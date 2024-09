Una mujer que fue violada montó un stand-up sobre el tema

La comediante Heather Jordan Ross en su show. Foto cortesía de Joan Ullyett



Vancouver, Canada. Heather Jordan Ross fue violada hace dos años y ahora el asunto le parece bastante gracioso. Aparentemente, hay por lo menos otras seis comediantes a las que les pasa lo mismo: se unieron para hacer una presentación que se basa en chistes sobre las violaciones. El show, que agotó boletería, se llevó a cabo el pasado jueves en el Hot Art Wet City, una galería de arte en Vancouver. Las comediantes de Las violaciones pasan y en todas partes son mujeres que sobrevivieron y están dispuestas a contar sus historias sobre la violencia sexual.

Hace poco, Ross habló por teléfono con VICE acerca de las bromas sobre violaciones y por qué quiere comenzar a «confrontar la narrativa» de como se espera que los sobrevivientes respondan.

VICE: ¿Por qué decidió montar este show?



Heather Jordan Ross: Básicamente, he estado enfrentando mi propio ataque. Sucedió hace dos años, pero en los últimos seis meses mi agresor comenzó a enviarme mensajes [vía Internet]. Comencé a tener sentimientos encontrados: por un lado, no quería escuchar un chiste sobre violación nunca más y, por el otro, quería contarlos todo el tiempo. Era un sentimiento conflictivo… Así que una noche de tragos le dije a Emma [Cooper, colega productora y presentadora de Las violaciones pasan y en todas partes]: «No sé qué hacer, tal vez deberíamos hacer un show presentado por sobrevivientes de violaciones y ya». A ella le pareció buena idea.

Así que se nos ocurrió esa noche. Empezamos a juntar nombres, completamos una lista sin preguntarle a nadie, de personas que sabíamos eran comediantes y habían sobrevivido a ataques… Todo se dio de maravilla.

Las entradas para el show en Hot Art Wet City se agotaron en tres días. ¿Esperaban este tipo de reacción?



Para ser honesta, sí, más o menos… Emma estuvo muy confiada desde el principio. De una dijo: «Este show va a ser muy bueno. Vamos a hacerlo en enero, en un lugar grande, ¡vamos a agotar entradas y vamos a hacer gorras!». Lo hicimos, ahora también tenemos gorras.

La gente está diciendo que quiere más shows como este. «¿Tal vez deberíamos hacer esto en Edmonton?» Sí, vayan y háganlo en todas partes.

¿Cómo pasó de no querer contar un chiste sobre violaciones y ser confrontada por su atacante a querer hacer humor de todo esto?



Yo quería hacer chistes todo el tiempo. Simplemente no quería escucharlos de otras personas, porque es el chiste que los nuevos comediantes hacen todo el tiempo… Si eres un idiota de 22 años haciendo comedia por primera vez, te garantizo que uno de tus primeros chistes será sobre violaciones. No sé por qué, pero así pasa.

Yo quería bromear sobre eso. Por mucho tiempo no supe cómo hablar de la violación y estaba pasando por muchas cosas. Realmente no sabía cómo construir la narrativa, pero siempre había usado el humor para enfrentarme. Así que, honestamente, para mí no fue un gran salto empezar a contar chistes sobre esto.

¿Cree que esto desafía un poco la comedia como un campo predominantemente masculino?



Sí, totalmente. Y en ningún momento estoy diciendo que sólo los sobrevivientes pueden hacer ese tipo de chistes, pero sí creo que se necesita mucha más sensibilidad para hacerlos. La mayoría de los nuevos comediantes que cuentan esos chistes estúpidos, cuenta chistes mediocres que apoyan al agresor.

Por ejemplo, la otra noche un tipo contó este chiste:»¿Está bien violar a una mujer si esta iba a manejar borracha hasta su casa?» Y de repente se me revolvió el estómago, porque estoy segura de que hay gente que lo ha hecho. Él piensa que es un chiste, pero no sabe en qué mundo vivimos… Si no tienes que ver las cosas por las que pasa la gente, simplemente vives en un mundo mágico en el que esas cosas no pasan. Nuestro show confronta esa narrativa, y nos empodera.

Hablé con una de las comediantes en la presentación y me dijo: «Esto de verdad me empodera, es darle la vuelta a la narrativa, me gusta hacer chistes y me gusta volver a hablar de eso».

Las mismas sobrevivientes están a la expectativa. Hay sobrevivientes que no son comediantes y vienen, e incluso aquellas que no se sienten listas [para este tipo de show] han manifestado su apoyo. Dicen cosas como: «A mí no se me hubiera ocurrido algo así, pero me alegra que lo estén haciendo».

Dijo que no entiende por qué [nuevos comediantes] están haciendo chistes malos, pero yo creo que usted sí tiene algunas teorías.



Es porque quieren ser interesantes. Cuando empiezan a hacer comedia, sólo quieren ser ingeniosos, agudos; y es sus mentes una violación es lo peor que puede pasarle a alguien. Pero me parece que no se dan cuenta de lo común que es. [Para ellos] es casi tan raro y ajeno como un asesino en serie.

Tengo un chiste que dice: «Siempre escucho a los hombres decir: ‘Si puedes contar un chiste sobre asesinatos, puedes contar uno sobre violaciones, ¿cierto?’ Y mi respuesta es: ‘No sé si uno de cada tres hombres en esta sala ha sido asesinado’. Creo que estamos hablando de algo un tanto distinto».

Quería preguntarte cómo puede ser chistosa una broma sobre violaciones porque no me queda del todo claro, pero las haces, así que…



No podemos parar. Emma y yo no dejamos de hacer chistes terribles.

Yo estaba hablando de alguien que intentó violarme en el colegio, y recordé que cuando pasó, lo que pensé fue: «Qué extraño… Es un buen tipo, seguramente no pretendía hacer eso. Debió malinterpretarme». Y luego me enteré de que les pasó a otras chicas. Alguien dijo: «Ah ya había escuchado eso de él antes», y sólo pensé, oh, no…

Y Emma dijo, «¿Qué? ¿Dejaste de sentirte especial?»

Hacemos chistes de todo. Se siente bien. ¿Si te ha pasado a ti es un tema tabú, pero si es una «idea» entonces puedes hablarlo? Siendo honesta, me parece una idea totalmente retorcida. Hay gente que cuenta chistes sobre violaciones. Hay gente que ha sido violada. ¿Cómo es que no se han unido las dos cosas?