«Will Grigg’s On Fire»: la canción de un Youtuber que se convirtió en himno de la Euro

«Na na na na na naaaaa na… na naaaaa na… na na». Si no has oído nunca Freed From Desire, una canción de Gala de 1996, hay dos posibilidades: o has vivido la mayor parte de tu vida en un templo budista en lo alto de una montaña en el Himalaya, o directamente eres un cyborg programado para bloquear las orejas ante los grandes éxitos de la música pop.

Si has salido de fiesta sabrás que de esta canción se han hecho unos 20 000 remixes, a razón de varios por año y deejay. Dado que tiene veinte años, era improbable que sonara por los megáfonos de los estadios durante esta Eurocopa… así que, sorprendentemente, han sido los aficionados quienes la han traído consigo.

La versión que está sonando en los estadios franceses, sin embargo, es una pequeña modificación que suena algo así como Will Grigg’s On Fire —»Will Grigg está a tope»— y sus principales intérpretes son los ruidosos aficionados de Irlanda del Norte. La canción se ha convertido en su himno oficial; da igual que el propio Will Grigg juegue o no, el caso es que los fans la cantan igual… y no solo en los estadios, sino también en las fanzones y los bares.

Tras el primer partido de los norirlandeses el pasado 12 de junio en Niza, Internet se llenó de escenas de locura de los fans verdiblancos, muchas de las cuales incluían la famosa canción. La melodía incluso fue recogida por los fans ingleses, que crearon una adaptación propia con Jamie Vardy en el lugar de Will Grigg, y también se ha ganado el derecho a tener una cuenta propia de Twitter, llevada por un fan del Wigan Athletic de 18 años.

Ali Mahmoud, el dueño de la mencionada cuenta, se divierte posteando fragmentos de emisiones televisivas, de vídeos e incluso de programas de radio en los que aparecen los cánticos de Will Grigg’s On Fire.

Vista la popularidad que ha alcanzado la pieza, da la sensación de que los aficionados la recordarán y la identificarán mucho más con la Eurocopa que la insípida canción que compuso David Guetta especialmente para la Euro. Visto, pues, que a la larga el Will Grigg’s On Fire será una melodía histórica, hemos querido buscar la verdadera historia —un poco raruna, pero divertida en cualquier caso— de este himno no-oficial del campeonato europeo de 2016.

Nuestro relato empieza hace más o menos un mes en la ciudad de Wigan, a unos cuarenta kilómetros de Manchester. Sean Kennedy, un inglés de 26 años que trabaja como dependiente en una tienda de deportes, subió a Youtube un vídeo en el que aparece en su salón, vestido con un sombrero promocional de su equipo y armado con una pandereta.

Bajo el seudónimo de Dj Kenno, Sean grabó un ‘megamix’, una mezcla de canciones súper-conocidas especialmente versionadas para celebrar el triunfo del Wigan Athletic en la League One, la tercera división inglesa. En la compilación figuraban Rivers of Babylon, de Boney M; I’m a Believer, de los Monkees; e incluso el reciente éxito Cake by the Ocean, de DNCE. En cada caso, sin embargo, la canción estaba adaptada para cantar las alabanzas de los Latics.

Dj Kenno concluía su mix —a partir del minuto 6:17— con una versión de la canción de Gala en honor a Will Grigg, uno de los delanteros titulares del Wigan. «Empezamos a cantar esta canción en un desplazamiento a Swindon el pasado mes de marzo», cuenta el propio Kennedy. «Pero como no terminó de popularizarse del todo, decidí cantarla, grabarla y subirla a Internet».

El «Freed from desire/mind and senses purified» de la canción original fue sustituido por un «Will Grigg’s on fire/your defence is terrified!», que en castellano sería algo como «Will Grigg está a tope, vuestra defensa está aterrorizada». Si tenemos en cuenta que Grigg metió 28 goles durante la pasada campaña, el uso de la frase parece bastante justificado.

Grigg, de hecho, fue una pieza muy importante en el ascenso del Wigan a The Championship, aunque Kennedy jamás se imaginó que su vídeo colocaría al delantero en el centro de la actualidad: «Hice varios vídeos más durante la temporada, pero ninguno logró el mismo efecto que este», confiesa Dj Kenno. «Supongo que había algo de delirio ahí. No podía imaginar que llegase a tanta gente».

El vídeo de Sean, de hecho, empezó a amplificarse a través de las redes sociales de los fans del Wigan: una semana más tarde, el Will Grigg’s On Fire estaba en boca de todos. «Se convirtió en nuestra canción. Empezamos a cantarla en cada partido», explica Sean. «Al final de la temporada, todo el mundo la conocía en Wigan».

Cuando llegó la Eurocopa, la fiebre de Will Grigg se trasladó a Francia. Los fans de Irlanda del Norte, la selección en la que juega el delantero, tomaron el relieve de Kennedy:

Will Grigg is always scoring (Will Grigg marca siempre)

the northern Irish beast. (la bestia norirlandesa)

From Wigan to the Euros (de Wigan a la Eurocopa)

to play in white and green. (para jugar de blanco y verde)

28 this season, (28 goles esta temporada)

he’s on the plane to France (está en el avión hacia Francia)

and when he gets the winner (y cuando meta el gol de la victoria)

we’re gonna sing and dance. (vamos a cantar y bailar)

He will score goals, (marcará goles)

Will will score just more and more. (marcará más y más)

He will score goals, (marcará goles)

He will score them all. (2X) (los marcará todos)

Will Grigg’s on fire (Will Grigg está a tope)

You defence is terrified (3X) (vuestra defensa está aterrorizada)

Na na na na na naaaa na… (esta parte ya la conoces)

Tras esta maravillosa publicidad para el Wigan, Sean Kennedy recibió su recompensa. David Sharpe, el jovencísimo presidente del club —¡solo tiene 25 años!— ofreció al aficionado un abono de temporada gratuito para el DW Stadium, hogar de los Latics. Seguidamente, el equipo blanquiazul contactó al dúo Blonde, una pareja de DJs que habían trabajado con un tal Craig David, para grabar una versión de estudio de la pieza de Kennedy.

