libros opcionales sobre Halo.

«Como un jugador ciego, esta visión del universo de Halo permite construir gradualmente una serie de referencias cruzadas, incluyendo su combinación con imágenes creadas por el jugador en cuestión desde su propia imaginación», explicó SightlessKombat.

Con el tiempo, fue capaz de construir una comprensión más amplia de Halo que le brindó ayuda a su juego. Incluso puedes verlo jugar misiones completas de la campaña de Halo 5.

Un día mientras jugaba una campaña cooperativa con un amigo, SightlessKombat le explicó cómo se siente jugar sin estímulos visuales. Finalmente conversaron sobre su idea de crear un mapa.

Su idea sobre el mapa era simple: uno contra uno y libre de obstáculos. En teoría, este minimalismo permitiría a los jugadores rastrearse entre sí a través del sonido. También sería posible para los jugadores videntes cerrar los ojos y simular estar ciego, lo que daría a personas como SightlessKombat un grupo más amplio con quien competir. Los objetos sonoros, por encima y debajo del mapa, darían un punto de referencia a los jugadores, más allá de su capacidad para detectar el sonido de los pasos.

El prototipo se realizó en unas pocas horas: una persona construía el mapa mientras SightlessKombat le proporcionaba indicaciones. Otros jugadores le ayudaron a probar el juego al pretender ser ciegos.

Así es como se ve el mapa:

Sin embargo, su compañero tuvo que dejar de colaborar debido a la falta de tiempo, y sin alguien que implementara sus ideas, el mapa quedó en standby. Afortunadamente, después de ponerse en contacto con la comunidad de Forge, hubo varios voluntarios ansiosos de ayudar a SightlessKombat a completar su mapa único.

«La respuesta, aunque muy pequeña, fue muy positiva», dijo.

Este es el punto al que han llegado:

El trabajo continúa, ya que el equipo tiene que sortear algunas de las limitaciones de Forge. Ni Forge ni Halo fueron diseñados explícitamente para brindar accesibilidad. Aun así, SightlessKombat tiene esperanza en los tipos de entretenimiento que podría proporcionar su mapa.

«Si los jugadores o streamers vuelven a mirar la partida en «theatre mode», dijo, «podrán reírse de sus errores, disfrutar del entretenimiento de asestar un golpe oportuno al enemigo o incluso mostrar su nueva comprensión del audio a través del análisis de qué indicaciones sonoras funcionaron en una secuencia de eventos».

Puedes encontrar más videos de SightlessKombat en su canal de YouTube.

