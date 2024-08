Este mod de ‘Civ VI’ aplica la política de Trump en el juego

Uno de los mod más populares para los juegos Civilization implica añadir nuevos líderes en el juego de estrategia, por lo que no es sorprendente que la gente pierda su tiempo agregando a Donald Trump. Hay tres mods de Trump en el Steam Workshop de Civilization VI, y dos se usan para una combinación de risas y trolleo. El gráfico principal de Trump Make Civ Great Again, por ejemplo, es un Trump de aspecto heroico que atraviesa el cuello de una Hillary Clinton dragonizada.

El tercer mod, Realistic Donald Trump, es el que llamó mi atención.

Videos by VICE

“Este no es un mod de odio a Trump», dice la descripción. «Este mod ofrece ventajas y desventajas a Trump, como cualquier líder mundial debería tener. Si no puedes soportar la idea de que nuestro presidente no gane todo el tiempo, entonces este mod no es para ti”.

La meta de Realistic Donald Trump es construir un líder en Civilization VI que cambie basándose en eventos de la vida real. Trump es, en este momento, el presidente de Estados Unidos y su administración está imponiendo políticas que afectan tanto al país como al mundo entero. El creador Matt McDonald está invertido su tiempo en traducir sus políticas en Civilization VI.

Relacionados: Este mod es un dedo medio al ‘Battlefront II’ de EA

McDonald, exprogramador web de 35 años que se convirtió en supervisor de un call center luego de que su jefe se mudara a China, ha jugado Civilization desde que la serie inicio en 1991. Su contador de Steam dice que ha invertido 1,261 horas en Civilization V y 744 horas en Civilization VI. Ya había experimentado con el modding, pero sólo lo había compartido con su familia. El mod Realistic Trump es el primero que publica.

Aunque McDonald no es fan de Trump, intenta justificar el sesgo político pidiéndole a la comunidad que discutan sobre los cambios para hacer un juego balanceado. Si alguien presenta un caso convincente, afirma que está dispuesto a escucharlos, incluso si apoyan el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Hace poco hablé con McDonald sobre Realistic Donald Trump, cómo ha sido trabajar en un mod que genera reacciones tan polarizadas y mucho más.

¿Qué te llevó a crear este mod? ¿Por qué poner a Trump en Civilization era tan interesante como para dedicarle tiempo?

Matt McDonald: Cuando ya jugaste Civilization un par de veces, me parece que los mods son una forma de mantener el juego fresco e interesante, así que a menudo reviso qué hay de nuevo en el Workshop para cambiar un poco las cosas.

La primera vez que vi un mod de Trump, no me sorprendieron los bonus que tenía. Era tan exagerado que fue divertido. Entonces, encontré otro y otro más. Cada mod ofrecía bonus que podrían haber reflejado sus promesas de campaña, pero absolutamente nada de sus acciones verdaderas. Muchos mods de Civilization son tributos a otros juegos o personajes que la gente ama, pero tienen semejanza con sus representantes. Los mods de Trump alaban al personaje ficticio que les gustaría que fuera, así que pensé “¿Cómo sería un mod basándome en el verdadero presidente que tenemos? ¿Cómo sería un verdadero Trump contra otras civilizaciones?”

Relacionados: Qué hacer si descubres que una pieza de loot vale 1,000 dólares

Algo que se pasa mucho por alto sobre este mod es que se supone que debe ser divertido. Me gustan los desafíos, y tratar de ganar Civilization con una civilización que en muchos sentidos es incapaz, puede ser divertido. Sólo intentar ganar cuando hay un loco con Inteligencia Artificial queriendo lanzar bombas nucleares puede ser entretenido. Traté de hacer planes múltiples, esperando hacer un Trump tan impredecible como fuera posible, como en la vida real. Por desgracia, eso no funcionó pero sigo aprendiendo y he mejorado algunos ajustes del Trump en el juego.

La diferencia con tu mod, en relación con otros mods de Trump, es que ajustas los parámetros en tiempo real igual que su política. ¿Cómo logras eso y cómo determinas qué cambios hacer en el mod?

McDonald: De hecho, convertir el mundo real en la lógica de Civilization es más difícil de lo que había pensado. Quiero que el mod sea justo, aunque no escondo mi posición en contra de Trump de ninguna forma. De manera que en nombre de la justicia, si Trump cambia de parecer respecto a algo, decidí que necesito cambiar el mod también. Quiero que todo en el mod pueda ser comprobable. Esa es mi armadura en contra del hate que sabía este mod podía generar.

Tratar de decidir qué va en el mod es saber si la política en cuestión puede funcionar en Civilization. Hay límites en ese sentido y aún más por lo que he aprendido de diseño en Civilization. Muchas de las actualizaciones que publico son porque al fin descubrí cómo hacer un cambio que antes no podía resolver. Y algunos otros son cambios que hice porque la comunidad presentó un argumento sólido para realizarlos.

Si hay alguna regla que impuse, debe ser porque Trump o su administración lo hizo también y debe ser algo notable en contraste con las administraciones pasadas.

