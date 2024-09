El premio Puskás de 2015 se retira para convertirse en Youtuber

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Su gol de media chilena frente al Goianésia Esporte Clube dio la vuelta al mundo y le permitió ganar el Premio Puskás de 2015 —aunque claramente fuese todo un tongazo tremendo—. Hoy, sin embargo, el brasileño Wendell Lira ha vuelto a su realidad: la de un futbolista cuyo trabajo apenas le da para vivir… y no le ha gustado en absoluto.

Wendell, a sus 27 años, ha decidido que esto del fútbol tampoco le compensaba tanto y ha preferido colgar las botas para empezar una nueva aventura.

«Hay varias razones que explican mi elección», explicó Lira a la publicación brasileña Globo Esporte. «La principal es que el fútbol me ha decepcionado. He sufrido lesiones y he tenido que operarme; he vivido mentiras y trucos sucios. De repente, Dios me dio este maravilloso premio, así que he decidido irme por la puerta grande después de otra decepción en Vila Nova [9 partidos, 0 goles]».

¿De qué proyecto está hablando Lira? Pues ni más ni menos que el de convertirse en… Youtuber. Y encima, especializado en videojuegos de fútbol.

Al parecer, el ya exfutbolista brasileño es toda una autoridad en el FIFA: incluso fue capaz de derrotar al campeón de la FIFA Interactive World Cup, el árabe Abdulaziz Alshehri. No es tan absurdo, pues, que Wendell dedique ahora sus esfuerzos al mundo de los eSports; WLPSKS, su canal en Youtube, ya cuenta con casi 60 000 suscriptores.

¿Estamos ante el nacimiento de otra estrella? Quién sabe. Lo único que esperamos desde VICE Sports es que el año que viene la FIFA haga el favor de no volver a robar el premio al mejor gol a los cracks de verdad.