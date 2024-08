‘Mario + Rabbids Kingdom Battle’ es el juego perfecto para irse a dormir

En mi intento por terminar todos (o casi todos) los juegos que me encantaron este año, me he dedicado a jugar cada vez más Mario + Rabbids Kingdom Battle. Me encuentro en el último mundo, pero sigo regresando a otros mundos para explorarlos completamente y encontrar posibles recompensas ocultas.

Sí, el juego es increíble. Quizás hasta tiene lugar en mi lista privilegiada de juegos, la cual en la actualidad está hasta el tope. Pero lo más importante es que se ha convertido en una fuente de gran comodidad por las noches, justo antes de dormir.

Videos by VICE

Escribí con anterioridad lo oportuno que es este juego cuando estás viajando. Pero ahora descubrí que también es un gran acompañante para ir a la cama, porque me permite, durante media hora, liberar la tensión y la ansiedad que sufro en todo el día. Me acomodo en mi cama, coloco mi Switch de una forma que no lastime mis muñecas, y me pierdo en el juego hasta que el sueño me vence. El ritmo de juego es perfecto, lo cual me permite relajarme hasta caer rendida.

¿Tú también tienes un juego que te ayuda a conciliar el sueño? Si no, la respuesta es Mario + Rabbids Kingdom Battle.