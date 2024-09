Le preguntamos a algunas mujeres qué les gusta en Tinder

Pokémon Gosobrepasóconocer gente

Incluso si lo en número de descargas, Tinder todavía es uno de los métodos más eficientes para . Y cómo la aplicación se trata de dar una buena primera impresión en alguien que simplemente está viendo perfiles mientras está en el baño o acostado con guayabo, es fácil decir que muchas cosas pueden salir mal.

Teniendo eso en cuenta, le preguntamos a algunas chicas para qué usan Tinder, y que hacen que muevan su dedo a la derecha o a la izquierda.

PAZ, 22, LONDRES

VICE: ¿Qué es lo menos atractivo para ti?

Paz: Una foto de ellos posando con algo estúpido como una botella de champaña. Algo que los haga ver como imbéciles. No me gusta cuando en la primera foto ya se nota lo creídos. Tampoco me gusta cuando están sentados en un carro o algo como intentando ser muy cool; es terrible. Yo digo como, «nah».



¿En qué caso darías like?

De pronto una foto de ellos sonriendo, divirtiéndose. Me gustan mucho los perros, así que me gusta si tienen cachorros. Una foto relajada, que no se vea esforzada. Y que sea una foto del tipo, no una grupal, porque no sabría quién es quién.



¿Qué te haría hablar con un tipo?

Un buen saludo. No sólo como un «hola». Más bien, algo como «¿a qué te dedicas?», tengo un perfil muy descriptivo, así que ayuda si mencionan algo que haya puesto en mi biografía. Juego muchos deportes, así que si me dicen «¿qué deporte juegas?». Yo pensaría que esta persona de verdad se tomó el trabajo de leer mi biografía. Quieren conocerme de verdad, no es sólo como, «hola, ¿tiramos?».



¿Cómo sería un perfil que no te interesara? ¿Qué haría que movieras el dedo a la izquierda?

Muchos tipos ponen la altura en sus perfiles. «¿Qué tan alto eres?» no es lo primero que preguntaría. O cuando la gente pone cosas como, «de vacaciones en Malaga, Malaga 2016», ¡a nadie le importa!



¿Qué haría que aceptaras salir en una primera cita?

Si ellos tienen la iniciativa, y si ya tienen un plan listo. Me gusta mucho cuando me dicen «¿quieres ir a este lugar? He escuchado que es muy bueno». No me gusta cuando me invitan y luego hacen que yo decida. Si no saben a dónde ir, ¿de verdad quieren que salgamos?





DENISSA, 24, PARÍS

VICE: ¿Hace cuanto tienes Tinder?

Dennisa: Ya no tengo la aplicación, pero la usé mucho el verano pasado.



¿Qué hizo que la descargaras?

Estaba soltera, me acaba de mudar a París, y no conocía a nadie. Pensé que sería bueno conocer a nuevas personas.



¿Entonces no fue sólo para coquetear?

No, fue para conocer gente. Tuve matches con turistas, gente del exterior como yo, con los que podría conocer París y visitar lugares.



¿Y conociste a mucha gente?

Sí. Vengo de Indonesia y soy musulmana. Conocí a un tipo durante el Ramadán que quería convertirse al Islam. Estuvimos juntos como un mes. Pero aparte de él, nunca pasé de la primera cita.



¿Qué hace que des like?

No me gustan los monos. Pero, incluso si la persona no es linda, si tienen fotos buenas y artísticas, doy like. Trabajo en medios de comunicación y moda, así que las fotos son importantes para mí.



¿Qué te molesta?

Soy asiática, así que me molesta cuando los tipos con los que tengo un match me dicen cosas como «nunca estado con una asiática», o «me gusta la forma de tu boca». No me gusta que insistan con el tema, y que simplemente quieran tachar a la chica asiática de su lista. Me importa un culo que no hayas estado con una asiática.



MARGHERITA, 23, MILÁN

VICE: ¿Cuándo empezaste a usar Tinder?

Margherita: Lo usé el año pasado, un par de meses. Quería conocer a gente nueva y me causaba curiosidad saber cómo funcionaba. Luego me metí en una relación y lo borré.



¿Y te funcionó?

De hecho, no me funcionó muy bien. Tuve muchos matches, pero sólo salí una vez con una chica. Era bien rara, pero sobre todo era aburrida. Salí corriendo a la mitad de la cita.



¿Con qué frecuencia lo usabas?

Cuando estaba aburrida: en el bus, o mientras veía televisión en mi casa. Como cualquier red social.



Te identificas como bisexual. ¿En Tinder buscas hombres o mujeres?

Básicamente, Tinder funciona como en la vida real para mí: me fijo en hombres y en mujeres, pero al final siempre me voy por las chicas.



¿Qué necesita una foto de perfil para ti?

Bueno, pues sobre todo me tiene que gustar su cara y si actitud. No me gustan las selfies que son demasiado sexies o provocadoras. Me gustan las chicas que no son tímidas y se sienten bien con su cuerpo. Está bien si quieren mostrar un poco, pero que no sea demasiado. La línea a veces es muy muy delgada.



¿Te interesa la descripción?

La leo sólo si no estoy segura de la foto.



¿Tienes alguna frase para levantar?

No, ninguna frase. Si alguien me gusta, le escribo; si no, espero que me hablen. Intentaría hacerme amiga de la otra persona primero. Si son buenos conversadores, entonces podemos salir por una cerveza o algo.







LOIS, 24, AMSTERDAM

VICE: ¿Por qué bajaste Tinder?

Lois: Estaba soltera, y me parecía divertido. Lo hice en gran parte por aburrimiento, pero también por curiosidad: había escuchado muchas historias exitosas. Pero sobre todo fue algo para hacer mientras iba al baño.



