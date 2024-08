Si te gusta Wes Anderson vas a amar esta cuenta de Instagram

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Para dar el efecto correcto, léase lo siguiente en acento de Bill Murray: Wally Koval está obsesionado con Wes Anderson. Su interés nació después de ver la película con la que debutó el director estadounidense, Rushmore. Sin embargo, para el momento en que vio The Life Aquatic, ya estaba completamente enganchado. Una cosa llevó a la otra y, en poco tiempo, el director de mercadeo de Brooklyn se habría perdido en la más profundo del Internet, buscando desesperadamente por algo, lo que fuera que pudiera llenar ese hueco que había dejado Wes Anderson y que ardía tan intensamente en su alma. Luego descubrió un Subreddit, una operación encubierta en la que otros adictos y conspiradores de Anderson se congregaban para hablar de locaciones del estilo de Wes Anderson que, por casualidad, alguna vez se habían encontrado. Era un caso perfecto en el que la vida imita al arte… o, esperen, ¿es acaso el arte imitando a la vida? No lo sé.

En fin. No pasó mucho tiempo antes de que Wally y su prometida (otra adicta) cayeran en el espiral sin retorno del famoso hashtag. «Empezamos a descubrir un tesoro escondido de fotos increíbles cuya simetría, paleta de colores y composición compartían una cualidad inigualable», dice. Con la tarea de averiguar qué hacer con semejante botín, Wally creó una cuenta de Instagram, un espacio sagrado en el que generaciones de personas afines podrían pasar y alabar el altar de Wes Anderson. Cuando le pregunté a Wally qué esperaba del futuro, me contestó con una cita de, sí, lo adivinaron, el Sr. Anderson. «Citando a Darjeeling Limited: ‘No nos hemos encontrado todavía’. Lo que significa que tenemos algunas ideas bajo la manga y estamos en el proceso de encontrar nuestro ‘verdadero rumbo’. Me ha encantado el trayecto recorrido hasta ahora, y quiero seguir colaborando con nuestra creciente comunidad para seguir cultivando y evolucionando AWA. Me he propuesto a responder cada mensaje y correo(aunque a veces toma mucho tiempo); me encanta la retroalimentación y quiero que este siga siendo un espacio en el que todos podamos compartir, escapar e inspirarnos».

Le pedimos a Wally que escogiera sus cinco fotos favoritas. Aceptó a regañadientes.

Disclaimer: Me encantan todas mis fotos, y escoger unas cuantas es muy difícil. No tengo hijos, pero me imagino que así se siente tener que escoger un favorito. Escogí estas casi aleatoriamente y espero que les gusten :).

Aeropuerto Mörön, Mongolia | c. 1956

El Aeropuerto Mörön es un pequeño aeropuerto doméstico de dos pistas en Mongolia. Su fachada, su paleta de colores y sus letreros son fenomenales pero, ¿cuándo fue la última vez que viste una parrilla para dejar tu biciclo en frente de un aeropuerto? Dudo que pudiera tener mucho éxito montando en mi bici de diez velocidades al JFK, y ni hablar de encontrar un lugar para parquearla.

Residencia privada | Saksun, Islas Faroe | c. ~1810

Esta es una residencia privada en el pequeño pueblo de Saksun en las Islas Faroe, que están en Dinamarca. De hecho, el pueblo solo tiene quince habitantes y si averiguas por la población total de las Islas Faroe verás que hay 49.000 habitantes y 70.000 ovejas. Me pareció muy interesante el hecho de que los techos de césped se usaran tanto para protección contra la lluvia como para aislamiento térmico. Se han convertido en un símbolo en la región y ahora se utilizan en nuevas construcciones en el resto de la isla.

Parada de autobús | Aral, Kazajstán | c. Desconocido

Esta tiene una historia increíble. El fotógrafo, Chris Herwig, decidió recorrer en bicicleta todo el camino desde Londres hasta San Petersburgo, en Rusia, y a lo largo del camino descubrió estas alucinantes estructuras —que son paradas de bus—. Después de investigar un poco, descubrió que cada diseño y cada estructura era única y había sido formada específicamente por la comunidad que la rodeaba.

El Malmö Latin School fue construido en los 1400s y, aunque se han mudado un par de veces en toda su historia desde que se fundó la escuela, han mantenido actividades educativas ininterrumpidas a través de los años. ¡Son más de 600 años de Latín! Encima de la entrada, el texto dice en sueco: «Del miedo del Señor nace el conocimiento».

Woods | Isla Mackinac, Michigan | c. 1905

The Woods es un restaurante en la Isla Mackinac, en Michigan, y está en funcionamiento desde 1905. Se llega al restaurante por medio de carruajes y es también la casa de la pista de bolos Duckpin —una variación de los bolos de diez pinos que se originó a comienzos del siglo pasado— más vieja de los Estados Unidos.

Little Pheasant Castle | Sajonia, Alemania | c. 1728

Little Pheasant Castle es el castillo real más pequeño de Sajonia y es un monumento en Alemania al que a veces se refieren como un «paraíso en una cáscara de nuez». Se suponía que se criaran faisanes en el lugar para caza real, pero nunca se hizo debido a la Guerra de los Siete Años. Es considerado el último castillo en Sajonia en preservar el estilo original de Rococo de Dresden.