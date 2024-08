Los juegos modernos de Mario están hechos para acabarse al 100 por ciento

No soy alguien que acabe los juegos por completo. Si bien la naturaleza de mi trabajo significa que tengo que moverme de un juego al siguiente con rapidez, tampoco lo hacía antes de que escribir sobre videojuegos se convirtiera en mi profesión. Intenté conseguir logros y trofeos cuando aparecieron por primera vez, y puede que sea culpable de comprar títulos baratos cuyos logros fueran fáciles de obtener, pero el atractivo por hacerlo disminuyó. Sin embargo, es diferente cuando se trata de los juegos de Mario, especialmente los más recientes. Con Super Mario 3D Land quedé cautivado para acabar el juego al 100 por ciento. Tengo la fiebre.

Lo que me molesta de completar un juego en su totalidad son dos cosas: la cantidad de tareas aburridas y sin sentido necesarias para llegar allí, y la falta de una recompensa significativa por haberte embarcado en el viaje. Una simple medalla junto a un perfil virtual no es suficiente, ni tampoco los es un cúmulo de puntos insignificantes. 3D Land, sin embargo, logró proporcionarme respuestas satisfactorias para ambos problemas.

Cada nivel en 3D Land tiene tres monedas especiales que recolectar. Algunas eran obvias, pero muchas no. Pero cada una de ellas era un pequeño rompecabezas oculto para que lo resolvieran los jugadores. Muchas ubicaciones de monedas fueron más gratificantes que los niveles mismos. No las necesitabas para ganar el juego, pero si las recogías (además de llegar a la cima del asta de la bandera al final de cada escenario), el juego desbloqueaba un nivel secreto e increíblemente difícil.

Este escenario fue tan difícil que cuando por fin lo pasé pegué un grito de victoria ante el vacío.

Durante los podcasts del juego del año de Giant Bomb en 2013, mi colega Jeff Gerstmann no pudo respaldar la nominación de Super Mario 3D World, ya que, al parecer, al juego le faltaba dificultad. No estaba equivocado; World no es un juego desafiante. Señalé cómo los diseñadores escondieron las mejores y más desafiantes partes del juego detrás de las tres monedas especiales en cada nivel: descubrirlas fue la recompensa. Encontrarlas requería una combinación de destreza mental y física que el resto del juego no te pedía. Gerstmann no estuvo de acuerdo con esto, argumentando que debieron incluirlo en la ruta principal del juego.

(Cuando formamos la lista del top 10, sacrifiqué el lugar de 3D World para asegurarme de incluir Paper’s Please. Todavía me siento mal por eso, pero Paper’s Please se lo merecía).

Tu recompensa por juntar cada moneda secreta en 3D World fue un escenario igualmente salvaje:

Tristemente, para reseñar 3D World tuve que cambiar de consola, lo que significa que perdí mi progreso y nunca encontré el tiempo para regresar al juego y juntar todo otra vez. Sin embargo, había encontrado la mayor parte de las monedas. Si Nintendo volviera a lanzar 3D World para Switch, lo cual deberían hacer, me gustaría subirme a ese tren.

Hasta el momento, estoy sintiendo la misma vibra con Odyssey, el único problema es la cantidad de cosas que hay que encontrar. De cualquier forma, es un buen problema.

Estoy seguro de que otras personas tienen diferentes formas de medir lo que los impulsa a completar un juego al 100 por ciento. Tal vez es un deseo de permanecer en un mundo que te gusta, en lugar de obtener acceso a un nivel secreto.

