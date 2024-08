El cuento infantil sobre la marihuana que quiere hacer un mundo mejor

Conocimos a Russ Hudson hace ya un tiempo en Barcelona y su trabajo nos flipó. Russ es el fundador de la web Marijuana Games y es consultor y catador de marihuana, un empleo soñado por muchos, pero que él practica con una rigurosidad increíble y muy alejada de lo que la sociedad suele asociar con los trabajos relacionados con la hierba. Con él hicimos uno de nuestros vídeos más exitosos, El catador de marihuana, donde nos explicaba en qué consiste ese curioso trabajo y cómo la marihuana forma parte de su vida.

Russ es un estudioso de la maría y trabaja todos los días para romper las ideas preconcebidas que todavía rodean al uso de esta planta. Ahora ha dado un paso más en este trabajo y acaba de publicar What’s that weed?, nada menos que un cuento infantil en el que intenta contrarrestar toda la desinformación que tradicionalmente se ha dado a los niños sobre la hierba.

Videos by VICE

Hemos contactado con él para hacerle algunas preguntas sobre este nuevo movimiento que ha hecho en la lucha a favor del cannabis.

VICE: Hola Russ. Este es un libro para niños, pero trata sobre drogas. Esto no es algo muy común todavía, de hecho creo que es el primero que he visto en mi vida. ¿Por qué decidiste escribirlo? Russ Hudson: Esa es precisamente la idea errónea que estoy tratando de combatir, no se trata de un libro sobre drogas, el libro trata de la planta de cannabis. Muchas personas piensan que la planta de cannabis sirve simplemente para drogarse, cuando en realidad este es solo un pequeño aspecto de la planta.

Su uso como medicina y alimento es mucho más importante y esos son los temas de los que este libro trata principalmente. What’s that Weed? es mi intento de dejar las cosas claras para mi hija y para todos los niños. Nos han mentido sobre esta planta y un día, el cannabis podría salvar el mundo. Para mí es importante que mi hija sepa la verdad y estoy seguro de que muchos otros padres piensan lo mismo que yo.

¿Cómo ha sido la recepción de este libro entre el público?

He recibido mucho apoyo y comentarios positivos, pero también he recibido mucha negatividad, incluso me han dicho que hay una piedra de afilar en el infierno que me espera por haber escrito esto. Creo que muchos de los comentarios negativos provienen de personas que no lo han leído, lo que, para mí, los invalida completamente.

MIRA:

¿Tienes datos sobre dónde se compra más el libro?

Todas las ventas son en línea. El libro fue publicado a través de la plataforma IngramSpark, por lo que está disponible en todas partes, desde Barnes & Noble hasta Amazon, Good Reads, etc.

El libro está dedicado a tu hija Stella que ahora tiene siete años. Esta pregunta realmente me gustaría hacérsela a ella. ¿Cuál es su idea de la marihuana? Creo que es muy interesante el punto de vista de alguien que no ha crecido como muchos de nosotros pensando que el cannabis era peligroso y dañino.

Le hice esta pregunta a Stella esta mañana durante el desayuno y su respuesta exacta es la siguiente: «Creo que mejora a las personas, y puedes hacer muchas cosas con él, como fumarlo, beberlo, convertirlo en medicina, incluso puedes comer las semillas. ¡Me gusta comer las hojas en ensaladas y sopa!» También le pregunté: «¿Crees que el cannabis es peligroso?» Ella respondió: «¡Por supuesto que no!».

Vives entre España y los Estados Unidos, ¿conoces la educación que reciben los niños sobre las drogas en estos dos países? ¿Cómo la valoras?

No tengo ninguna experiencia con el sistema escolar en España, pero en los Estados Unidos donde crecí, el programa D.A.R.E. nos enseñó que la marihuana era una droga que arruinaría nuestra salud y destruiría nuestras vidas, y que era similar a la cocaína, la heroína, la metanfetamina, etc. D.A.R.E. sigue siendo uno de las organizaciones antidroga más grandes del mundo, pero no sé lo que están enseñando en las escuelas públicas ahora, ya que estamos educando a mi hija en casa deliberadamente para prevenir el tipo de lavado de cerebro y adoctrinamiento típico de grupos prohibicionistas como D.A.R.E.

¿Cómo crees que se tendría que educar a los niños respecto a esto?

Primero necesitamos la legalización. Mientras el cannabis sea ilegal, nadie va a aprobar material educativo que se atreva a oponerse a la retórica oficial, o que hable sobre cualquier aspecto positivo de la planta de cannabis. Cuando la legalización ocurra a nivel federal (hablando estrictamente de los Estados Unidos) y los educadores ya no tengan que temer el ostracismo o incluso una sanción criminal, entonces podremos introducir programas de educación nuevos y precisos en las escuelas.





Las aventuras de Stella y su amiga Emmy continuarán como dices al final de este libro. ¿Puedes contarme un poco sobre ese siguiente libro?

El próximo libro de la serie se llama Why Oh Why Do People Get High? (¿Por qué? Oh, ¿por qué la gente se coloca?). Este libro trata sobre tres ideas principales, la primera es porqué la mayoría de las personas «se colocan» de una forma u otra. Posteriormente habla de por qué la gente busca estados alterados de la mente y el cuerpo. Y finalmente, ¿de dónde sale este deseo de lograr estados alterados? El hecho es que la mayoría de las personas eligen alterar químicamente sus estados físicos.