«Los Blonde tuitearon que si encontraban a alguien para cantarla podrían hacer una versión editada y subirla a Internet», explica Kennedy. El cantante británico Zak Abel prestó su voz: pocos días más tarde, una canción de 3 minutos y 35 segundos ya estaba en iTunes. Rápidamente sus ventas escalaron: a principios de junio, la melodía alcanzó la sexta posición en las listas británicas.

Para homenajear a Sean Kennedy, creador moral de la canción, Blonde decidió usar su nombre artístico para bautizar la pieza: el autor oficial, pues, fue Dj Kenno. «Teníamos la impresión que el título no nos pertenecía, sino que era propiedad del club y de la asociación», insiste el grupo británico.

¿A la asociación? Pues sí, porque detrás de los miles de fans norirlandeses que cantan un remix de una canción de los años 90 hay una bonita historia. Viendo la popularidad de Will Grigg’s On Fire, Kennedy contactó con Joseph’s Goal, una organización caritativa de Wigan patrocinada por los Latics. El presidente del Wigan, el dúo de Djs y el propio Sean decidieron que Joseph’s Goal recibiera todos los beneficios de las ventas de la canción.

Desde 2012, la asociación Joseph’s Goal lucha contra una enfermedad genética rara, la encefalopatía por glicínica. Esta dolencia afecta al pequeño Joseph, un fan del Wigan de siete años: sus padres decidieron dar visibilidad a su caso y ayudar a la lucha contra la afección.

«En 2013, el Wigan jugó la final de la FA Cup en Wembley frente al Manchester City: Emmerson Boyne, el capitán de los Latics, llevó a Joseph en sus brazos», recuerda Emma, la madre del niño. El Wigan ganó y se llevó la copa: desde entonces, la causa de la lucha contra la encefalopatía por glicínica ha ido ganando adeptos a todos los niveles.

En 2014, 100 corredores participaron en una carrera de 10 kilómetros en Wigan para la fundación Joseph’s Goal. Foto vía www.josephsgoal.org

Joseph’s Goal ha recibido el soporte de muchos famosos locales, pero también de personalidades del mundo del fútbol de renombre global: Carlos Tévez, Theo Walcott, Harry Reknapp, Jack Wilshere e incluso Pepe Reina han llevado el brazalete de la asociación.

«Es una iniciativa que nos llena de orgullo en Wigan», explica Sean Kennedy. «Cuando Blonde sacó la versión editada, rápidamente nos vino la idea de subir la canción a iTunes y usar las ganancias para colaborar con la fundación».

Los padres de Joseph esperan que los fondos permitan encontrar un remedio contra la enfermedad, o al menos un mejor tratamiento: «El desarrollo de Joseph está retrasado debido a la dolencia», explica la madre del niño. «La afección está avanzada y Joseph se arriesga a no llegar a la adolescencia. Estamos muy agradecidos a todos aquellos que ayuden a nuestro hijo a tener una vida mejor».

Entre los nombres de quienes compraron la canción figura uno muy especial: el propio Will Grigg. Y no solo una vez: «Compré la canción tantas veces como pude para ayudar a la asociación a recaudar fondos», explica el propio delantero. Hace poco más de una semana, Grigg contó la historia a los periodistas en la rueda de prensa previa a la Eurocopa.

«Mis compañeros de equipo me cantan la canción todo el rato. ¡Mi teléfono se volvió loco cuando salió!», rio Grigg. Inglés de nacimiento, Will juega para Irlanda del Norte desde 2012. Tras meter un gol contra Bielorrusia el pasado mes de mayo, Grigg tuvo el honor de ser seleccionado para formar parte de la primera expedición norirlandesa en una Eurocopa.

El pasado 30 de abril, el Wigan ganó al Blackpool por 4-0. Tras el último gol de Will Grigg, los fans cantaron su canción a pleno pulmón.

El domingo 12 de junio, el Will Grigg’s On Fire resonó en las gradas del Allianz Riviera de Niza, a pesar de que Grigg se pasó el partido en el banquillo. Los norirlandeses perdieron por 1-0 frente a Polonia, pero se reivindicaron días más tarde ganando por 2-0 a Ucrania: Grigg, sin embargo, tampoco dispuso de minutos.

«Sin duda, sería genial entrar al campo y oír la canción», admite el propio Grigg. «Sería una bonita conclusión. De momento, sin embargo, lo primero es dar a los fans una razón para cantarla: la pieza no tiene ninguna gracia si yo no marco».

Los fans norirlandeses, de todos modos, pueden estar tranquilos: se clasifique o no su país para las eliminatorias —a día de hoy son terceros del Grupo C con 3 puntos… y en el último partido les toca jugársela contra Alemania—, al menos la canción de Will Grigg seguirá resonando en Europa. Los Blonde pronto pasarán por el festival de Glastonbury y luego viajarán a Ibiza.

En este tiempo, el dúo de Djs espera producir una adaptación de la pieza para pinchar en clubes, de modo que si durante tus vacaciones escuchas a alguien cantando una versión extraña de Freed From Desire… bueno, quizás puedas aprovechar para brindar por los goles de Will Grigg en la Eurocopa.