Supongo que las decisiones que tomas sobre las políticas de impacto en el mod, generan una reacción por parte de los jugadores. ¿Cómo te ha ido con eso?

McDonald: Al principio era muy negativo. Tuve que quitar varios comentarios, porque eran tan malos que violaban las reglas y normas de Steam. Tuve que borrar y restringir los comentarios en mi perfil de Steam y volverlo exclusivo para amigos. En persona, es fácil para mí hablar de política con las personas. Trato de estar bien informado y leer las noticias en varias fuentes para tener una imagen más amplia de lo que está pasando.

Sin embargo, internet no es un lugar amigable ni abierto para las discusiones. Tomando en cuenta el odio que provocó al principio, me desagradaba pensar en estar peleando con todo el mundo para probar mi opinión. Me animé un poco cuando algunas personas comenzaron a defenderme y entonces abrí hilos de discusión. No sólo me han ayudado para hacer ajustes, sino que también sirven como filtros.

Muchos trolls quieren demostrar un punto minúsculo y dicen que me equivoco. Si les ofreces un espacio donde pueden hablar libremente o recibir respuestas directas, de pronto se callan.

¿Puedes explicarme alguno de los cambios en el balance? En especial, tengo curiosidad en cómo tradujiste características de las políticas en el juego y cómo trabajaste con la comunidad para realizar la mejor implementación posible.

McDonald: Algunas de las características de la vida real pueden insertarse en el juego directamente. Un usuario sugirió que Trump tuviera un bonus en la carrera espacial, porque había aumentado el presupuesto en el programa de la NASA. El aumento no había sido muy grande, pero su nueva política espacial es muy específica, así que tenía sentido hacer la modificación en el juego.

Otras cosas han sido más complicadas de añadir al juego. Lo más notable es el daño negativo contra los bárbaros. Los simpatizantes de Trump lo odiaron, mientras que otras personas entendieron esta necesidad. Existe un foro de discusión sobre este tema, pero después de investigar y recibir retroalimentación, decidí retirar el daño negativo contra todos los bárbaros.

Pero no sólo lo dejé ahí. Siempre había querido darle a Trump un valor negativo contra los rebeldes, no contra todos los bárbaros. Los rebeldes son unidades bárbaras que surgen dentro de tu imperio si tu pueblo es muy infeliz. Sin embargo, no hay manera de darle un valor negativo sólo contra los rebeldes.

Relacionados: Después de 18 años, sigue la obsesión por ‘Age of Empires II’

De manera, que pronto ideé una forma de reconfigurar el sistema de felicidad en el juego. Me tomó cierto tiempo, pero ahora en vez de un daño negativo contra todos los bárbaros, Trump tiene que lidiar con pequeñas revueltas rebeldes al inicio del juego. Es mucho más difícil mantener a sus pobladores felices, así que Trump tiene que lidiar con más rebeldes que otras civilizaciones. Hasta ahora nadie ha objetado este cambio y en verdad me parece que refleja la situación actual de Estados Unidos.

¿Qué hay de tus creencias políticas, si quieres compartirlas? Me imagino que tienes una opinión sobre Trump, como todos hoy en día.

McDonald: No me engañó la campaña de Trump. Hubo muchas promesas que no podía soportar y había otras cosas con las que estaba de acuerdo. Pero nunca pensé que pudiera lograr las buenas. Dijo que no lo iban a comprar y que limpiaría el panorama, que no recortaría el Seguro Médico o el Seguro Social. De haber sido verdad creería que esta administración es una mezcla entre cosas buenas y coas muy malas. Pero no ha sido el caso. Trump tuvo la oportunidad de ser un gran presidente si tan sólo estuviera rodeado de personas que les importa Estados Unidos.

En cambio, escuchó a los republicanos y se rodeó de personas ambiciosas y corruptas que sólo les importa enriquecerse a expensas de los demás. Donald Trump no es inteligente, pero entiende que la apariencia lo es todo para muchas personas. El imperio Trump está basado en la idea de riqueza y poder. Tiene que mantener la apariencia de que es fuerte, que puede resolver los problemas él solo y nadie más.

La gente se queja de su ego, pero es más que eso. Si resulta el peor presidente de Estados Unidos en la historia moderna, su imperio puede caer con él. La reducción de impuestos para los ricos ha ayudado a paliar los efectos negativos de su presidencia, pero Trump no puede permitir que la apariencia y fuerza decaigan, no si quiere terminar más rico que como empezó.

Varios de mis amigos dicen que odian todo lo que Trump ha hecho, pero en realidad no ha hecho mucho. La gente que unió su administración y los republicanos son quienes están haciendo cambios en Estados Unidos. Trump es la portada. Tiene poder, pero es demasiado flojo como para usarlo. La única preocupación de Trump es su apariencia y si ganará más dinero. Dirigir al país no le interesa para nada.

Está satisfecho dejando que la gente que le ordenaron nombrar haga lo suyo, siempre y cuando no sea algo que lo haga quedar mal, porque eso es malo para el nombre Donald Trump.

Sigue a Patrick en Twitter. Si tienes algún consejo o idea, mándale un email: patrick.klepek@vice.com.