‘Super Lucky’s Tale’ no merece estar bajo la sombra de Mario

En las últimas semanas, la mayoría del tiempo que he destinado a jugar ha sido dominado por Super Mario Odyssey, la entrega más reciente de un equipo sumamente talentoso, cuyo pedigrí —Super Mario Galaxy, Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World— no tiene comparaciones cuando se trata de saltar de una plataforma a otra. Odyssey es un juego increíble, y por lo mismo nos pareció una cruel decisión por parte de Microsoft dar a conocer Super Lucky’s Tale unos días después. Tal vez —diría un cínico— fue la manera en que Microsoft dejó morir silenciosamente a este juego porque pocos se darían cuenta. Resulta que Super Lucky’s Tale se merece más que esto.

La amenaza de Mario que se avecinaba era sólo una parte de la serie de eventos en contra de Super Lucky’s Tale. ¿Sabías que es una secuela? Lucky’s Tale fue un estreno exclusivo para el Oculus Rift —el casco de realidad virtual— para demostrar cómo los géneros tradicionales podrían beneficiarse de la realidad virtual. La opción para mirar los alrededores era buena, pero apenas revolucionaria. Creo que fue poco más que un juego promedio usado para el lanzamiento. Cuando Microsoft anunció que una secuela, Super Lucky’s Tale, estaba por salir en Xbox, más de uno se quedó confundido y pensó, «Un momento, ¿ese juego?»

Yo también pensé lo mismo.

(Los desarrolladores afirman que «Lucky», parte del título, no es una referencia al polémico cocreador del Oculus Rift, Palmer Luckey, a quien encontraron financiando, secretamente, memes anti-Clinton en 2016).

Mis intentos para darle una oportunidad a Super Lucky’s Tale en el E3 se vieron obstruidos por las enormes filas, pero no lo borré de mi radar. Un buen juego de plataforma es un buen juego de plataforma, incluso cuando has probado la nueva entrega de Mario. Además, Super Lucky’s Tale parecía querer capturar una era diferente, mucho más enfocado en el aspecto de las plataformas. Odyssey es un juego muy entretenido, pero no presenta un gran reto para tus dedos.

Después de pasar unas horas completando el primer mundo y explorar un poco el segundo, puedo decir que Super Lucky’s Tale no cambiará la forma en que ves los juegos de plataformas, especialmente si tienes un Xbox, pero te divertirás.

Muchas veces, las comparaciones directas son innecesarias, pero en este caso son útiles. Cuando escribí sobre Odyssey, dije que se sentía como una secuela directa de Super Mario 64. Del otro lado, Super Lucky’s Tale me parece un sucesor espiritual de Crash Bandicoot, un juego con pequeños pero entretenidos niveles enfocados intensivamente para que los jugadores usaran movimientos básicos pero versátiles —brincar, doble brinco, ataque con giro— y pudieran sobrevivir a los retos, mientras recolectabas cosas en medio del caos.

La comparación con Crash Bandicoot encaja perfectamente porque Super Lucky’s Tale utiliza los mismos métodos para diseñar sus niveles: etapas de exploración, donde los jugadores pueden explorar a su gusto; etapas en 2D para probar la destreza de los dedos; secuencias de «persecución», y batallas con jefes donde debes esquivar cientos de obstáculos mortales. Dada la remasterización de Crash Bandicoot a principios de este año, siempre es bueno ver que juegos como Super Lucky’s Tale tomen la batuta y le agreguen un toque distinto.

Navegar por ese mundo es entretenido, aunque después de ver el mundo extremadamente preciso de Odyssey, cualquier cosa te parece simple. Sin embargo, Super Lucky’s Tale funciona en general. Si controlar a tu personaje no resulta natural, entonces el juego de plataformas no sirve. En este sentido, Super Lucky’s Tale hace un buen trabajo.

La meta principal de cada nivel es la misma, pero en el camino se te presentan objetivos opcionales, los cuales te dan «tréboles» adicionales. Uno por agarrar 300 monedas, otro por recolectar la letras L-U-C-K-Y, escondidas en lugares recónditos, y un trébol final que se obtiene encontrando una pipa secreta. Si tu propósito es llegar hasta el final, entonces no hay mucho que Super Lucky’s Tale te pueda ofrecer, pero si al igual que yo te entretienes subiendo y bajando a través de los niveles para encontrar todo lo que los diseñadores ocultaron, entonces obtendrás una recompensa probando este juego.

Por ejemplo, las letras L-U-C-K-Y se encuentran en lugares obvios, pero el truco está en cómo llegar a ellas. Para ello tuve que pasar un nivel varias veces en busca de la letras C. Vi varias guías en YouTube para darme cuenta de lo que me hacía falta, pero no.

Encantador.

El 2017 fue testigo del intento de dos estudios por revivir la rara marca de juegos de plataforma en 3D con las entregas Yooka-Laylee y A Hat in Time. Éste último fue más exitoso, pero ninguno de los dos juegos me convenció. Super Lucky’s Tale es entretenido y te hace pasar un buen rato.

Incluso con el Switch a unos pies de distancia, me he sentido más atraído jugando Super Lucky’s Tale, precisamente porque toca algunos aspectos diferentes que Mario. Aunque supongo que la gente se sentirá contenta jugando Odyssey en los próximos meses, no hay que olvidar a Super Lucky’s Tale. Seguirá esperándote y valdrá tu tiempo.