Nintendo lanzará impresionantes kits de cartón para Switch

Desde el principio de los tiempos, siempre ha existido esta duda: ¿Qué pasaría si Nintendo fuera sólo un socio? Los problemas económicos de Sega obligaron a la compañía a dejar de fabricar hardware, y cuando Nintendo ha tenido problemas, parecía razonable preguntarse si Nintendo tendría el mismo destino. Mario, al igual que Sonic, estaría estará al frente del logo de Sony (o Microsoft) y la innovación de Nintendo se reducirá a los softwares.

Lo último de la compañía, una nueva iniciativa de Labo, nos tiene deseando que ese día nunca llegue. Si te perdiste la revelación de Nintendo en la industria del cartón, aquí la tienes:

El medio es mejor y más interesante, porque Nintendo se enfocó en el hardware. El éxito de Switch podría significar que Nintendo quizá esté animado a intentar ideas renovadoras y este futuro debería emocionarnos mucho más.

Nintendo tomó como modelo a la comunidad DIY y le agregó su propio toque. Es extraño, encantador, completamente inesperado y no tengo idea si tendrá éxito. Pero, ¿a quién le importa? Su existencia —y lo que es más importante, las reacciones exageradas— ya validaron el experimento de Labo. Por favor, inyéctenme más comentarios como éste:

“Es una maldita basura. Y ni siquiera es por ser amargado, porque para empezar no estaba esperando nada. Es una idea basura por sí misma y tendrá mala recepción. ¿Cartón? ¿Puto cartón? ¿Quién chingados va a querer construir su propia consola que igual se va a romper a los 5 minutos? Va en contra del concepto de Switch, porque ni siquiera lo puedes sacar a la lluvia, es una puta basura”.

Van a anunciar el lanzamiento de Smash Bros para Switch, pronto. Estarás bien, chico.

Y aunque quizá deberíamos haber visto que algo así venía, no muchos lo hicieron. Si bien todos nos preguntábamos cómo Nintendo apoyaría a Switch con el nuevo software año tras año con Super Mario Odyssey y Breath of the Wild, no hubo ningún escenario en el que pensara, “Ah, sí, pronto voy a emocionarme por pagar 70 dólares por piezas de cartón”.

Yo esperaba una cosa, pero Nintendo hizo otra. Mi interminable frustración con las decisiones de Nintendo proviene desde el amor, el respeto y la apreciación. Si manejaran la compañía como yo quisiera, no me habrían sorprendido con las invenciones que no sabía que quería. Lo más probable es que una compañía más cínica —o cualquier otro fabricante de software— no habría dado oportunidad a la idea Labo más allá de una presentación de Power Point.

Qué tiempo tan extraño y maravilloso para los videojuegos. Y el cartón. Gracias, Nintendo.

