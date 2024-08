‘Magic: The Gathering’ tendrá spinoff en forma de juego de mesa

Ixalan, la expansión más reciente de Magic: The Gathering, es complejo. Seres acuáticos, vampiros, piratas, y dinosaurios pelean por el control de una isla bajo una trama de tesoros ocultos, colonialismo vampiresco, y hechizos de magos que viajan en diferentes planos. Como mencioné, la trama es complicada, pero ahora los desarrolladores de Wizards of the Coast crearon un nuevo tipo de juego: Explorers of Ixalan, el cual incorpora la compleja estructura de Magic con un juego de mesa. Explorers se estrena el 24 de noviembre de 2017.

Magic: The Gathering está por todos lados en la actualidad. Hay cartas que conforman el juego, y una gran historia de planeswalkers llamados Gatewatch que luchan contra las criaturas intradimensionales. Las cartas se pueden jugar en tres «formatos»: Estándar (las cartas más recientes), Moderno (cartas que datan de los 2000), y Comandante (modo de múltiples jugadores con barajas de 100 cartas diferentes).

Videos by VICE

Quizás sea difícil para las personas promedio encontrarse como jugador dentro del gigantesco ecosistema de la experiencia Magic. Explorers of Ixalan parece añadir otro eje de diversión a la infinidad de posibilidades que se pueden tener con las cartas Magic.

Explorers of Ixalan es descrito como «una experiencia autónoma de Magic: The Gathering que combina elementos de los juego de mesa con la diversión del formato de múltiples jugadores de Magic«. Cuatro jugadores se enfrentan entre sí, cada uno con una baraja que corresponde a cada una de las facciones de criaturas marinas, vampiros, piratas, y dinosaurios. Frente a los jugadores se coloca una isla hecha de piezas en forma de azulejo que pueden ser exploradas para crear eventos, expediciones, y sitios para incrementar la experiencia de juego.

Relacionados: A veces tienes que aceptar que algunos juegos no son para ti

Como se explica en el video, la dinámica de juego es un extraño híbrido entre la vieja escuela de Magic y nuevos elementos que obligan a los jugadores a competir por el poder de la isla. Hasta donde sabemos, existen «expediciones» que los jugadores pueden recibir para inducir cierto comportamiento (como atacar a jugadores específicos), «sitios» que otorgan efectos permanentes específicos a jugadores, y «eventos» que contienen efectos globales únicos.

A todo esto Magic le suele llamar «dinámica de juego político». Los formatos oficiales como Comandante o Conspiración casi siempre incluyen cartas que incitan a los jugadores a tomar ciertas acciones. Por ejemplo, una carta como Orchard Elemental instiga a que los jugadores planeen estrategias juntos. Magic, en su modalidad de multijugador, depende de estas alianzas para seguir adelante.

Explorers of Ixala no es el primer experimento de Magic que combina la dinámica de los juegos de mesa con las cartas de la franquicia. Tanto Planechase como Archenemy se estrenaron hace un par de años, pero cada uno tiene formas específicas de trasladar la dinámica de juego (tradicional) de un solo jugador presente en Magic: The Gathering a un ambiente amigable de varios jugadores. Aunque ambas experiencias están empaquetadas como juegos de mesa, cada juego es muy similar a Magic.

El acto de equilibrio que debe realizar Explorers es complicado. Se tiene que percibir lo suficientemente cercano a Magic para los jugadores clásicos. También se tiene que asegurar que las personas que lo compren —con la idea de que se trata de un juego de mesa— no sientan que se les engañó para comprar una caja con cuatro barajas de Magic. Es una apuesta delicada, y la única forma de saberlo es jugando, ya que no se puede entender desde un punto abstracto.

Relacionados: ‘Cthulhu Virtual Pet’ es un Tamagotchi en honor a Lovecraft y al terror cósmico

Wizards of the Coast pasó los últimos años desarrollando Magic: The Gathering como una plataforma en la puedan habitar otro tipo de proyectos. El juego de cartas es una plataforma desde la que se puede crear una historia y construir todo un mundo a parte, múltiples experiencias digitales, y tres proyectos más de juegos de mesa.

Explorers of Ixalan parece estar un paso alejado del Magic tradicional, pero al mismo tiempo es claramente una parte importante de una estrategia mayor de marca para las audiencias Magic y sus similares. Sin embargo, tendremos que esperar hasta su estreno para comprobar si Magic metió simplemente las narices en un juego de mesa o si es una forma única e interesante de experimentar esta gran franquicia.