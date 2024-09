¿Cómo es salir con alguien cuando tienes trastorno límite de la personalidad?

Juegos del destino, The Weinstein Company

La mayoría de la gente conoce por primera vez el trastorno límite de la personalidad (TLP) en la pantalla: es la condición detrás del personaje de Glenn Close en Atracción fatal. Es lo que le diagnostican al personaje de Winona Ryder en Inocencia interrumpida. Es lo que Jennifer Lawrence pudo haber tenido en Juegos del destino, en donde el estado específico de salud mental de su personaje no fue nombrado. El estereotipo, en gran medida injusto, que ha surgido del TLP —en parte ocasionado por alguna interpretación Hollywoodesca— es la de una mujer maniática, incontrolable y enloquecida.

Para aprender más de la condición, hablé con la doctora Barbara Greenberg, quien trata el TLP; con Thomas *, de 32 años de edad, que sale con alguien con TLP; y con Karla *, de 29 años de edad, recientemente diagnosticada con borderline.



Videos by VICE

*Los nombres fueron cambiados.

VICE: ¿Qué es el TLP?

Dra. Barbara Greenberg: Es un trastorno de la personalidad que incluye tener estados de ánimo muy intensos, sentirse muy inestable en las relaciones y ver el mundo en blanco y negro: las cosas están o completamente bien o completamente mal. Las personas con borderline se sienten vacías y siempre están tratando de luchar contra lo que perciben como rechazo y abandono, así que ven abandono y rechazo donde no lo hay necesariamente. Tienen tanto miedo de estar solos, de ser abandonados, o dejados, o de que la gente termine con ellos, que sienten todo esto cuando en realidad no es así y necesitan mucha seguridad. Creo que es uno de los trastornos de la personalidad más duros de tener. Y lo que es realmente lamentable es que hay también hombres con trastorno límite de la personalidad, pero son las mujeres las que tienden a ser señaladas con más frecuencia. Siempre he tenido un problema con eso.

¿En realidad son más las mujeres que lo tienen? ¿O es un estereotipo cultural que lleva a que más mujeres sean diagnosticadas por su comportamiento emocional?

Creo que va por ambos lados. Creo que son principalmente las mujeres las que reciben el diagnóstico porque cuando ellas están molestas se ponen tristes, deprimidas y preocupadas. Cuando los hombres tienen sentimientos intensos, los exteriorizan. Lo exteriorizan en términos de ira, o golpeando una pared, o bebiendo, o fumando. A las mujeres les encanta torturarse.

¿Cómo afecta las relaciones románticas el miedo al abandono que sienten quienes tienen TLP?

Cuando están en relaciones se involucran con mucha intensidad demasiado rápido. Hombres o mujeres, sea cual sea su [preferencia sexual], tienden a sentirse muy atraídos [hacia las personas con TLP] al principio, porque son muy intensos y muy apasionados. Todo lo que hacen es muy intenso, ¿quién no va a sentirse atraído por eso? Pero luego, un par de semanas después, lo que vienen son cosas como: «¿Por qué no me llamaste de inmediato?» «¿Estás con alguien más?». Así que [las personas con TLP] se apegan muy rápido, le dan el todo [a la relación], pero luego se decepcionan muy rápido. Empiezan a pensar: «Me encanta este tipo, es el mejor», pero si hace una cosa pequeña que los decepciona, se molestan profundamente. Todo se hace con pasión, pero pasa de ser muy feliz y apasionado a ser muy decepcionante y odioso.

¿Cómo puede ese comportamiento afectar a alguien que no tiene TLP?

Terriblemente, porque la mayoría de las personas no están entrenadas para lidiar con el trastorno. Ni siquiera saben que existe. Así que eventualmente, [las personas con TLP] son rechazadas por sus parejas porque se vuelven demasiado intensas. Es muy difícil para sus parejas concentrarse en otras cosas de su vida cuando su relación demanda tanto.

«Todo se hace con pasión, pero pasa de ser muy feliz y apasionado a ser muy decepcionante y odioso.» —Dra. Barbara Greenberg

¿Hay tratamiento para el TLP?

Por supuesto. Existe tratamiento y por lo general las mujeres lo [buscan] por problemas con relaciones que las han llevado a sentirse deprimidas o tal vez a hacerse daño. La terapia conductual dialéctica tiene una gran tasa de éxito en tratar el trastorno límite de la personalidad, ya que básicamente les enseña a los afectados un conjunto de habilidades para que puedan manejar sus emociones. [Aquellos con] borderline de alguna manera creen que cada sentimiento tiene que estar acompañado de un comportamiento. Si las personas [que no tienen TLP] están enojadas, tal vez se lo guardan. Nos quedamos con eso. Pero los borderlines inicialmente no pueden quedarse con cualquier emoción que se sienta incómoda. Tienen que actuar en función de ellas. Así que esa es una de las cosas que aprenden [a manejar]. Aprenden a lidiar con las emociones negativas sin actuar en función de ellas. Es un tratamiento del tipo budista zen. También se les enseña a «caminar el camino del medio», es decir a no considerar a una persona como completamente buena o completamente mala, sino como una persona en tonos grises. La gente mala tiene cualidades buenas y la gente buena tiene cualidades malas.

¿Qué consejo le darías a alguien que está saliendo con un borderline y quiere que funcione?

Si quiere que funcione tiene que o bien estar preparado para proporcionar seguridad: «Yo no te voy a dejar, estás a salvo conmigo», o debe sugerirle a esa persona que haga un poco de terapia antes de involucrarse en una relación. O si es demasiado para él/ella debería salirse de donde se metió lo antes posible.

Entonces, ¿crees que los borderlines pueden tener una relación exitosa después de la terapia?

