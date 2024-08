Probamos algunos de los artículos más ridículos de Wish, la aplicación de compras más rara de internet

Hace diez años, me habría costado mucho encontrar todos estos artículos absurdos en una sola tienda en Londres. Hoy los tienes todos en un solo sitio web: Wish.com. En 2011, el exingeniero de Google Peter Szulczewski creó la plataforma que ya ha superado a Amazon y al gigante chino AliExpress y se ha convertido en la aplicación de compras más descargada del mundo. En 2019, tuvo 168,8 descargas.

Los productos de Wish son raros, inútiles y a veces complicados, como si los hubieran sacado de algún rastro en el rincón más oscuro del subconsciente de Willy Wonka. ¿Quieres un puñado de gusanos? ¿Pantalones a prueba de pedos? ¿Una riñonera con forma de barriga cervecera? Wish lo tiene todo y, en la mayoría de los casos, a un precio ridículamente barato.

Videos by VICE

Muchos de estos artículos se han convertido en la nueva obsesión de las redes sociales y grupos de Facebook como el de “What has wish advertised to me today OH NO”. Inspirada, decidí probar las cosas más raras que encontraba.

Cross-Border Special Party Mask, 17€

Wish vende un montón de disfraces que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, esta máscara que tiene testículos por barbilla. Olía a gasolina y cuando me puse ese trozo de goma en la cabeza, casi me da algo. Es horrible y no me gustó nada. El olor de la goma me persiguió hasta el día siguiente. Si tuviera que resumirlo en una palabra, sería “carcinógeno”. Aun así, tiene una media de 4,2 puntos de 5.

Elastic Band Fishing Headwear Umbrella Hat, 2€

Por si no queda claro en la foto, es un paraguas manos libres para la cabeza. Cuando me llegó, llovía como no había llovido en todo el año, así que me lo puse en la cabeza y quedé con un amigo para cenar. ¿Funcionó? No me mojé la cabeza. ¿Fue humillante? Sin ninguna duda. Si quieres que los coches que pasan te griten y se rían de ti, este es tu sombrero.

Pet Rat Mouse Harness Adjustable Rope Ferret Hamster Finder Bell Leash Lead, 2€

Esta correa de color azul cielo ajustable para roedores tiene casi 400 reseñas de tres estrellas en las que se elogia su calidad y tamaño. Lo probé con el conejillo de indias de mi amiga Maddy, Rollo, que se lo quitó de inmediato con un chillido. “Por decir algo, me gusta la piel falsa y la pequeña campana”, me dijo Maddy, “pero claramente no sirve para nada”.

Facial Slimming Bandage Mask, 8€

Esta máscara asegura “prevenir las arrugas en las mejillas”. Todas las tardes, me la ponía durante 20 minutos tal y como indicaba el fabricante. Tras siete días, no noté ni una sola diferencia física más allá de una pequeña rojez que me salió en la barbilla por el roce de la tela.

Maverick Man Fake Belly Artificial Baby, $46

Esta fantástica barriga falsa viene en tres tallas diferentes: 2-4, 5-7 o 8-10 meses. Yo pedí la de “8-10 meses” porque el precio era el mismo. así que quería el embarazo más avanzado. Lo que me llegó fue una trémula masa de silicona enorme con unas tiras de velcro para sujetarla a la cintura. La sujeción es tan mala que si sales a la calle, lo más seguro es que se te caiga el bebé. No tengo ni idea de por qué alguien querría fingir su embarazo, pero hay formas mejores de hacerlo.

Malla Gato Aseo Bolsa de baño Sin rasguños Mordida Restricción para bañarse Recorte de uñas Inyección, 3 €

Esta bolsa de aseo para gatos de LadyPeiPei promete un baño sin mordiscos ni arañazos mientras bañas o cortas las uñas a tu compañero gatuno. Lo probamos con Davie, una gata atigrada pequeña. Tras conseguir meterla en la bolsa, se escapó varias veces. Kate, la dueña, y yo mirábamos en silencio cómo se le quedaban las garras enganchadas en el nylon y cómo se caía de la bolsa”. “Es muy cruel”, dijo Kate. Estoy de acuerdo con ella.

