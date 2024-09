El capitán del Leicester se pierde el debut de Jamaica en la Copa América por estar de resaca

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

La selección de Jamaica debutó anoche en la Copa América Centenario con una derrota por 1-0 ante Venezuela y mantuvo intacta una estadística curiosa: ha perdido todos sus partidos de la competición por uno a nada. También es verdad que han jugado solo cuatro en su historia.

Las leyendas, sin embargo, sobrepasan la mera estadística. Uno de los ídolos de los caribeños vio la derrota desde el banquillo, y no era un jugador cualquiera ni tenía un motivo cualquiera para ausentarse del once titular: «Demasiada fiesta», esa fue la condena que en principio descartó a Wes Morgan, capitán del Leicester City campeón de la Premier League, para el choque inaugural de su selección.

El defensa se pasó de rosca en las celebraciones del equipo en Inglaterra y Tailandia y llegó justito y con resaca, según comentó su entrenador Winfred Schäfer horas antes del partido. Lo más curioso es que no lo hizo con enfado, sino con mucha comprensión. Claro que sí, que la vida son dos días.

Aquí vemos al bueno de Wes en Tailandia: bien ese detalle de las gafas de sol ‘anti-resaca’. Mítico

«Nuestro equipo es completo. Wes Morgan ha venido, pero está cansado, y se nota. No ha entrenado en toda la semana. Salió de fiesta en Londres y Tailandia, pero estoy muy contento de que esté aquí y a lo mejor nos puede ayudar en el segundo partido, pero no en el primero porque es muy difícil», explico el técnico a The Sunday Gleaner.

Finalmente, Morgan sí que saltó al campo debido a la expulsión del defensa Rudolph Austin en el minuto 22… aunque como era de esperar, con ese resacón no cuajó su mejor partido. Y eso que la Premier terminó hace un mes: Zach Galifianakis debería llamarle para la siguiente entrega de su saga, vaya. Desde ahora, Wes Morgan es una leyenda del fútbol… por fiestero. En VICE Sports le bancamos a muerte.