‘Monster Hunter: World’ está logrando que me vuelva mejor en los videojuegos

Mi desdén por tener que manejar mis items en los juegos se ha hecho más grande desde 1993, cuando jugué mi primer videojuego, A Link to the Past. En ese entonces, tenía cuatro años y claro que lo único que me importaba era que Link pasara de un nivel al próximo. No tenía ni el tiempo ni la concentración para preocuparme por otras cosas ni sabría que hacer con ellas. Mi costumbre de ignorar estos items por completo siguió durante toda mi infancia, y poco a poco hizo que los juegos se volvieran más difíciles de jugar al transcurso de los años.

Cuando jugué Horizon Zero Dawn el año pasado, me divertí tanto que el hecho de tener que cuidar a mis items parecía menos complicado. Les puse más atención, y me aseguré de hacer lo necesario para tener armamentos y municiones más fuertes, y me detenía con cada comerciante que me encontraba. Dicho esto, el tener que administrar tus items en HZD no se sentía como una obligación. Más que nada, lo que necesitaba era dinero. Incluso más adelante en el juego, le podías comprar partes de monster a un comerciante en Meridian. Las plantas, los animales, y las máquinas eran abundantes, y sentía que no estaba haciendo mucho para conseguir un mejor equipo.

Sin embargo, regresé a mis viejos hábitos cuando jugué Nier: Automata, y me di cuenta de que me importaban menos los items. Me aseguraba de tener lo necesario para curarme, y a veces le ponía atención a las cosas que necesitaba para conseguir un pod nuevo o para mejorar mis armas, pero la mayoría del tiempo, sólo me recordaba que no soy muy bueno en los juegos, entonces me concentraba en la historia y en acabarla.

He tratado de jugar los juegos de Monster Hunter antes. He visto que mis amigos los jueguen. Siempre me he sentido mal y aturdido después de probarlos. Sé que no soy muy bueno en los juegos en general, pero estos juegos siempre se me han hecho horribles. Por eso mismo, me preocupa nunca lograr ser bueno en los juegos de Souls: se requiere un estilo diligente para poder lidiar con el combate y para cuidar los items y eso me parece demasiado. Monster Hunter hacía que esos sentimientos fueran más fuertes.

Monster Hunter: World ha cambiado la forma en que me siento respecto a tener que hacer una tarea repetitiva, recolectando y manejando items, y hasta mi percepción de que soy malo en los videojuegos. Ahora lo entiendo y puedo jugarlo muy rápido y de la forma más gratificante posible, y me ha hecho sentir mejor sobre mi falta de habilidad en ciertos juegos. Muchas personas han dicho que World es el juego más accesible de Monster Hunter, y como alguien que ha tratado, y fallado, con muchos juegos de Monster Hunter, puedo decir que esto es totalmente cierto.

Aprenderte las armas de Monster Hunter: World es fácil y divertido. A pesar de que la mayoría de las personas recomiendan la espada y el escudo, he aprendido a usar el hacha y la espada de insectos. Y me siento muy bien con eso.

Empecé a usar la lista de favoritos de conjuntos de armadura para saber qué buscar. Las investigaciones, que te llevan de caza para buscar monstruos específicos, han hecho que el cultivo y la búsqueda de alimento sean actividades emocionantes. Me dan ganas de hablar con todos después de una misión para ver qué puedo cultivar, qué puedo agregar a mi Field Guide, y que otras investigaciones puedo hacer con base en los rastros que he visto en los bosques.

Monster Hunter: World me ha hecho sentir que estoy mejorando en los videojuegos y que me importan más. Me estoy tomando el tiempo con este juego para asegurarme de tener todo lo necesario, y siempre me esfuerzo por las cosas que quiero. Sé que después me será útil lo que estoy aprendiendo para otros juegos, y, quién sabe, tal vez empiece a jugar los otros juegos de Monster Hunter gracias al World.