En ‘Monster Hunter: World’ los trolls están haciendo que sea imposible conseguir ‘loot’

Hay una mezcla de emociones al final de una larga búsqueda en Monster Hunter: World. A medida que la adrenalina disminuye, enmascarando la ansiedad y el miedo, la emoción toma el control; ¡es hora de la recompensa! Cada pelea en Monster Hunter es parte de un metajuego más grande, y al mismo tiempo rezas por tener la combinación correcta de items soltados para poder mejorar tus armas y armaduras. Sin embargo, el juego no te da esos items, ya que los jugadores deben sacarlas del cadáver de la bestia.

O no, quizás ese no sea el caso.

Monster Hunter tiene un problema frustrante con los trolls, en el que las personas usan ataques y otras técnicas para evitar que los jugadores aprovechen el premio que se ganaron.

«Un amigo y yo estamos a punto de matar al último jefe y le hablamos a algunas personas para que nos ayuden», escribe un jugador de Monster Hunter en reddit. «Me sacaron porque las características en línea de este juego no están bien consolidadas, pero mi amigo se quedó con los nuevos jugadores, mataron a la bestia y cuando fueron a recolectar los premios, uno de los desconocidos paralizó a mi amigo para sacarlos del cadaver del monstruo, ¿alguien sabe una forma de evitar esto? ¿Como sé que a Capcom no le vale madres?».

No son los únicos. En reddit y en Twitter te encuentras ejemplos de personas que ven que los trolls tienen las mismas tácticas.



Es particularmente engañoso porque Monster Hunter no recoge los premios automáticamente por ti. Es un requisito sacarlos del monstruo. Si no escarbas dentro del monstruo con el que peleaste, los premios desaparecen para siempre. La única forma de avanzar en Monster Hunter es adquiriendo los items soltados, y algunas de las peleas posteriores no sólo son físicas y emocionales, sino que pueden tardar más de 30 minutos en acabarse.

El juego no reconoce el trolleo porque los jugadores que chocan entre sí son parte de Monster Hunter. Es por eso que la gente tiene que estar consciente de dónde están otros y qué están haciendo durante el combate. No puedes lastimarte por golpear accidentalmente tu espada contra ellos, pero podrías evitar que te den un golpe crucial.

Las soluciones que han sugerido los jugadores son ridículas, como poner tu Xbox One o PlayStation 4 en modo reposo durante unos minutos, eso desconectará la máquina de internet y sacará a otros jugadores. Si haces esto después de que un monstruo se haya muerto, pero antes de que el juego te lleve de vuelta al campamento, en general, los jugadores tienen 60 segundos, puedes volver a prender el juego y recoger el premio sin problemas.

Eso no sirve.

Otra opción es ser la persona que ejecuta la misión, esto te permite expulsar a otros jugadores. Cuando termine la pelea, saca a todos los demás y empieza a escarbar. (Esto no saca a los jugadores de una misión, sólo de la sesión; aún pueden recoger su loot).

¡Tampoco sirve!

Posiblemente, la solución más absurda sea equipar el manto rocksteady, una pieza de equipo opcional que evita que los jugadores retrocedan. Desafortunadamente, incluso para obtener el manto de rocksteady tienes que saltar a través de una cantidad absurda de aros: es un elemento final para los jugadores de alto nivel. También hay ciertas piezas de armadura con un bonus llamado «flinch free», que también evita que golpeen a los jugadores.

Otra vez, no sirve.

Afortunadamente, Capcom está consciente de que esto es un problema.

«El equipo monitorea constantemente los comentarios de los jugadores», me dijo la compañía en un comunicado. «Definitivamente esta es una de las preocupaciones que se han planteado y actualmente se están investigando».

Capcom no dijo si va a cambiar algo o cuándo sucederá.

Hay un par de soluciones que Capcom podría considerar. Teniendo en cuenta la frecuencia con la por accidente he olvidado items en mi camino, especialmente después de romper algo de una criatura a mitad de la pelea, sería conveniente que el juego recolectara todo por ti. No hay razón para castigar a los jugadores que no detectan un objeto diminuto y brillante en el medio del campo de batalla, y lo mismo podría aplicarse al escarbado. ¡Nada más recolecten todo!

Capcom también podría alterar la dinámica de las interacciones jugador a jugador después de una pelea, evitando que cuando otros jugadores te paralicen tengan un no sea de gran impacto. Que seas invencible.

Yo me voy por la primera opción, pero de una manera u otra, me alegro de que probablemente estén arreglando el problema.

