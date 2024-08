Este nivel de ‘Mario Maker’ ha sido jugado 2.6 millones de veces y nunca ha sido superado

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Por más de 12 horas, mi Wii U ha estado funcionando en silencio bajo mi escritorio. No sostengo el control, ni me doy cuenta de lo que está sucediendo, pero mi Wii U está actualmente compitiendo por un boleto de lotería enterrado en Super Mario Maker, con una posibilidad entre 7.5 millones de aparecer. ¿Mi recompensa? Superar un escenario que no requiere que el jugador toque un solo botón. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, se ha intentado más de 2.6 millones de veces y nadie ha logrado llegar hasta el final.

He contribuido miles de muertes a la creciente pila de cadáveres digitales, esperando la profecía numérica. Todo lo que Mario tiene que hacer es esperar a que todas las piezas se alineen correctamente, permitiéndole eludir la muerte. En este momento, miles de personas están viendo varias transmisiones en Twitch, donde a menudo no hay nadie en la pantalla y no hay comentarios. Sólo este nivel. Repitiéndose una y otra vez. A continuación les presentamos el escenario con el loop ejecutándose en numerosos Wii U:

Este boleto de lotería está enterrado en un nivel de Super Mario Maker, la caja de herramientas de Nintendo que recientemente ha regresado a los titulares porque faltan unas semanas para su secuela. Mientras que Nintendo (y la mayoría de los jugadores) dejaron de jugar Super Mario Maker hace mucho tiempo (fue lanzado para la consola anterior, el fracasado Wii U), la comunidad mantuvo vivo este juego especial, en parte debido a momentos como este, cuando una chispa de creatividad logra congregar a la comunidad.

Es la magia de “Lucky Draw”, un escenario hecho por un prolífico creador llamado Phenotype, alguien que ha seguido creando escenarios en Super Mario Maker mucho después de que perdiera popularidad. Los niveles de Phenotype no están exclusivamente diseñados para pasarse solo mediante la suerte, pero este tipo de truco es parte de su repertorio. En febrero, publicaron una encantadora despedida a Super Mario Maker.

En Lucky Draw, Mario no puede moverse. No puede saltar, correr o girar en el aire, habilidades que por lo general necesita un jugador que controla a Mario y trata de llegar hasta el final. En este catastrófico acertijo, lo único que Mario puede hacer es quedarse quieto y esperar lo mejor. Sin embargo, lo más probable es que muera. Se supone que debes morir. Lucky Draw es parte de un subconjunto más amplio de niveles extravagantes de Super Mario Maker llamados “generadores de números aleatorios” (RNG, por sus siglas en inglés), donde el éxito está determinado por un tiro de dados, de “unos” y “ceros” aleatorios, y no tiene nada que ver con la habilidad del jugador.

Este nivel podría parecer una tontería, pero las condiciones para pasar el escenario —que vuelven casi absurdo obtener la victoria— son las siguientes: los magikoopas necesitan aparecer monedas y todas esas monedas también deben caer hacia la derecha, porque Mario necesita recolectarlas. ¿Cada cuánto se transforma un bloque en una moneda? Es aleatorio. Además, los magickoopa pueden generar siete items (!!) diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda generada comience a caer hacia la derecha? Es de 50/50. Si bien es difícil que un solo elemento se conjugue correctamente, ahora imaginen que todos lo hacen simultáneamente.

El cálculo es ridículo, según un análisis realizado por el usuario de reddit sass253, cuya labor ha sido respaldada por la comunidad. Esto es lo que exige Lucky Draw:

“Un intento fallido en el nivel toma 6.9 segundos en promedio, lo que le da a un solo Wii U aproximadamente 12,500 intentos por día. ¿Entonces, cuál es la probabilidad de pasar el nivel en un día? De 0.17 por ciento. Ouch.



¿Quieres una probabilidad del 50-50 de lograrlo? Comienza el nivel, pon tu Wii U a un lado y revísalo el 4 de julio del próximo año. ¿Quieres un 90 por ciento de probabilidad de salir victorioso? Comienza el nivel y espera a que llegue febrero de 2023 sin apagar la consola.

En lugar de invertir tiempo, podrías trabajar en equipo. Usar 10 sistemas durante 1 día tiene la misma posibilidad de alcanzar la victoria que 1 sistema durante 10 días. Para una fecha límite adecuada, intenta pasar el nivel antes de que salga SMM2.



Para un 90 por ciento de probabilidad de superar el nivel antes de SMM2, deberás usar 47 consolas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que te dará una tasa de casi 7 intentos por segundo. Para ponerlo en perspectiva, tantos sistemas combinados consumirían más energía que el hogar estadounidense promedio”.

A pesar de las probabilidades, es importante tener en cuenta que sí se puede alcanzar la victoria; Nintendo requiere que los creadores terminen sus creaciones antes de compartirlas con el público general. Es posible subir niveles que eluden esta regla, como, por ejemplo, el requerimiento de descubrir una puerta oculta, pero no hay nada que sugiera que Phenotype sea ese tipo de creador. Es más probable que Phenotype, a quien no pude contactar para esta historia, simplemente hiciera lo que los demás están haciendo: dejar que su Wii U funcionara durante horas y horas, hasta que el nivel se alineara de la manera exacta y precisa.

