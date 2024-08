Will Smith ha renacido como orador motivacional de Instagram

Al igual que muchas otras cosas en el mundo —el cambio de las estaciones, el marco teórico del dolor, el teatro de Broadway—, la vida del actor de Hollywood y músico Will Smith tiene varias etapas diferentes. Y para comprenderlo verdaderamente, para entrar a su epidermis y llegar a su alma, es importante reconocer cada una de estas fases individuales y desenterrarlas como a un cofre del tesoro.

La verdad es que Smith está teniendo su momento en Instagram justo ahora y se ha convertido en el gran poseedor de 10 millones de seguirodres, un parteaguas que celebró con un hiperactivo mensaje de agradecimiento al estilo Youtuber. Esta es su nueva etapa de vida, un padre con una cuenta de Instagram. Sin embargo, antes de adentrarnos en la suave (y francamente molesta y sin cronología) medula de su timeline en Instragram para descubrir lo que significa todo esto, primero demos un recorrido por lo que ha sido su vida hasta el momento. En resumen, aquí están las etapas de la vida de Will Smith, hasta e incluyendo su estado actual como el mejor padre de Instagram:

Fase 1: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Years (1985-91)

Seguramente conoces a estos chicos por sus sencillos «Summertime», «Parents Just Do not Understand» (ganador del primer Premio Grammy_a_la_mejor_interpretación de rap en 1989) y tal vez —si te encanta el rap vagamente aceptable y malo en su mayor parte— la canción «Girls Ain’t Nothing But Trouble». Sin embargo, lo que podrías no saber es el hecho de que Smith despilfarró casi todo el dinero que tenía y además tuvo una deuda tributaria de $2.8 millones de dólares, lo que finalmente lo llevó a casi declararse en bancarrota.

Fase 2: ¿Cómo diablos salgo de la bancarrota? ¡Ya sé! Hagámos un programa de TV (1991-96)

Esencialmente, The Fresh Prince of Bel Air salió del útero metafórico del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Necesitaban que Smith pagara su deuda; así que firmó un contrato con la cadena televisiva NBC que diseño una comedia de situación alrededor de su vida. Aunque quizás sea más fácil recordar las constantes burlas de Smith a su primo Carlton o la melodía del programa, The Fresh Prince of Bel Air actuó de manera impresionante como guía en cuestiones relacionadas con la raza y como ejemplo de la (rara vez representada) clase media alta negra, con episodios centrados en temas como la discriminación racial y la brutalidad policial. Fue un programa importante.

Fase 3: Estrella de cine/rapero (1996-2003)

Al igual que el sexo o la comida para llevar, todas las cosas buenas llegan a su fin y The Fresh Prince terminó en 1996 después de seis temporadas. Teclea: Will 2K (literalmente, hay una canción llamada “Will 2k” que samplea The Clash de su álbum Willenium). Este es el Willard Smith de Men In Black, de las fiestas en “Miami” donde el ambiente está que arde, de las posibilidades de ganar un Globo de Oro por su interpretación del boxeador Muhammad Ali en la película de 2001 Ali, de “Nod Your Head” —el tema musical terriblemente bueno y a la vez malo de la secuela de Men in Black, con un video musical francamente demencial que es probablemente parte de la razón por la que muchas discográficas se declararon en quiebra poco tiempo después—.

Fase 4: Básicamente es lo mismo que la fase 3, pero sin música y con más películas, en la mayoría de las cuales lo vimos llorar (2006-2017)

– The Pursuit of Happyness

– I Am Legend

– Seven Pounds

– Además de varias películas impactantes como Hitch, Hancock y Suicide Squad.

En algún punto entre todo esto, se le ha visto en el estudio con Kanye West, y tuvo una breve crisis de la edad madura con el lanzamiento del sencillo “It’s Lit” el año pasado, una canción que es quizás la intersección que lo trajo a donde se encuentra en el presente, a ser el ícono viviente Will Smith que es usuario motivacional de Instagram y vlogger de YouTube.

Fase 5: El usuario amateur de Instagram

La era de Will Smith en Instagram inició gracias a Ellen. Ella lo incitó a publicar la gloriosa imagen de duckface que está arriba, a la cual siguieron no menos de siete publicaciones más en un solo día: un movimiento temerario pero esencialmente poderoso.

