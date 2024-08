Mira el maratón de ‘What would Diplo Do?’ en Sundance TV

Si te falla la inspiración, buscas nuevos sonidos para esa canción en la que estás trabajando desde hace meses, te sientes perdido en una encrucijada dentro de tu propia cabeza, no tienes ni una idea… hasta que llega el momento en el que te preguntas: ¿qué haría Diplo? Pues bien, tenemos la respuesta a esa pregunta.

What Would Diplo Do?, es una serie producida por VICE y tiene las respuestas a todas las preguntas, los desafíos y las encrucijadas que la vida pone ante ti y se emitirá en un maratón el próximo sábado 18 de agosto, a partir de las 00:25, en exclusiva en Sundance TV.

En esta serie en forma de documental-ficción, el actor James Van Der Beek de la serie Dawson crece interpreta a Diplo, el productor, modelo y DJ. Una persona que no tiene los mismos problemas que el resto de los mortales, pero que tiene muchos otros a la hora de trabajar cara a cara con otras personas.

No te pierdas este maratón especial el sábado 18 de agosto a partir de las 00:25 en Sundance TV. Si te lo pierdes, tendrás una segunda oportunidad para verlo el domingo 19 de agosto a partir de las 18:00.