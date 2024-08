Will Smith alcanzó un nuevo nivel de papá imitando el video de ‘ICON’ de Jaden Smith

Qué diferencia pueden hacer unos meses. Reportamos hace un tiempo –con bastante sensatez, tomando en cuenta que lanzó un sencillo de EDM– que la crisis de la mediana edad de Will Smith estaba sucediendo. Nos preocupaba que Will Smith hubiera estado perdiendo su toque y tratara de estar en onda cuando realmente sólo podía seguir con su estilo «relajado, sólo tirando buena onda» y estaría bien. Sería Will Smith. Lo que sí es cierto, y en realidad es lo más importante, es su enorme habilidad para mantenerse fresco con su clásica comedia en su nueva faceta como papá.

También, puede que hayas creído que el hecho de que Instagram era sólo otro paso en ese aterrador camino de la llamada crisis de la mediana edad, pero la realidad es que es una fuerza de bien y alegría para el mundo. Y eso se debe a que ejemplifica a la perfección la pureza e inocencia que tienen los papás en el internet. Recientemente su hijo, Jaden Smith a.k.a. El Principito, alcanzó los 100 millones de reproducciones en Spotify para su canción «ICON», por lo que para celebrarlo, Will hizo lo que mejor hacen los papás, que es, obviamente, un remake del video de la canción protagonizado por él mismo. Aquí están los dos videos:

Videos by VICE

Esto sirve como un recordatorio pertinente de que Will Smith sigue siendo uno de los comediantes más divertidos, empleando el mismo nivel de carisma que lo convirtieron en una estrella gigante de los 90 gracias a El Príncipe del Rap. Pero veamos más allá de eso, por solo un segundo. Mira directamente a la luz resplandeciente de Will Smith mientras muestra un par de grillz de oro en su boca envuelto en el aura único que le da su dad-ness: ese sentimiento simultáneo de amar a tus hijos y también tener un impulso desesperado e inexplicable de avergonzarlos tanto y seguido sea posible.

La dedicación de Will a este video es una prueba del hecho de que es un comediante de clase mundial con esa precisión lograda en el vestuario (usando una cadena que encontró en el garage unida a su cuello un par de veces) y la perfecta sincronización de sus labios. Para colmo, puedes disfrutar de un mensaje de Súper de Papá en el mensaje que escribió al publicar el video:

¡Felicidades por 100.000,000 de reproducciones en @Spotify, Jaden! @ c.syresmith Es un increíble regalo para un padre poder admirar a sus hijos. ¡Sigue dándole!



No estoy llorando, tú estás llorando. Gracias Will por siempre demostrarnos que cualquier etapa de la vida, incluso la de un papá en el internet, puede ser igual de increíble que cualquier otra.

Sigue a Noisey en Twitter.

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.