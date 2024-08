Lo único bueno de 2017: hay muchas mujeres queer en los videojuegos

Advertencia leve de spoiler para ‘Dishonored: Death of the Outsider’.

He estado jugando Dishonored: Death of the Outsider prácticamente sin parar (bueno, dentro de mis horas de juego específicamente). Claro, hay otros juegos que debo terminar, pero en este momento estoy decidido a terminar este, ya que es magnífico. Mejor que el también magnifico Dishonored 2 —siendo una experiencia más complicada (con algunos recursos/escenarios reutilizados inteligentemente) e incluso, para jugadoras como yo, que quieren ver y hacer todo, es más extensa, con misiones por contrato en cada nivel—. Me está llevando más de seis horas terminar algunos niveles, y eso me *parece bien*.

Anoche, encontré otra razón para amar el juego cuando encontré una nota (sí, busco cada nota, periódico, audio y pieza de conocimiento, es divertido, ¿bien?) que describía la relación de la protagonista Billie Lurk con alguien llamado Dierdre. Y eso, mis querido lectores, fue mi primera señal de que Billie es queer, convirtiéndola en la segunda protagonista de Arkane en este año que es una mujer queer de color (si interpretas a un personaje femenino en Prey, Morgan es queer).

DOTO SPOILERS: Holy shit, did Arkane produce a SECOND game this year with a QWOC protagonist??!! pic.twitter.com/x3xW2WHB6c — Danielle Riendeau (@Danielleri) October 22, 2017

2017 ha sido un año políticamente exasperante, triste y desagradable. Pero también ha sido un gran año para los videojuegos, y tal vez el mejor año hasta ahora para los juegos protagonizados por o que son acerca de mujeres queer. Prey (mi favorito hasta ahora) fue increíble por muchas razones, una de las cuales fue una relación muy linda y bien desarrollada entre dos mujeres en una trama principal que implica supervivencia y búsqueda (y, de nuevo, la protagonista es queer si eliges un personaje femenino). Life is Strange: Before the Storm se incline fuertemente hacia lo gay. Butterfly Soup, sobre el que escribí hace unas semanas, es una hilarante novela visual acerca de cuatro jóvenes mujeres asiático-estadounidenses que juegan béisbol.

Al menos, con respecto a lo que he estado jugando, parece que hay un porcentaje más alto de lo habitual de juegos que tienen como protagonistas o personajes principales a mujeres queer. En todos estos casos, a excepción de Life is Strange, se trata de mujeres queer de color.

Por favor, desarrolladores de videojuegos, sigan haciendo buenos juegos con mujeres queer en ellos.

No estoy segura de si hay una razón específica para tal tendencia: que haya progresistas escribiendo sobre videojuegos o que los llamados a que haya una mayor diversidad en los juegos llegaran a oídos empáticos dentro de la industria. Tal vez algunos desarrolladores trabajaron muy duro para que sus voces fueran escuchadas, a pesar de la presión de siempre, para hacer aquello que sea más comercializable. Tal vez algunas personas se dieron cuenta de que hay un mercado de gente a la que le gustaría ver una representación queer en los videojuegos. O tal vez las lesbianas, bisexuales y otras mujeres queer siguen siendo atractivas para lo que se percibe como una audiencia masculina mayoritariamente heterosexual. Todos estos son tipos de juegos muy diferentes (salvo las ofertas de Arkane), con diferentes presupuestos y objetivos de experiencia para el jugador.

Todo lo que puedo decir es: Por favor, desarrolladores de videojuegos, sigan haciendo buenos juegos con mujeres queer en ellos. Mujeres complejas, mujeres interesantes, mujeres que desafían los estereotipos y viven sus malditas vidas, con defectos y demás.