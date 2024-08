¿Por qué la gente odia a Mercy en Overwatch?

Cuando juego Overwatch, a menudo elijo a un personaje curador, ya sea Zenyatta, Moira o Mercy. Me encanta ser el personaje de apoyo de mi equipo, saltar de jugador en jugador y salvarlos del borde de la muerte con el clic de un botón. Me he encariñado con el rol del support, pero no fue por elección.



Hay una regla implícita en los juegos casuales de que nadie quiere jugar el rol del healer y si lo hacen, es una elección barata ya que se se considera «modo fácil». Esto quedó constatado la semana pasada cuando un video publicado por IGN mostró cómo los jugadores profesionales veían al mejor healer de Overwatch: Mercy. A los jugadores se les preguntó de qué personaje se desharían y por qué, y la respuesta fue casi unánimemente Mercy. Los jugadores tenían opiniones ligeramente diferentes de por qué, pero el consenso parecía estar basado en su conjunto de habilidades, el cual contrasta con el resto de los personajes y con el estilo del juego.

De acuerdo con el jugador de LA Valiant Ted «silkthread» Wang, su habilidad insignia Resurrect, que puede devolver a un jugador muerto al campo de batalla, no encaja con el género de Overwatch. «Pienso en Resurrect como una habilidad en un shooter en primera persona como Overwatch«, dijo. «No es divertido verla, no es divertido usarla, y no es divertido jugar con ella, especialmente».

El jugador de Boston Jonathan «DreamKazper» Sanchez señaló que la habilidad cancela el arduo trabajo que otros jugadores aportan. Por ejemplo, si una Widowmaker mata de un solo tiro a un Soldier 76, y Mercy lo resucita, no se siente bien para Widowmaker.

A pesar de años de estas discusiones, todavía parece haber prejuicios para los personajes de apoyo. Esto se aprecia entre los jugadores profesionales, pero también a través de los chats dentro del juego, donde algunos jugadores tratan mal a los healers o supports. Hay foros donde siempre hay una discusión sobre por qué las personas no juegan personajes de apoyo o por qué prefieren personajes que hagan mucho daño o discusiones sobre el efecto que un healer puede tener en un equipo.

Mercy es probablemente el epicentro de las conversaciones más recientes sobre la viabilidad de los healers en los shooters competitivos. El personaje acaba de recibir una actualización pero los jugadores todavía tienen problemas con sus habilidades.

Es frustrante enfrentarse a un buen support. Volviendo a la crítica de Sánchez, siempre es frustrante que te cancelen una buena jugada, pero no se siente particularmente bien recibir un golpe crítico con una bala de Widowmaker cuando haces tu mejor esfuerzo o cuando te engancha Roadhog cuando apenas te estás asomando de una pared. ¿Qué hace a Mercy diferente?

Como alguien que juega personajes support casi exclusivamente en Overwatch, el problema en esa comunidad no parece ser con el personaje en sí, sino más con los healers en general. Esto no es exclusivamente un problema de Mercy, sino un problema con la reputación de la clase support. En el mundo de los shooters competitivos, simplemente no son respetados.

En los juegos multijugador, como League of Legends y otros deportes electrónicos, el healer y los personajes support a menudo quedan relegados a un segundo plano. No son tan llamativos como algunos de los principales damage dealers y en el juego casual, a menudo son los últimos en ser elegidos. No son las «estrellas» de una partida y en lugar de estar al frente en una batalla, generalmente se quedan atrás para proporcionar protección. No se llevan las mejores muertes que causan tanta admiración, sino que reciben cumplidos internos, de los miembros de su equipo o al final de una partida de Overwatch cuando obtienen el voto al mejor jugador de la partida.

La frustración está dirigida especialmente contra Mercy debido a su reciente actualización, que reemplaza su resurrección global por una una local y su habilidad Ultimate con Valkyrie, que le da un impulso general. En general, entre los jugadores casuales y profesionales, Mercy es una de las opciones más populares, junto con D.Va, Winston y Tracer, convirtiéndola en el personaje de apoyo más popular.

Este asunto llega sin sorpresa debido al prolongado rechazo de los personajes support en los juegos multijugador en línea, no a causa de alguna actualización que volviera muy poderoso a un personaje. Recuerdo haber jugado como Taric en League, ir por el carril inferior, hacer mi trabajo y seguir recibiendo gritos porque mi compañero no estaba haciendo el suyo.

No es que muchos jugadores profesionales deseen que las habilidades de Mercy disminuyan, lo cual sería una petición normal para un juego siempre en desarrollo; quieren borrarla retroactivamente del juego. Además de IGN, Kotaku publicó una entrevista con el equipo de Overwatch, Boston Uprising, donde la mayoría de los jugadores la querían fuera. Incluso los jugadores casuales en Reddit y en los foros de Battle.net expresan el mismo odio. No pertenece a Overwatch porque es un shooter en primera persona y Mercy no es un personaje típico de este tipo de juegos. En un ensayo reciente, el colaborador de Waypoint, Nico Deyo, hizo hincapié en que Mercy rompe el flujo de los personajes más ofensivos y típicos, lo que podría ser una fuente de frustración.

«A estos jugadores simplemente no les gusta enfrentar habilidades que están diseñadas para permitir que alguien obstaculice el flujo puro de disparos a pesar de ser una parte fundamental del juego», escribió Deyo.

Mercy, junto con otros personajes, hacen que Overwatch se aparte de los shooters convencionales.

Sin embargo, Overwatch es un juego accesible tanto para jugadores experimentados como para jugadores nuevos, y al trabajar para conseguir un público amplio, los desarrolladores crearon una amplia gama de personajes, tanto en términos de habilidades como de dificultad.

Mercy tampoco requiere de mucha habilidad para usarla. El consenso entre las discusiones en línea es que los healers de Overwatch son fáciles de jugar, pero difíciles de perfeccionar. Debido a que los novatos pueden escoger a un personaje como Mercy con relativa facilidad, disminuye sus logros. He visto numerosos chats en el juego llenos de insultos porque Mercy se llevó la jugada de la partida porque «es muy poderosa» y no porque el jugador se lo mereciera.

Pero esa respuesta subestima la habilidad requerida para ser un gran jugador con Mercy. Los nuevos jugadores pueden descifrar cómo controlar a Mercy para ser parcialmente útiles, pero pocas personas saben cómo saltar de un jugador a otro con mayor eficacia, o cómo priorizar ciertas clases sobre otras cuando eligen a quién curar, y eso es sólo un pequeño ejemplo de lo que ella puede hacer cuando exploras el rango completo de sus habilidades. Es lo mismo para otros supports, que pueden parecer engañosamente fáciles pero requieren de mucha práctica como cualquier otro personaje.

Blizzard ha hecho un buen trabajo en la diversificación de sus personajes support, llenando la lista con médicos puros como Mercy y personajes más ofensivos como Moira. Cuanto más juegues con ellos, más podrás aprender sus complejidades, al igual que con cualquier personaje. Los supports aún tienen un largo camino por recorrer para ganarse el respeto de los profesionales o jugadores experimentados de lo shooters en primera persona, especialmente si los jugadores en 2018 aún no creen que los healers tengan un lugar. A medida que los juegos establezcan nuevos objetivos y estándares para el resto del género, el problema debería desaparecer.