Una historia potencialmente apócrifa que escuché de GrandPOOBear, un streamer de Super Mario Maker que es famoso por enfrentar los desafíos más ridículos, es que Phenotype dejó su Wii U funcionando durante un mes entero antes de que pudiera subir el nivel. Varios threads de reddit dedicados a discutir este nivel aseguraban, sin evidencia, que había tomado 16 días.

ACTUALIZACIÓN: Desde entonces he hablado con el creador, Phenotype, quien dijo que dejó su Wii U prendido día y noche durante aproximadamente dos semanas.



“Ha sido extrañamente divertido”, dijo GrandPOOBear. “Realmente no puedo describir por qué esto se volvió popular, pero tiene esa vibra mágica de ‘tenías que estar allí para verlo’. Es especial cuando toda una comunidad se une para lograr un solo objetivo”.

El alto conteo de intentos fallidos —de más de 2.6 millones hasta el momento de escribir este artículo— no es del todo sorprendente para escenarios como este. Es parte del diseño. La cifra creciente de intentos también es parte del diseño; mucha gente, desde streamers hasta jugadores curiosos, esperan ser los primeros en vencer el nivel.

“La cantidad de intentos tiende a aumentar exponencialmente a medida que el nivel crece en popularidad”, dijo The0dark0one, entusiasta de Super Mario Maker, quien guarda una lista de niveles sin completar. “Es algo así como la lotería; todos quieren ser los ganadores cuando se trata de un evento tan grande. Este escenario probablemente será superado antes de que termines de escribir tu artículo, a menos que seas rápido”.

Eso fue hace unos días y desde entonces nadie ha salido victorioso de manera legítima.

Una vez que Lucky Draw ingresó al zeitgeist y se convirtió en una carrera de aleatoriedad, no pasó mucho tiempo hasta que alguien intentara arruinar la diversión. En este caso, Lucky Draw de repente pasó de nunca haber sido terminado a ser completado 12 veces. La primera y última vez pertenecen a la misma persona, un jugador llamado Ninja. Su tiempo récord mundial —solo 0.16 segundos— revela lo que sucedió.

“Sabemos que hizo trampa porque la primera vez fue de 11 segundos y la 12ª era un solo cuadro”, dijo Jaku, uno de los streamers más prolíficos de Super Mario Maker y el responsable de encontrar muchos de los secretos que Nintendo ha ocultado. “No puedes pasar el nivel con ninguno de esos tiempos”.

Si fueras a pasar legítimamente Lucky Draw, se estima que tardarías cuatro o cinco segundos.

Además, señaló Jaku, este jugador navegó por Lucky Draw, un escenario con una posibilidad de 7.5 millones de salir a tu favor, la asombrosa cantidad de 12 veces en cinco minutos. ¿Cómo sucedió eso?

El Wii U, como cualquier otra consola, ha sido hackeado en los años transcurridos desde su lanzamiento. Incluso es posible conectar un Wii U a tu PC y manipular el sistema para controlarlo a voluntad, como generar items o teletransportar a Mario. Jaku hackeó Super Mario Maker para descubrir lo que Nintendo mantenía en secreto, mientras que otra personas actúan con malicia.

(De hecho, Jaku mantuvo en secreto su descubrimiento de cómo hackear Super Mario Maker, ya que temía que se extendiera más y llevara a más momentos como este. En gran parte funcionó).

Nintendo normalmente elimina las versiones hackeadas de los récords, pero actualmente su atención no está en Super Mario Maker, y la compañía nunca ha sido transparente con respecto a sus procesos.

Mientras creaba este reportaje, llegó otra afirmación de haber completado el nivel: la número 13, por un jugador llamado Lathan. Sin embargo, no hay pruebas en video de que Lathan haya pasado Lucky Draw de manera legítima y la comunidad sospecha de cualquiera que complete al azar una hazaña tan improbable.

“No sabemos si la 13ª victoria es legítima en este momento”, dijo Jaku. “El perfil del jugador tiene un conteo de muertes muy bajo en total, [y] lamentablemente, Nintendo solo muestra los tiempos de victoria para el titular del récord mundial. Sin embargo, el segundo jugador en completar el escenario lo hizo con menos de 4,000 muertes. Una cantidad muy improbable”.

En otras palabras: tal vez fueron lo suficientemente afortunados como para vencer el nivel después de solo unos intentos, pero dada la suerte (o falta de ella) experimentada por todos los demás, parece poco probable.

Jaku, como muchos otros, está tratando de realizar los cálculos lo mejor que puede. Actualmente está realizando una transmisión en la que cuatro (!!) Wii Us intentan pasar el nivel simultáneamente.

Con el tiempo, alguien será el afortunado ganador. Podría suceder en su primer intento o en el millonésimo. Podría no suceder dentro del próximo mes o incluso año, francamente. (Dada la velocidad de internet y el aumento en el interés, probablemente suceda pronto). Pero hasta entonces, Mario seguirá marchando hasta su muerte hasta que los dioses matemáticos decreten que es hora de que siga adelante.

Sigue a Patrick en Twitter.