A partir de ese momento, vimos al padre de tres hijos familiarizarse con la tecnología de la misma forma en que cualquier padre podría lidiar con la brillante pantalla táctil de un teléfono con una cuenta de redes sociales instalada. Hay selfies, un par de duckfaces más, una #throwbackthursday. Publicaciones bastante comunes. Pero luego, como un flujo lento y constante de agua que proviene de una montaña en lo alto del cielo, los videos empezaron a llegar.

Quizás el primero de estos videos que vale la pena es donde Smith tiene un Cubo de Rubik (arriba), y luce como si la luz de mil soles brillaran en su rostro con las bendiciones de todos los dioses griegos combinados. No es lo que llamaría exactamente una vista apasionante. Es un hombre resolviendo un Cubo de Rubik, y luego subiendo ese video a Instagram. Pero también es un resplandeciente Will Smith resolviendo un cubo de Rubik, lo que hace que todo parezca ingenuo y dulce, antes de terminar con el tipo de ademan por el que los fanáticos del Fresh Prince lo conocen tan bien. Toma esto como el primer paso en su reinvención hacia convertirse en Big Daddy Will.

A partir de aquí, las publicaciones comienzan a ser más frecuentes y densas. Will vive el mejor momento de su vida en Australia, conviviendo con serpientes y otros animales peligrosos y gritando mientras se filma con su celular yendo en un bote a toda velocidad. Este es el segundo paso: esto va más allá de un papá en Instagram, éste es un artista casi del tipo de DJ Khaled. Pero en realidad, si somos completamente honestos aquí, todas estas publicaciones llevaron a Will Smith a su etapa final de evolución: Will Smith, el coach de vida de Instagram.

Fase 6: El coach de vida de Instagram

Échale un vistazo a la publicación anterior donde Will Smith filtra una cita de coach de vida a través de la máquina de traducción de Filadelfia que es su mente en la frase «no desperdicies tu tiempo con imbéciles perdedores que no te ayuden a brillar» —algo que todos deberíamos poner en todos los imanes para el refrigerador que vemos en los centros de jardinería y en las encimeras de la estación de servicio. «El prerrequisito para tener a cualquier persona en tu vida”, dice Smith, «es que te alimente e inspire». También está esta otra publicación sobre no dormir en la que, ya sabes, logramos ver una congruencia a través de Will Smith luciendo increíblemente sano junto al exuberante océano.

Sin embargo, las mejores semillas de sabiduría que se pueden obtener de la persona que ahora es conocida como el Dr. Will provienen de sus videos en vivo de Instagram. Para esto, debes seguirlo en Instagram, pero por ahora ve el video de arriba. En él, el Dr. Will habla sobre el amor y el matrimonio, y sobre emprender un viaje con alguien a la vez que disfrutas de tu propio viaje. Verlo es como ver un episodio de Oprah o como sumergirse en varios párrafos de un libro de Eckhart Tolle en un lapso de dos minutos y medio.

Entonces, después de todas estas fases, ¿qué significa todo esto?

Bueno, es bastante obvio, pero desmenucémoslo todo. Will Smith pasó de ser un rapero a estar casi en banca rota, a ser una estrella de cine, a ser padre, a ser un usuario de Instagram y, en el camino, combinó todas estas experiencias para convertirse en una especie de guía espiritual renacido para la generación de Instagram. Ahora puede abandonar la música, puede dejar de filmar. Consíganle un contrato para escribir un libro, consíganle un programa de televisión, déjenlo iniciar su propia empresa que imprima tarjetas postales. Este hombre es una fuente de conocimiento, de sabiduría aprendida a través de la experiencia, de todo lo que su hijo Jaden Smith publica en Twitter, pero con más profundidad y experiencia.

Por otra parte, también está esto:

Ya sea algo divertido o motivacional, esta es una versión mejorada del Will Smith que siempre hemos conocido, ahora disponible directamente en tu teléfono todos los días como el buen deseo de un amigo. Imprégnate de ello. Sumérgete en su energía y emerge como una nueva persona.

