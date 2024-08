Nintendo anuncia la secuela de ‘Zelda: Breath of the Wild’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Después de retrasar Animal Crossing: New Horizons hasta 2020, Nintendo cerró su presentación del E3 2019 con una confirmación sorpresa de una secuela para el aclamado título The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo no reveló mucha información sobre el juego —o cualquier tipo de información, de hecho— y se espera que salga hasta dentro de mucho tiempo.

El breve video del juego que mostró Nintendo se centra en Link y Zelda mientras exploran un calabozo espeluznante y un plano amplio de Hyrule, lo que sugiere que la secuela de Breath of the Wild seguirá el diseño original de un mundo abierto.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue lanzado el 3 de marzo de 2017 en el Nintendo Switch y Wii U.

