Cosas que aprendes cuando terminas una relación larga a tus veintitantos

Terminar una relación larga es como nacer. Es fuerte, doloroso y cuando todo acaba es imposible no terminar cubierto de mocos y gritándole a un mundo que no entiendes.

Hay un montón de cosas en internet acerca de cómo superar a tu ex. El problema es que el 95% de esa información es basura condescendiente y el otro 5% es publicidad porno disfrazada (lo sé, lo he visto). Ambas cosas pueden llegar a ser útiles, pero no he encontrado nada que hable de lo horrible que se siente que te hayan arrebatado la mitad de tu personalidad.

Desafortunadamente, yo no tengo ninguna recomendación. Para ser honesto, creo que realmente nadie la tiene. En realidad todo el proceso se resume a estar de mal humor por un tiempo hasta que te aburras de masturbarte y decidas salir a buscar a tu próxima ex.

Dicho esto, terminar una relación larga justo cuando acabas de entrar a la adultez y sigues parado en las cenizas de lo que fue tu juventud te sirve para aprender algunas cosas. Entonces aquí van algunas lecciones arbitrarias que he aprendido desde que entré a la soltería.

A NADIE LE IMPORTA EL DESASTRE EN EL QUE TE HAS CONVERTIDO

¿Están ambos vivos? ¿Tienes algo planeado para cambiar eso pronto? Si no, la verdad a nadie le importa. Seguro tus amigos te mandarán caritas tristes y tus papás comenzarán a llamarte más, pero, en general, escuchar sobre tu desastrosa vida romántica es muy poco interesante para cualquier persona feliz promedio.

Y esto es porque cuando estás en tus veintes, literalmente a todo el mundo —modelos, perros, eunucos— le han roto el corazón al menos una vez. Nadie va a querer pasar toda una noche escuchando tus babosadas de borracho sobre cómo tu relación fue diferente a todas las demás relaciones de las que hablan poemas y canciones. Y si alguien lo hace, es probablemente porque está pensando en meterse con tu ex.

EN CASI MEDIA DÉCADA NO HA HABIDO UNA SOLA FOTO EN LA QUE SALGAS BIEN

Cuando un domingo enguayabado te de por abrir tu perfil de Tinder, te darás cuenta de que la cámara no te ha hecho ver decente en mucho tiempo. De hecho, comenzarás a pensar que la cámara no es el problema. Probablemente no te pareces nada a como piensas que te ves. Es más, ni siquiera sabes cómo luces. ¿Cómo carajos te ves?

Esta negligencia fotográfica tiene una razón de ser. En mi caso, durante mi relación prácticamente pasé de ser un amante de la diversión, a ser un sujeto blanco de mediana edad que habla sobre jardinería. Mi clóset está lleno de pantuflas y suéteres de abuelo. A veces juzgo a la gente en el bus según el periódico que lee. Soy aburrido y estoy muy, muy solo.

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS NO QUIERE TENER SEXO CONTIGO

Los reptilianos de Hollywood les metieron a muchos en la cabeza la idea de que un hombre dormiría con una mujer diferente cada noche si no fuera por su inoportuna media naranja. En las películas los solteros siempre son mucho más cool y tienen mucho más sexo que quienes están encadenados.

Si después de estar cinco años con una mujer, aún crees que las mujeres no son más que orificios de placer andantes, entonces eres un completo imbécil que no merece ser feliz.

DE TODAS FORMAS NO QUIERES TENER SEXO

No es que nadie quiera tener sexo contigo cuando tú acabas de salir de una relación larga. Es decir, sí te ves y actúas como si acabaras de regresar de una guerra sanguinaria pero de todos modos es probable que ni siquiera quieras tener sexo. En tus momentos de ocio (y créeme que son muchos), terminas comparándote con un perro al cual han pateado en la entrepierna tantas veces que sólo quiere olvidarse de que tiene órganos reproductivos.

Así continuarán las cosas hasta el momento en que caigas en cuenta de que los únicos que te envían mensajes son tu dealer y los restaurantes a los que pides domicilios, y que ninguno se preocupa por ti. Ese es el día en que llega la hora de que te levantes y rehagas tu vida. No puedes quedarte sentado por siempre masturbándote para olvidar tus penas.

LAS TÉCNICAS DE SEDUCCIÓN CAMBIARON

Cuando conocí a mi ex, vomité sobre su cabeza desde el piso de arriba en una fiesta (¡como en una película para adolescentes!). Si estás pensando que ella no era la mejor chica del mundo, por favor reconsidéralo. Vomitarse el uno al otro se puso de moda en un momento. Era la forma clásica de cortejo. Pero esos días macabros ya acabaron. Si vomito sobre alguien hoy en día, dudo mucho que terminemos yendo a almorzar al día siguiente. Seguro me arrestarían.

¿QUÉ CARAJOS ES COQUETEAR?

En serio, ¿qué carajos es eso? Lo máximo que puedo decir es que es como hablar, pero un poco más sexy… ¿no? Dios, estoy jodido.

VAS A SALIR A «BAILAR» PERO NO TIENES NADIE CON QUIEN HACERLO

Sí salgo. En serio sí «salgo». Pero cuando estoy afuera no hablo con nadie. En lugar de eso, me quedo parado en una esquina del lugar con un coctel en la mano, viendo las luces y mi celular, con la esperanza de que alguien crea que soy guapo.

LAS PERSONAS QUE MEJOR LA ESTÁN PASANDO EN LAS FIESTAS TE PARECEN ALIENS

Hace algún tiempo una diecisieteañera que estuviera tomándose algo en un bar gracias a una contraseña falsa o a su guapura hubiera sido alguien a quien hubiera querido conocer. Ahora las veo y pienso: «Dios, eres una niñita». Una niñita borracha y más o menos sexy que se comunica a través de Snapchat o con emojis. Esas personas no están en mi universo. Y nunca entraré en sus pantalones.

LOS AMIGOS SON PARA SIEMPRE, EN SERIO

Tengo un par de amigos que siguen siendo mejores amigos a pesar de que una vez uno de ellos le vomitó bilis a otro en la boca cuando estaban bailando. De verdad. Consíguete amigos. Te sacarán de ese abismo en el que estás, aunque sea dejando sonidos de pedos en tu buzón de voz.

DEBES ACEPTAR QUE ERES MÁS GORDO, HUELES MÁS FEO Y NO ERES TAN GUAPO COMO ANTES

Estás en la mitad de tus veintes. Estás soltero. Bañarte es opcional. Tu cita ideal es estar solo en el sofá jugando Play. Tus sacos te aprietan, tus jeans te quedan flojos. La gente dice que envejecer es horrible pero tampoco es tan malo.

Estar en una relación agradable es el ambiente ideal para desarrollar estas características cómodas y extrañas —básicamente es el ambiente perfecto para envejecer— y cuando esa relación termina, no te queda más que extrañarla. Ahora estás en un mundo al que le importas cada vez menos. Si eres un tarado aburrido de 21 años, al menos tienes potencial para dejar de serlo algún día. Si eres un tarado aburrido de 26 años, la gente asume que ya es tu estado natural y que jamás vas a cambiar.

Las relaciones son hermosas pero destruyen las partes de ti que son necesarias para funcionar en el mundo de los solteros. El mejor consejo que te puedo dar es: reconstruye estas partes si quieres tener esperanzas de reafirmar tu estatus como una persona no tan imbécil en este mundo.

