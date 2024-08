‘Pokemon Ultra Sun’ es lo mejor para la depresión invernal

Odio el invierno. Odio el invierno con toda mi alma, un rasgo que empeoró luego de haber pasado cuatro inviernos en California (además fui a la escuela en New England y mi futuro estaba en Nueva York). Tengo un severo caso de Trastorno Afectivo Estacional, o como me gusta llamarlo [por sus siglas en inglés] SAD, que básicamente me hace sentir del carajo durante los largos, oscuros y fríos meses de invierno.

¿Por qué te digo todo esto? Porque el feliz, tropical y cálido Pokemon Ultra Sun fue una buena elección en días recientes, particularmente después de que entramos al horario de invierno y oscurece mucho más temprano.

En esencia, es el mismo juego excelente del año pasado, el Pokemon Sun and Moon (como siempre, las versiones son casi idénticas, pero tiene algunos pokemones legendarios y giros argumentales). El año pasado, jugué Moon y me encantó, con el pequeño Popplio que me hacía compañía. Esta vez, estoy jugando la versión Sun (Ultra Sun), con el adorable Litten, quemando a todos los enemigos.

El juego toma lugar en las islas ficticias Alola —básicamente una versión muy turística de Hawaii—, un lugar amigable, cálido y soleado. La gente utiliza camisas hawaianas y se saludan llamándose «¡primos!». El profesor Kukui sigue usando shorts playeros y su bata de laboratorio, mostrando el abdomen en todo su esplendor, mientras se relaja con los pokemones en su laboratorio cerca de la zona de surf.

Prof. Kukui a la izquierda, ilustración de Cara McGee.

Hay muchas puestas de sol bellas y tomas del océano brillante, en general manejan una paleta de colores muy agradable por donde quiera que mires. Es un sitio reconfortante y cálido para visitar, como es usual, un sitio divertido.

El juego en esencia es el mismo JRPG ligero y esponjoso que Pokemon ha manejado desde las últimas versiones de X e Y, con cientos de criaturas que atrapar y confrontar. Ultra Sun tiene los más de 100 pokemones del año pasado y no, ni siquiera estoy cerca de atraparlos todos. Ni siquiera estoy segura de poder lograrlo, pero me gusta que estén ahí, esperando entre los arbustos. Bueno, los legendarios a menudo están en lugares más emocionantes que eso, pero sus diseños salvajes y el verdadero reto que supone atraparlos es lo más valioso de esta versión, al menos para mí.

Espero llegar a ese punto con Ultra Sun. Estoy contenta de tener este juego a mi lado para los meses horribles y fríos, sobre todo cuando necesito una probadita de Alola en mi vida. Quizá esta vez consiga atrapar un Rowlet.