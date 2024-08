Will Butler de Arcade Fire: “Los géneros musicales podrían estar disolviéndose”

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey, nuestra plataforma de música.

Tan pronto empieza ‘Everything Now, uno sabe que es verdad. Que es verdad, por un lado, que este es el álbum con más influencia de discoen la historia de Arcade Fire. La canción estalla con un piano y un violín, llevando una melodía nostálgica en unísono. La batería con el bombo sobre el beat y el hi-hat a contratiempo. El bajo con un groove medio funkero. Todo es glamuroso. Es verdad, la canción habría podido salir de una banda sonora de una serie de los años setenta.

También es verdad —o al menos se escucha verdadero en esa canción— lo que plantea la letra del tema. Es todo y es ahora, al mismo tiempo. Se siente la nostalgia de música disco, esa nostalgia ahora tan de moda y que la banda empezó a explorar en su anterior LP Reflektor.

Pero se escucha la voz indudablemente indie de Win Butler, una voz actual que solo podría escucharse en el siglo XXI, cantando, como diría él en la canción, ‘sobre todo al mismo tiempo, es absurdo’. Al fondo, además, se escuchan los teclados, también de ahora y de antes, de Will Butler, hermano menor del cantante y responsable de las guitarras, bajos y teclados de muchas de las canciones de la banda.

Will, multinstrumentista, poeta y experto en cultura eslava, se unió Arcade Fire en 2004, justo antes de grabar su LP debut Funeral. Es optimista frente a la vida. Tuvo un abuelo que cambió su nombre al español. Ha grabado cinco álbumes con Arcade Fire, ha escrito una banda sonora y ha sacado un disco como solista. Uno de sus ídolos es, curiosamente, otro William Butler: William Butler Yeats, nada más y nada menos.

https://www.youtube.com/watch?v=fH29jAc6ICM

En una entrevista para Pitchfork, Butler dijo: “Mi objetivo como artista es tener una carrera como la de Yeats; mejorar, ganar el Nobel, y seguir haciendo cosas buenas después del Nobel. Él es el único que lo ha logrado, pero ese es mi objetivo”. Butler ganó junto a Arcade Fire el premio Grammy a mejor álbum en 2011, y en 2013 fue nominado al Oscar por mejor banda sonora gracias a su trabajo en la película Her. Si Butler no ha ganado el equivalente a un Nobel por su trabajo musical, ciertamente está muy cerca de hacerlo.

En menos de un mes, los hermanos Butler y su agrupación de Montreal vendrán a Colombia y tocarán temas de los aclamados Funeral, Neon Bible y The Suburbs, así como del polémico Reflektor, y el hasta ahora no tan querido Everything Now. Aprovechando la coyuntura, hablé con Will Butler sobre la gira latinoamericana que se avecina, sobre componer para Arcade Fire habiendo estudiado Poesía y Estudios Eslavos, sobre Bomba Estéreo y, obviamente, sobre arcades.

NOISEY: Hola Will, hablemos de tus expectativas frente a esta gira por América Latina.

Will Butler: Me emociona muchísimo. Algunos de nuestros mejores conciertos han sido en América Latina: en México, Brasil y Argentina. Además estoy muy emocionado por tocar en sitios a los que aún no hemos ido como Colombia y Perú. Y vamos a tocar con Bomba Estéreo, que me parece muy inspirador. Las audiencias latinas, en términos generales, son mucho mejores cantando y bailando. ( R isas) Son sitios muy locos. México, por ejemplo, tiene uno de los públicos más increíbles. Todo me emociona mucho.

Mencionaste a Bomba Estéreo, que será la agrupación que abrirá el concierto de Arcade Fire en Bogotá. ¿Sueles escuchar música latinoamericana? ¿Crees que América Latina tiene elementos para agregar a géneros como el rock?

Claro que sí. Bomba Estéreo emociona tanto en estudio como en vivo. Históricamente —creo yo— la música latina, tanto de Cuba como de Brasil, y de toda América Latina en realidad, ha tenido una enorme influencia tanto en el rock, hablando en términos generales, como en mí, personalmente. Mi abuelo era un músico llamado Alvino Rey, pero su nombre original era Alvin McBurney. Él se cambió su nombre en los años treinta cuando la música cubana llegó a Estados Unidos y se dio cuenta de que la música latina era más emocionante. Así que se puso un nombre en español. ( Risas)

Te caracterizas por moverte mucho en el escenario y por cómo tocas en vivo. ¿Prefieres estar de gira y tocar en vivo, o más bien estar grabando y escribiendo música?

Son cosas muy diferentes e igualmente satisfactorias a su manera. Me siento muy afortunado de poder grabar música hasta el cansancio y de luego poder tocar en conciertos hasta el cansancio, para después poder volver a grabar música hasta el cansancio, otra vez. Es difícil. Después de un año es difícil tocar en conciertos. El primer año todo es maravilloso y luego uno se empieza a cansar. Y es lo mismo con los álbumes. Es muy satisfactorio y bello hasta que te cansas de oírlo una y otra vez. Así que ahí vas al escenario y tocas las canciones en vivo nuevamente.

Ahora que hablamos de hacer música, ¿tienes planeado otro álbum como solista?

Claro que sí. Estaré de gira con Arcade Fire hasta el siguiente verano, así que no voy a tener todo el tiempo del mundo. Pero sí, está en mis planes hacerlo en algún punto.

¿Y cómo haces para moverte musicalmente entre estos diferentes proyectos? Por un lado está Arcade Fire, por otro está tu proyecto en solitario, e incluso tienes cosas como la banda sonora de Her .