¿Qué fue lo peor que encontraste en Tinder?

Fotos de tipos con gatos. Es muy evidente que quieren mostrar que tienen un lado tierno. Todos se dan cuenta de eso, ¿no? Y los tipos aburridos con camisas de botones; eso tampoco me gusta.



¿Hay algo que te guste?

Puse una vez una foto de mí vestida como el payaso de McDonald’s, y tuve unas reacciones chistosas. Un tipo me dijo, por ejemplo: «que lindos McMuffins». Me pareció una buena frase.



¿Has salido con alguien gracias a eso?

Una vez, casi. El tipo me gustaba, pero antes de la cita dijo, «tengo que admitir algo: subí un poco de peso hace poco». Y claro, ya había escuchado de muchas historias de tipos que se veían mucho más flacos que en la vida real, así que al final lo rechacé.



IRIS, 20, BUCAREST

VICE: ¿Por qué decidiste instalar Tinder?

Iris: Acababa de terminar con mi novio. Un amigo me vio triste y me dijo que bajara la aplicación.



¿Tuviste suerte?

Conocí a mi novio actual en Tinder. Hablamos por primera vez en enero y nos conocimos una semana después. Desde ese momento estamos juntos.



¿Qué no te gusta de Tinder?

Cualquier persona con un smartphone lo puede usar. Odiaba el hecho de que todos esos idiotas pensaran que podían levantarse a viejas con fotos pendejas y descripciones. Hay que esforzarse, cariño.

(IZQUIERDA) EMILY, 19, (DERECHA) PALOMA, 19, BERLÍN

VICE: Emily, ¿para qué has usado Tinder hasta ahora?

Emily: He estado buscando chicas, pero no para una relación. Sólo quiero conocer gente y pasarla bien.



¿Hace cuanto usas Tinder?

Primero lo usé para buscar tipos como por un mes, pero luego lo desinstalé. Después volví a Tinder para salir con chicas. Sólo lo usé por 3 días; luego la conocí a ella. [ve a Paloma]



¿Que tiene que tener un perfil para que le des like?

Si la primera foto es muy fea, no voy a ver el resto. Pero con las personas atractivas siempre reviso las otras fotos. Con Paloma, todo fue gracias a las fotos. Eran hermosas. No eran posudas ni eran selfies, eran fotos que mostraban a toda su persona. A lo que hace y lo que le gusta. También me gusta cuando las personas escriben sobre ellos, en vez de poner un montón de citas cursis.



¿Qué no te gusta?

La gente que está ahí sólo para tirar. No soy fan de fotos manipuladas ni los duck faces.



¿Qué ha sido lo peor que te han dicho en Tinder?

Si eres una mujer buscando mujeres, hay muchas chicas que buscan a una tercera para un trío. Es raro, pero eso ha sido lo único negativo.



Paloma, ¿hace cuánto usas Tinder?

Paloma:

Hace medio año, pero esporádicamente. A veces paso todo el día en Tinder; otras veces me quedo sin usarlo por una semana. Busco, sobre todo, sexo y pasarla bien. Pero tengo que pasarla bien primero para llegar al sexo.



¿A qué tipo de persona le das like?

Creo que los criterios son más o menos obvios. La belleza es clave, pero también el estilo. Si la chica está muy buena, pero se viste mal, paso. Pero si veo una niña normal con muy buena ropa, eso ya me dice mucho de ella. En realidad no me importan los intereses de la gente.

¿Cuáles son las mejores poses para las fotos?

Si la chica es muy atractiva, no importa. Si pone una cara estúpida, pero es muy bonita, no me importa. Pero no me gustan las fotos de cuerpos que no muestran la cara. Esa gente puede seguir corriendo. Odio todo eso. Si no pueden poner la cara en la cámara, eso muestra que son inseguros.



¿Cuáles son los peores saludos que te han mandado?

Estuve viviendo en Barcelona por un tiempo. Una mujer me preguntó si quería ir a su casa, tomar una botella de vino, y follármela en su última noche en la ciudad. Intenté preguntarle algunas cosas, pero Tinder estaba tan lento que todo lo que escribí le llegó al día siguiente. Y probablemente habría dicho que sí, de hecho, si sólo hubiera sabido más de ella. Así que creo que fue culpa de Tinder, no de ella.



KARNA, 24, COPENHAGUE

VICE: ¿Cuándo empezaste a usar Tinder?

Karna: ¡Dios! Llevo usándolo como por dos años. Desde que fue una moda en Dinamarca. Tal vez tres años.



¿Por qué usas Tinder?

Empecé usándolo como chiste. Después, de la nada estás ahí, casi comprando gente. ¡Y los likes! de verdad te suben el autoestima.



¿Qué buscas en Tinder?

Quería que encajaran en ciertos moldes con sus aspectos. Es un poco de difícil de describir; no quiero que sean muy atractivos, pero tampoco muy feos. Si son muy lindos, sé más o menos cómo es su tipo. Soy como Ricitos de Oro; no muy suave, pero tampoco muy duro.



¿Sales con todos con los que tienes un match?

Para nada. Sólo salgo con tipos que me invitan a salir.

¿Tienes un tipo específico?

Me gustan los tipos relajados. Me gusta cuando su biografía es chistosa. Y si hacen algo divertido en sus fotos. No me gustan las personas que se toman muy en serio.



¿Qué tan importante es la foto y la biografía?

Es muy, muy importante. Ambas se tienen que destacar.

¿Hay un tipo de hombre con el que nunca saldrías?

Los tipos con fotos de ellos desnudos. O con muchas selfies. Tampoco me interesan mucho los deportes, así que no me gustan los tipos con muchas fotos de ese estilo. También es porque se que no vamos a tener un match.



