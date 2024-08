Guerra de apuestas: ¿la última estrategia para pagar a YouTubers?

No todos los videos en YouTube son pura creatividad; algunos están pagados por compañías publicitarias y son equivalentes a los comerciales. (Y a veces, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos tiene que proceder, para asegurarse de que todo el mundo sepa lo que está pasando.) Entonces, es poco sorprendente ver cómo las empresas de marketing inventan nuevas formas de convencer a los creadores de contenido para YouTube de tomar su dinero.

Indie Boost, una empresa orientada a incrementar la difusión y las ventas de juegos pequeños, tiene una solución única: pedirle a los creadores que envíen pujas a ciegas para saber cuánto les gustaría ganar por video.

«En este momento la apuesta está abierta para Medieval Kingdom wars [sic]», dice un correo electrónico de Indie Boost que me reenvió a un creador de YouTube ayer, con todo y errores ortográficos. «Da click en el link de abajo e introduce la cantidad que deseas ganar por crear contenido para este juego».

Para llenar la forma debes contestar algunas preguntas —nombre del canal, correo electrónico, etc.— y la cantidad que te gustaría pujar para tener la oportunidad de hacer un video. No hay ningún tipo de indicación para saber cuál es la cantidad «adecuada», dejando todo a la imaginación del creador contactado.

El youtuber que recibió el correo no ha hecho ningún video publicitario pagado en su canal y cuenta con menos de 6.000 suscriptores.

Un correo distinto —aunque también de Indie Boost— que también me reenviaron, describía esta nueva característica en detalle. La idea bautizada Indie Boost Bid (La Subasta de Indie Boost) se trata de una esfuerzo por agregar «valor a la industria de los videojuegos indie».

«Los beneficios y el contenido de valor de los creadores aunado a los Desarrolladores Indie es sin duda el mejor pago que cualquier desarrollador podría desear», dice el cuerpo del correo. «Por desgracia este tipo de publicidad es inalcanzable para la mayoría de creadores debido a los límites de presupuesto».

Existen dos juegos para los cuales se pueden enviar pujas: Medieval Kingdom Wars, un juego medieval de estrategia con acceso anticipado; y Crash Force, una arena multijugador shooter con autos. Si aceptan una apuesta, el creador recibe su dinero «inmediatamente» después si el video es en vivo.

«Muchos clientes no han pedido contenido pagado», dijo Nemke Kostic, cofundador de Indie Boost vía correo electrónico, «y por eso creamos el programa de apuestas».

Kostic me dijo que sus clientes no tienen grandes presupuestos publicitarios y por tanto no pueden permitirse pagar «5 o 20 mil dólares por video». Kostic describió este programa como un «experimento» y si la respuesta de los creadores son videos que podrían costar cientos y no miles, quizá puedan expandirlo.

El costo de pagar por un video de YouTube no es público. Cuando la FTC llegó a un acuerdo con Warner Bros. respecto a los videos pagados para Middle-earth: Shadow of Mordor, dijo que los publicistas habían pagado «miles de dólares para publicar gameplays positivos en YouTube y redes sociales». En 2014, información filtrada sugería que Electronic Arts estaba dispuesta a pagar 10 dólares por cada 1,000 vistas para los chicos creadores de contenido sobre las características especiales de Battlefield 4, y hasta 20,000,000 de vistas (es decir 200,000 dólares).

Por lo menos, con Indie Boost no es necesario decir cosas positivas y, como con otros videos pagados, se supone que informes a los usuarios que estás recibiendo dinero.

Quizá no vaya durar mucho, quién sabe. Por ahora, según Kostic, es sólo otra opción para los desarrolladores que escogen trabajar con Indie Boost.

«Esto es sólo un complemento para los clientes que están dispuestos a ofrecer incentivos adicionales para garantizar una buena cobertura», dijo Kostic.

Esa es la palabra mágica: garantizar. Cuando un publicista manda un juego a alguien, Waypoint o cualquier otro, no existe la promesa de que escriban o graben algo. Existe una posibilidad, pero no una garantía. Es por eso que Warner Bros. le pagó a PewDiePie para hablar sobre Shadow of Mordor, por qué EA estaba dispuesta a pagar a los YouTubers (influencers, si nos atrevemos) para grabar videos de Battlefield 4 y por qué Microsoft ofreció dinero a cambio de hacer videos para el Xbox One.

Nunca ha sido fácil publicitar un juego, pero tampoco había sido tan difícil hacer que alguien notara ese juego. Las compuertas se abrieron en lugares como Steam hace años, originando encabezados como éste de Kotaku: «casi el 40 por ciento de todos los juegos de Steam fueron lanzados en 2016″. Entonces, puedes imaginar por qué un creador de juegos, que ha trabajado durante años, esté interesado en hacer que la gente hable de sus trabajo valiéndose de cualquier medio, incluso si eso significa pagar por ello.

Sigue a Patrick en Twitter . Si tienes algún tipo o idea para un artículo, envíaselo por e-mail: patrick.klepek@vice.com.