Telltale recorta personal para afrontar el futuro de la empresa

Con varias temporadas de juegos actualmente en producción —la temporada final de Guardians of the Galaxy salió hace un par de días— no había señales de que Telltale Games estuviera en problemas, sin embargo, el estudio anunció que 90 de sus empleados, cerca del 25 por ciento de la compañía, han sido despedidos como parte de una «reestructuración necesaria» para la compañía.

Por medio de un comunicado de prensa, Telltale dijo que la medida se hizo para «ser más competitiva como creadora y publisher de experiencias de juego sin precedentes con énfasis en la alta calidad para los años venideros». Supuestamente, los despidos no afectarán ningún «proyecto anunciado previamente» como The Walking Dead, Batman, The Wolf Among Us, entre otros.

Videos by VICE

Como parte de la reestructuración, la compañía «aplicará más tecnologías en uso para su desarrollo interno que incrementarán la innovación en sus productos principales mientras se trabaja con nuevos aliados para llevar sus juegos a audiencias más grandes». Demasiadas palabras para decir muy poco de lo que podría suceder en el futuro.

Relacionados: Después de 18 años, sigue la obsesión por ‘Age of Empires II’

En el pasado he escrito sobre cómo la vieja tecnología de Telltale ha impactado negativamente el atractivo de sus juegos. Es posible que la compañía se haya dado cuenta demasiado tarde de este problema interno y ahora quiera mejorar a expensas de los trabajos de las personas.

Algo a destacar es que el presidente de Unity, John Riccitello, se encuentra en la junta de directores para Telltale.

En el comunicado, el presidente de Telltale Games, Pete Hawley, agradeció a los empleados afectados por «todas las contribuciones a la compañía por parte de estos artistas talentosos, narradores de historias, entre otros», y destacó que proveerán «servicios íntegros» para las carreras de las personas afectadas.