Sí, sí. Yo de verdad creo que sí. He visto a un montón de ellos mucho mejor, me encanta trabajar con borderlines. Porque su emoción esta toda ahí afuera y actuar de esa manera es todo lo que saben. Luego cuando les muestras una manera más fácil de ser y de actuar, ven lo fácil que la vida puede ser. Hay esperanzas.

VICE: ¿Cuándo te dijo tu novia que tenía TLP?

Thomas: Mi novia no recibió un diagnóstico médico oficial de TLP hasta varios meses después de haber iniciado nuestra relación, y el escenario que rodeó el diagnóstico fue particularmente desagradable. Igual que algunos eventos que ocurrieron en los meses previos al diagnóstico… De hecho, estos fueron lo que llevó al diagnóstico.

Antes de que conocieras el diagnóstico, ¿hubo algún comportamiento que te hiciera preguntarte si algo andaba mal?

Antes de su diagnóstico de TLP, entendí que mi novia tenía algún tipo de depresión así como ansiedad social, lo cual en cierta medida creo todavía puede tener… Además de su TLP. Ella creció —y seguía viviendo— en un ambiente familiar particularmente volátil y negativo, donde fue muy maltratada. Francamente, habiendo sido testigo de primera mano de todo eso, creo que si mi novia no tuviera alguna enfermedad mental como resultado sería una verdadera anomalía. Sin embargo, muchos de sus cambios de humor (que por supuesto ahora puedo vincular e identificar con su TLP) eran difíciles de entender para mí antes del diagnóstico, y en su mayor parte, supuse que era algo que tenía que ver conmigo. Yo no sabía nada sobre el TLP antes de que mi novia fuera diagnosticada con él y desde luego no estaba consciente de que mi novia lo tenía. Antes de eso no tenía ninguna idea real de lo que era el trastorno.

«Yo veo el trastorno límite de la personalidad como una enfermedad de dolor, de miedo, y de lucha para hacerle frente a todo eso.» –Thomas



¿Cómo has aprendido sobre el TLP?

Desde el diagnóstico de mi novia, he investigado considerablemente sobre el TLP. Sobre todo, he acudido a la investigación como medio para comprenderla mejor y poderla proteger. He investigado en internet y he leído varios artículos.

¿Cuáles son las principales ideas erróneas sobre el TLP?

Creo que el TLP es totalmente incomprendido (si acaso las personas lo conocen) y los enfermos son vistos como «locos» más que cualquier otra cosa. Como trastorno de personalidad, creo que es visto casi de la misma manera que el trastorno antisocial de la personalidad o incluso la sociopatía, cuando en realidad no es comparable a esos trastornos. Hay una gran cantidad de matices, complejidades y líneas para ser considerados cuando se trata de TLP, pero sobre todo lo veo como una enfermedad de dolor, de miedo, y de lucha para hacerle frente a todo eso. Es casi como un animal herido. Pero la concepción común de los borderlines es que simplemente [están] locos, lo cual es un concepto erróneo y perjudicial para quienes lo padecen. No están locos, están sufriendo.





VICE: ¿Cómo han reaccionado tus parejas románticas cuando les has dicho que tienes TLP?

Karla: Yo soy una chica exigente cuando se trata de relaciones románticas. Por lo general sólo tengo aventuras por aquí y por allá, así que no considero necesario dejarlos entrar en mi mundo mental. Uno, sin embargo, sí se quedó más tiempo. Durante estos años había sufrido TLP sin saberlo, y luego lo supe. Salimos durante unos cuatro años. Él sabía de mis trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, que me fueron diagnosticados en 2013 o 2014. Cuando le dije a mi exnovio Aaron * sobre el borderline, él no tenía ni idea de lo que significaba, o de lo que significaba vivir con el trastorno o estar cerca de alguien que sufriera del mismo. Investigó por horas sobre borderline. Incluso antes de esto, uno o dos años antes había investigado sobre trastornos de ansiedad para entender mejor. Fue impresionante que en vez de sacarlo corriendo del miedo, lo que eso hizo fue arrojar luz sobre muchos aspectos que no estaban tan bien en nuestra relación. Aaron se ayudó a sí mismo a comprender lo difícil que debía ser, y reiteró varias veces que me apoyaba totalmente con cualquier cosa que yo necesitara en ese momento, siempre y cuando yo fuera abierta con él, lo que siempre hice.

¿Cómo afectan tus relaciones los síntomas de TLP?

Los síntomas del TLP afectan mis relaciones con mi familia, amigos y amantes casi todo el tiempo. Sería imposible para mí explicar todas las formas en que lo hacen, así que voy a dar un ejemplo. Uno de mis amigos nos invitó a parchar antes de salir a nuestro bar favorito. Era una fiesta pequeña de unas cuatro chicas y seis chicos. Sentí como si alguien estuviera atacándome en secreto, me puse a la defensiva, me volví demasiado emocional, de mal humor y dramática, y les reclamé por eso. En realidad, [ellos] puede que no hayan sido conscientes en lo absoluto. En ese caso, actué acorde a mis síntomas. No fue tanto que se volviera un gran problema, sino más bien fue una vergüenza de mí, para mí. Dudo que mi amigo tuviera la menor idea. Algunas personas con TLP dividen a la gente entre amigos «buenos» y amigos «malos» (negro vs. blanco) cuando una cosa pequeña sucede. Por desgracia he hecho esto.

¿Estás en tratamiento? ¿Eso ha ayudado en tus relaciones?



Actualmente estoy en terapia para tratar el TLP. En lo que se refiere a las relaciones, ciertamente he visto progreso, pero quiero ver y sentir más mejoría.