Qué hacer si descubres que una pieza de loot vale 1,000 dólares

Entre el trabajo, la vida cotidiana y cuidar a un bebé de 7 meses, Luke Johnson sólo puede jugar dos noches a la semana. Aún así, ha invertido más de 120 horas en PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), el fenómeno inspirado en el Battle Royale de 2017 que no muestra signos de perder popularidad. La sesión de Johnson en PUBG hace un par de semanas fue extraordinaria. Mientras esperaba a que un amigo terminara su partida, gastó algunos puntos en el juego para comprar una caja de loot. Rápidamente sus ojos se dilataron; era una de las nuevas cajas “Desperado”, un objeto añadido al juego a inicios de mes.

“Cool”, pensó para sus adentros. “Estoy seguro de que es una de las raras”.

Contento con la apariencia «ruda» de su personaje en PUBG, el plan de Johnson era llevar los objetos de la caja al mercado de Steam, para ganar unos dólares y así comprar un videojuego nuevo. (En PUBG, las cajas de loot son meramente cosméticas y no afectan el juego.) Pero Johnson no esperaba encontrar otro objeto raro en el mercado de PUBG, la máscara de leopardo. En ese entonces, el valor de esas máscaras comenzaron en 1,084 dólares. Hace unas cuantas semanas, alguien compró el objeto por el excesivo precio de 1,866 dólares.

Johnson se había encontrado con el equivalente digital a sacarse la lotería.

“Fue ahí cuando comencé a temblar”, me dijo hace poco.

Momentos después, el amigo de Johnson terminó su partida. ¿La respuesta de su amigo? “Chíngate”, dijo en broma. De inmediato ambos comenzaron una nueva partida de PUBG, Johnson se puso la máscara de leopardo y tuvieron una racha excelente. Johnson obtuvo seis muertes.

En los próximos días, conforme el rumor se corrió sobre la caja de Johnson, los amigos empezaron a pedir juegos gratis. De pronto estaba teniendo una extraña conversación con su mujer, tratando de explicar el concepto de loot boxes y porqué la familia tenía más dinero, todo gracias a 120 horas invertidas en un juego en donde le disparas a otros jugadores por deporte. Pronto, empezaron a discutir qué hacer con el dinero. ¿Pagar el préstamo del auto antes? ¿Comprar más juegos? ¿Escribirle a un reportero de Waypoint por Twitter y decirle lo confundidos que se sentían?

Steam no es PayPal. Cuando vendes algo en Steam, no hay manera de transferir la cantidad en dólares a un banco. Aunque Steam publica la cantidad en dólares, no es un dólar real. Lo que tienes son créditos de Steam. Tener 1,000 dólares en créditos de Steam es bueno, pero no es lo mismo que tener un cheque con ese valor en dólares.

Por supuesto, como en estos casos, el que busca encuentra. Las páginas como OPSkins te permiten enlistar y vender objetos que tengas en juegos como DOTA 2, Counter-Strike y sí, PUBG. Esto significa que puedes convertir objetos virtuales en ganancias reales. En OPSkins, la máscara se vende por más de 1,000 dólares. Menos que en Steam, pero es dinero en el banco.

La ironía de ser recompensado por participar en un sistema en el que apenas había puesto interés no es exclusiva de Johnson. Confesó haber comprado alguno que otro loot, pero nunca pasó de ser algo pasajero. Ganar dinero gracias a ese sistema no le molesta.

“No tengo ninguna reserva para vender ese objeto”, dijo. “Si alguien lo quiere por razones cosméticas, o incluso para presumir su ‘maldito’ dinero, no me molesta”.

Habiendo dicho eso, su relación con las cajas de loot es complicada, según propia experiencia en el núcleo familiar. Aunque no todas las relaciones son iguales.

“Mi cuñada es discapacitada y recibe una pensión», me dijo. «Mi sobrino vive en casa y va a la universidad pública. Ella salió el fin de semana y le dejó una tarjeta de crédito ‘para emergencias’. Aprovechó la oportunidad para comprar skins en Overwatch con valor de 80 dólares. Prometió pagarle, pero eso no es suficiente para alguien que recibe una pensión fija. Ese dinero ya se fue para ella. ¿Y por qué?”

Después de algunos meses, el sobrino pagó el dinero. Desde entonces no ha sido un problema.

“Mi punto es que las cajas de loot no son un adicción para mí», afirmó. «No estoy seguro que hayan sido adictivas para mi sobrino, pero sé que sí lo pueden ser para algunas personas y es fácil no ponerles atención si no te afectan directamente, pero no las hace menos peligrosas”.

Y aún así, la oportunidad de encontrar una caja de loot puede traerle a Johnson beneficios inesperados. Quizá 1,000 dólares no cambiarán tu vida, pero supongo que la mayoría serían felices con ellos.

Como Johnson no ha vendido o comerciado nada en Steam, hay un impedimento en su cuenta. Apenas el 20 de enero pudo mover la máscara. Lo que hará con el dinero sigue siendo un misterio. Quizá lo invierta en criptomonedas.

“Mi esposa está tratando de despertar a su esposo un domingo a las 7:30 AM», cuenta, «y mientras tanto está alimentando a la bebé, contándole que ganamos dinero gratis en internet”.

Hasta ahí quedó todo hace unos días, la última vez que hablé con Johnson. Entonces, justo cuando estaba preparando el artículo para publicarlo en Waypoint, recibí un email suyo con noticias inesperadas: el mercado de las máscaras de leopardo había cambiado dramáticamente.

“Parece que el mercado se inundó ayer en la noche con máscaras que la gente por fin pudo intercambiar», me informó. «Se ha reducido más desde entonces, pero no hay forma de decir cómo quedará cuando pueda vender la mía”.

Cuando dice “se ha reducido más” se refiere a que el precio promedio de la máscara ha descendido de más de 1,000 dólares a poco más de 300. En promedio, la máscara se vende por 323 dólares. O sea, 300 no son despreciables, pero es bastante menos que 1,000.

¿Llegarán más máscaras a satisfacer la demanda y reducir el precio? ¿O la reciente fiebre será momentánea, permitiendo que el precio regrese poco a poco? Sólo algo es seguro, y es que el mercado de skins y loot boxes parece demasiado volátil.

Sigue a Patrick en Twitter. Si tienes algún consejo o dato para una historia, escríbele un email: patrick.klepek@vice.com.