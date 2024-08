Un juego de terror que rechaza los habituales tropos de zombis

La narrativa apocalíptica zombi promedio va más o menos así: las personas viven su vida, luego llegan los zombies, y luego las personas se dan cuenta de que todo se vuelve una guerra de todos contra todos en las ruinas. No puedes confiar en nadie Las paredes se derrumban y el mundo cambia para siempre. These four walls called reality es una versión refrescante del apocalipsis zombi porque argumenta que esas narrativas tradicionales son completamente falsas.



Maxwell sabe que no son como otras personas y que por eso los expulsan de la sociedad. Tabbris vio morir a sus dos madres en un ataque durante un desfile del Orgullo. Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con el apocalipsis zombie en el que se encuentran actualmente inmersos, y cada una de esas narrativas se revela en una larga conversación entre dos personas que intentan esconderse en un contenedor de metal gigante.

Las historias apocalípticas normales provienen del supuesto de que ahora es peor que antes, pero these four walls called reality rechaza la idea de que el mundo social era fantástico antes del apocalipsis. Estos personajes exponen sus traumas reales, enumerando cada una de las formas en que fueron excluidos de vivir vidas plenas antes de que los muertos comenzaran a surgir. Aunque el apocalipsis es innegablemente peor, para estos personajes es una continuación del mundo que ya existía, no uno nuevo y desafiante de terror abyecto. Hay más terror, y en más formas.

La historia de These four walls called reality a veces es un poco gráfica y bastante franca cuando se trata de violencia doméstica, acciones violentas contra la comunidad LGBTQ y los sistemas generales de opresión que existen en nuestro mundo. También incluye un poco de violencia gráfica contra los animales.

En definitiva, este es un juego que trata de explorar las conexiones entre nuestro mundo y uno que supuestamente sería inhabitable, y nos lleva a que consideremos en qué medida nuestro mundo actual se ha vuelto inhabitable para muchas personas que no encajan en un marco normativo. A veces es bastante sentimental, pero con la misma frecuencia tiene momentos emocionalmente serios.

Puedes jugar These four walls called reality para Windows, Mac y Linux en itch.io.