Por fin podemos ver el primer ‘gameplay’ de ‘Psychonauts 2’

Double Fine Productions acaba de lanzar imágenes de la primera versión jugable de su próximo título, Psychonauts 2, y hay mucho contenido que los fans de la serie pueden analizar. La versión tiene lugar en una cantera gigante, con rocas, árboles, y postes y plataformas ridículamente precarios para realizar acrobacias.

La pequeña burbuja psíquica del protagonista, Raz, está de vuelta, lo que le permite rodar rápidamente, saltar dos veces y lanzarse flotando desde una plataforma. También pueden verse otras mecánicas: esta vez puedes saltar en las paredes, y el ritmo se parece a la mecánica de Mario. También hay corrientes de aire en las que puedes flotar, estilo Breath of the Wild (sin embargo, no se crean sobre la marcha como en este título, ¿o sí?).

Otro detalle que puede apreciarse son cabras con ojos siniestros y una pequeña «x» que representa su ano. De nada.

Todas las imágenes cortesía de Double Fine Productions

Al igual que la mayoría de las actualizaciones de Double Fine, hay una pizca saludable de momentos detrás de cámaras con el equipo, que narran la inspiración detrás del nivel, un vistazo a la animación de las primeras cutscenes y las primeras experiencias de juego del equipo.



Algo que no aparece en el video, pero de lo que ha habido indicios, son los detalles sobre los nuevos cerebros (los mundos de Psyconautas están basados en las mentes de los personajes individuales). «Queremos que los descubran como en la mañana de Navidad cuando lo jueguen», señaló el jefe de Proyecto, Zak McClendon. Además, tienen las agallas para mostrar imágenes borrosas de dichos escenarios junto a los desarrolladores diciendo cosas como «¡eso es genial!», que es una táctica obvia para hacerme desear más, y sí, está funcionando.

Mencioné en otra parte que Psychonauts es mi juego favorito de todos los tiempos, así que, ya lo saben, no se sientan presionados, Double Fine. De lo que podemos estar seguros es que la acción parece fluida, con Raz saltando, flotando y girando según lo previsto.

El juego todavía está muy lejos de ver la luz del día, pero mientras tanto espero con ansias el siguiente teaser.