¿Bebes café o té todos los días? Estás alterando tu química a través de la cafeína, una sustancia altamente adictiva. ¿Comes comida rápida, bebes refrescos o consumes dulces regularmente? Estás alterando tu química a través del azúcar, una de las sustancias más adictivas del planeta. ¿Bebes cerveza, vino, licores u otro tipo de bebidas alcohólicas? Estás alterando tu química a través del alcohol. ¿Tomas benzodiazepinas? ¿Opiáceos con receta? Estás «drogándote» y alterando tu estado físico. ¿Te tiras en paracaídas o participas en otros deportes de alto riesgo? Estás alterando su estado mental y físico a través de la adrenalina. O sea, el libro habla del hecho de que las personas «se drogan» al alterar el estado de sus mentes y / o cuerpos físicos, y luego señala el hecho de que también vemos este comportamiento en el reino animal.

Luego, el texto continúa analizando por qué las personas se drogan, qué sucede cuando se vuelven adictas a la sustancia, y así sucesivamente. No se trata solo de personas debajo de un puente con una aguja clavada en el brazo. No se trata solo del adicto a la metanfetamina que vive en la calle. Todo el mundo se droga, y cuando los niños piensen en esto y quieran entender por qué, podrán recurrir a este libro.

¿Piensas continuar publicando más libros y crear una especie de serie de libros para niños?

Tengo planes para escribir dos libros más para niños. Uno de los cuales es del que acabamos de hablar, el otro es un libro sobre la igualdad, que utiliza perros como personajes. También estoy trabajando en un libro sobre la historia de los clubes sociales de cannabis de España y en un texto sobre los terpenos en el cannabis.

¿Piensas publicar el libro en otros idiomas?

Si hay una demanda para ello sí, pero considerando que el libro es en verso, creo que será bastante difícil traducirlo a otros idiomas con las rimas y la cadencia intactas.

Tengo algunas preguntas sobre varias curiosidades del texto que me han llamado la atención. En una de las escenas dibujadas, las dos chicas que están descubriendo las posibilidades de la marihuana, entran a la casa y se encuentran con el padre de una de ellas, quien les explica que está fumando de un bong para relajarse mientras lee. Detrás del padre hay una librería con varios volúmenes cuyos títulos se pueden leer perfectamente. Son Ilusiones de Richard Bach, Forastero en tierra extraña de Robert A. Heinlein, Más que humano de Theodore Sturgeon y Siddartha de Herman Hesse. Me imagino que todos estos libros están ahí por alguna razón. ¿Cuál es?

He dejado pistas para mi hija y otros niños que lean el libro; esos títulos en el estante son básicamente «lecturas sugeridas». Todos son novelas poderosas e importantes sobre cómo encontrar el camino en este mundo y darse cuenta de que debes conocerte a ti mismo antes de poder conocer a alguien más.





Pero citar estos libros tan específicos no parece tanto un mensaje dirigido a los niños, sino a sus padres. ¿Por qué estás enviando este mensaje?

Los niños verán esos detalles y le preguntarán a sus padres sobre ellos. Con suerte, los padres han leído uno o más de los títulos y pueden explicárselo. Si no, estos títulos quedarán grabados en el fondo de las mentes de los niños y un día, cuando sean mayores y se encuentren con uno de ellos, o alguien mencione uno de esos títulos, u otra cosa les haga recordar, naturalmente estarán interesados y querrán leer Ilusiones, Siddhartha o Forastero en tierra extraña. O tal vez los títulos en ese estante despertarán el interés del padre que está leyendo mi libro a su hijo, y le hará buscar alguno de ellos y leerlo. Por tanto, habré influido en la mente del padre, que influirá en la mente del niño y el círculo estará completo.

Algo similar sucede un par de páginas más tarde cuando encontramos el disco The Division Bell de Pink Floyd junto al tocadiscos. ¿Por qué este álbum?

The Division Bell es un álbum muy potente de Pink Floyd que analiza el paso de ser niño a ser adulto o una «persona completa». Trata de crecer dentro de ti. La música es profunda y hermosa, y el mensaje es poderoso. Espero que esta pequeña pista empuje a los padres y a los niños a escuchar el álbum.

MIRA:

Otra alusión curiosa son las fotos de 3 iconos estadounidenses asesinados en los años 60: John Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King, que cuelgan en la pared de una de las viñetas. No hay ninguna alusión a ellos en la historia, ¿por qué están allí?

En definitiva, What’s that weed? busca restaurar la verdad sobre la planta de cannabis. Nuestros gobiernos e instituciones nos han mentido sistemática y deliberadamente sobre esta planta durante 90 años. Sin embargo, ¿no se supone que debemos confiar en nuestro gobierno y sus instituciones? Puse esas tres imágenes allí para recordarles a los padres y a los niños que todos sabemos que el gobierno y otros entes del estado nos han mentido en el pasado y que cometen atrocidades y nos ocultan muchas cosas.

Esto incluye la atrocidad de la guerra contra las drogas (que se ha enfocado sobre todo en la marihuana) y el encarcelamiento de millones de estadounidenses por vender una sustancia inofensiva, e incluye los encubrimientos y las conspiraciones de los líderes populares que han sido asesinados y ejecutados. Poner las imágenes de estos tres hombres en el libro es mi manera de decir «las cosas no siempre son lo que parecen, por lo que siempre debemos trabajar para descubrir la verdad».

Gracias Russ.