Fluye muy naturalmente porque yo simplemente sigo a donde me guíe la música. Si siento que la música pertenece a Arcade Fire, pues ahí se queda, y si no, la dirijo a otra parte. Her fue algo diferente porque incluía a Spike Jonze, lo cual fue muy inspirador. Todos en la banda hacemos música para poder crear algo, y todos nos escuchamos en lo que creamos. De ahí surge todo.

Leí que estudiaste poesía en la universidad. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tanto aportas tú a las letras de Arcade Fire? ¿Y crees que haber estudiado poesía te ayuda a escribir o, de hecho, lo hace todo más difícil?

Para Arcade Fire no he escrito ninguna de las letras. Sin embargo, creo que lo hace más difícil porque las líricas de una canción son diferentes a la poesía. Puedes tener letras que serían poemas terribles, pero que son sumamente valiosas. Igual pienso para mis adentros como: ‘¡Esto es terrible!’ ( Risas), incluso cuando las letras son increíbles.

Arcade Fire ha tocado junto a artistas como David Bowie, David Byrne y U2. ¿Hay alguna colaboración que sientan que les falta hacer?

No. Quiero decir, ¡hemos sido muy afortunados! Hemos trabajado con James Murphy, con Thomas Bangalter, con Steve Mackey de Pulp, con Geoff Barrow de Portishead; hemos hecho videos con Spike Jonze, con Chris Milk… Todo ha sido muy emocionante. Estoy seguro de que podría pensar en alguien [ para colaborar], pero no me hace falta nada. Tocar con David Byrne fue una de las experiencias más transformadoras de toda mi vida. Tenía veintiún o veintidós años así que … fue muy importante.

Hace unos años, durante la presidencia de Obama, te describiste como un optimista en una entrevista con The Guardian . Con todo lo que pasa hoy en el mundo: con Trump, con los ataques terroristas, ¿sigues considerándote un optimista?

Ehmm … sí. Creo que necesitamos tener una comprensión oscura y precisa, pero amorosa de la humanidad. Y creo que tenemos que conocer nuestra historia, que puede ser bastante aterradora, y conocer lo que pasa en este momento, que también es aterrador. Pero deberíamos tener la determinación de poder tener un efecto en lo que está pasando. Para mí eso es optimista. Que uno pueda tener un efecto en cualquier cosa me parece increíble. Puede no ser cierto, pero creo que si uno tiene ese pensamiento tal vez pueda cambiar ciertas cosas.

¿Y crees que la música debería jugar un papel político o social en estos tiempos?

Creo que, con una interpretación amplia de lo que es la política, sí. No creo que deba hablar explícitamente de estos temas o de candidatos o de política electoral, lo cual podría terminar siendo muy desalentador. Pero creo que la música logra llegarle a la política, así como les llega a las personas y a sus valores y a las mismas esferas públicas. Creo que el hecho de que la gente hable de lo que le importa e intente construir el mundo que quiere es algo sumamente político y creo que la música ayuda mucho a hacer esto.

Foto: Cortesía de Arcade Fire

¿Qué escuchas por estos días? ¿Cuáles son tus bandas o artistas favoritos?

Tenemos unos actos de apertura increíbles. Tuvimos a Wolf Parade al comienzo de la gira del nuevo álbum, estamos tocando con The Breeders, que es una locura. Vamos a tocar con Bomba Estéreo y con Angel Olsen, que me parecen geniales. En la banda de Angel Olsen hay una mujer con una banda llamada Mount Moriah, que es increíble. Así que me he dedicado a escuchar a esta gente con la que estamos tocando.

Últimamente he estado hablando con amigos sobre el rock como género. Rock puede ser Guns n’ Roses, pero también puede ser Arcade Fire, y algunos incluso dirían que Lorde clasifica como rock. ¿Qué piensas tú de estas etiquetas de género?

Creo que el rock es muy amplio y cambiante, y en general prefiero mantener mis géneros amplios. Me gusta pensar simplemente en ‘rock’ y tener a mucha gente en esa categoría, y no tener que decir: ‘Oh, esto es post-hardcore experimental’, o esto se siente como ‘influencia de latin ochentero’. Esto es música, y todo el tiempo una música se mezcla con la otra. Creo que los géneros musicales —en su mayoría— se están disolviendo o se están volviendo tan pequeños y específicos que se vuelven confusos.

Hace unos días vi la entrevista de Zane Lowe con tu hermano Win y él dijo que la música era, básicamente, un acto de imitación. Lo dijo con un ejemplo de Pixies y Nirvana. Dijo que era la reinterpretación de una cosa en otro contexto. ¿Estás de acuerdo con esto?

Creo que la música es una expresión profundamente humana que, en esencia, proviene del misterio. Creo que no entendemos de dónde viene la música o por qué la hacemos, pero es muy importante. No sé si el cerebro humano algún día va a poder tomar consciencia de sí mismo y entender por qué se interesa por ciertas cosas, pero la música —que tal vez fue un accidente, tal vez fue evolución— es extrañamente crucial para nosotros.

Por último, tengo que preguntarte esto. El nombre de tu banda es Arcade Fire. ¿A Win y a ti les gustaban los videojuegos? ¿Tienes algún juego de arcade favorito?

Hace poco tocamos en el show de Ellen Degeneres, y en la parte de atrás del set tenían un juego de arcade llamado Burger Time. ¿Recuerdas Burger Time? Es como Donkey-Kong, pero tienes que intentar hacer una hamburguesa en vez de intentar derrotar a Donkey-Kong. ( Risas) Jugamos muchos juegos de arcade en los años ochenta.

* * *

Will y su banda se presentarán el próximo 5 de diciembre en Bogotá. Pueden conseguir sus entradas por aquí.