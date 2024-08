Por qué Hanzo de ‘Overwatch’ se merece sus perforaciones faciales

Cuando Blizzard publicó su cómic, Reflections, el año pasado, los fans recibieron varios detalles emocionantes de sus personajes favoritos: Torbjorn tiene una familia gigantesca, Tracer era gay, y Hanzo luce normal cuando no está presumiendo un pectoral. De hecho es bastante apuesto.

Esta versión de Hanzo —apodada «Hanzo casual»— era una de las favoritas de los fans antes de cambiar a una «piel» real este año en el evento «Winter Wonderland». Hanzo tiene todos los elementos de un personaje famoso de videojuegos: pantalones holgados, un gorro demasiado grande, botas para invierno, y una perforación en el puente de la nariz que fue lo más destacable del fanart.

«Hanzo casual» como apareció originalmente en el cómic «Reflections».

Sin embargo, algunos fans tuvieron problemas con la piel oficial de «Hanzo casual» cuando se anunció. La gente se quejó porque su cabeza se ve demasiado pequeña, su perforación demasiado grande, y el cabello no debería ser blanco. Esto provocó mucho más arte de los fans, pero con algunos cambios del diseño original o añadiendo más detalles. La fascinación por «Hanzo casual» se vio renovada.

Quedó claro esta semana que aunque Blizzard no fue exitoso del todo con la piel Hanzo (anunció que hará cambios), sí mencionó lago de los fanáticos de Overwatch que ha sido algo ignorado por los desarrolladores. Los extras del juego, como el cómic Reflections y los shorts de los personajes, les añadieron un toque personal a éstos, quienes eran en su mayoría peleadores genéricos. A pesar de que Overwatch ha añadido con el tiempo elementos a su estructura o a las relaciones de los personajes, la responsabilidad de darles una piel como Hanzo recae en los fans. La sexualidad de Tracer o la vida de Torbjorn no aparecen en el juego. Sólo existen si has leído el cómic y visto los cortometrajes animados.

«Creo que la accesibilidad de Overwatch depende mucho de cuánta información del canon ha sido revelada sobre su mundo y personajes. Ya que ha habido muy poca información, los fans se involucran más e idean las relaciones entre personajes», comentó el fanático artista, Beros, a Kotaku.

El hecho que muchas personas se hayan quedado con esta versión de Hanzo, en lugar de la versión de pelea, muestra que las personas quieren algo de personalidad. Por ejemplo, su perforación en la nariz dice algo del personaje. No estoy segura qué exactamente, pero obliga a los fans a indagar con sus propias interpretaciones.

La reacción de los fans al ver otros regalos de Winter Wonderland, como el cachorro de Orisa, demuestra cómo a veces los momentos más nobles y sencillos son los que mejor se reciben. Otros regalos como el traje Grillmaster de Soldier 76, el traje de salvavidas de McCree o, incluso, trajes comunes y corrientes como el uniforme de hockey de Lucio demuestran que existe una audiencia a la que le gusta ver a los héroes de Overwatch en ropa más ordinaria y situaciones más familiares. El traje de Grillmaster, por ejemplo, transforma a Soldier 76 de un veterano superhéroe envejecido a una figura paterna que prepara la mejor parrillada en el verano. Es ridículo pero le añade una faceta más al personaje.

Puedes encontrar versiones casuales de muchos personajes de Overwatch, incluyendo a Mercy, Genji, e incluso algunos de los más populares como Doomfist. En los foros destinados al juego se pide que haya más trajes casuales o de «descanso» para el resto de los personajes. Cada una de estas ideas le da a la audiencia la oportunidad de crear las personalidades de sus personajes favoritos e imaginar cómo sería su vida más allá del juego. Desafortunadamente, Blizzard ha liberado este material gradualmente, lo que significa que los fans tendrán que esperar para conocer más trajes.

La estrategia de Blizzard tiene mucho sentido. Añadir demasiados elementos narrativos a un juego multijugador de disparos le resta a la misión principal. «¿Hay implicaciones directas en la experiencia de juego por las relaciones entre personajes? No. Tiene más que ver con diversión y la creación del personaje que la construcción de una mecánica específica de juego», comentó para Kotaku el director de diseño, Scott Mercer, cuando el juego salió al mercado. Sin embargo, esto provocó una explosión en las comunidades de Overwatch, lo cual favorece a Blizzard. El fenómeno también añade otra responsabilidad: asegurar que los personajes no sólo encajen parcialmente con las expectativas de los fans, sino que las anécdotas y trajes personalizados existan.

Por ello, mientras los fans esperaban a que «Hanzo casual» se convirtiera en una característica del juego, ellos comenzaron a crearlo para sí mismos.