Halloween Horror Props Bloody Hand Haunted House Party, $2

Estas extremidades desmembradas ultrarrealistas tienen casi 2000 reseñas, incluida una que dice que es “perfecta para un curso de primeros auxilios”. Preocupante. La mano que recibí por correo al principio me sorprendió por el detallismo (fíjate en el hueso que sale por un lado), pero enseguida me di cuenta de que era demasiado blanda y elástica y olía demasiado a pintura.

Running Speed Resistance Umbrella Exercise Speed Training Parachute, $5

La foto que se ve en la página muestra a un deportista en forma con un glorioso paracaídas a juego a la espalda. Parece un anuncio de Nike. Por desgracia, lo que me llegó por correo fue una manta de nylon roja con una banda elástica para la cintura. Me lo llevé al entrenamiento de fútbol y corrí con él puesto. Ofrecía algo de resistencia y me retrasé unos segundos, pero no sé si fue por el paracaídas o porque me daba vergüenza.

Creative Fashion Lifelike Fish Funny Slippers, $6





Tenía muchas ganas de recibir estas nuevas chanclas de pez, pero por desgracia me confundí de número y pedí uno de niña. Sin embargo, me encantaron los detalles, sobre todo que hubieran puesto ojos.

Portable Kids Urinal, 6€

¿Dejarías que tu hijo hiciera pipí en un diminuto orinal portátil con una cabeza de rana? Si tu respuesta es sí, felicidades: tu deseo se ha hecho realidad. No tengo niños, así que no le di mucho uso a este producto pensado para padres. No obstante, en nombre de la ciencia, intenté probarlo llenándolo de agua y llevándolo todo el día en la mochila para ver si era a prueba de fugas como anunciaban. No se salió, pero cada vez que lo veía me daba repelús.

Ingrown Toe Nail Correction Tool, 2€

Este artículo, que llegó por correo sin instrucciones, parece un pequeño instrumento de tortura sacado de Saw. Intenté usarlo, pero no se sujetaba y se caía. Estoy cien por cien segura de que alguien, en algún lugar del mundo, lo está usando para BDSM, pero no tengo ni idea de cómo.

Zapato de baño con cepillo para depurador de pies, removedor de masaje de piel muerta de plástico con cepillo, 8 €

Tengo los pies como lijas, así que tenía las expectativas muy altas. Al final resultaron ser unas chanclas gigantes hechas de plástico duro. Con cuidado, las agarré al suelo de la ducha con las ventosas que llevan en la suela y metí los pies. No sentí que estuvieran más suaves, pero fue como tener los pies en un lavado de coche.

Super Shining Reversible Color Changing Pillow Case Magical Nicolas Cage Cushion Cover, 5€

Hay cosas que, simplemente, no deberían existir y, sin embargo, me alegro de que existan (como los ornitorrincos). Este cojín también está en la lista. ¿A quién le importa que las lentejuelas estén mal cosidas cuando puedes pasarte horas acariciando la cara de Nicolas Cage? Estoy de acuerdo con una reseña que decía, probablemente con toda sinceridad: “Es todo lo que esperaba y me encanta”.

Electric M249 Pineapple Water Gun, 36€

La M249 ha asesinado a millones de personas desde que se creó en los 80 y fue una de las armas favoritas del ejército estadounidense en la guerra de Afganistán e Irak. Personalmente, no se me ocurre una forma mejor de homenajear a una ametralladora asesina que convirtiéndola en una pistola de agua. Es tan realista que cuando uno de mis compañeros la vio en mi mesa, dejó una nota que decía: “¡No es real!”. ¿Funciona? La verdad es que no. Traduje las instrucciones con el traductor de Google y las seguí al pie de la letra: enchufé la pistola al cargador y la cargué con la munición hecha de gelatina. La M249 soltó un chorrito y se atascó. Patético.

Dispositivo de masaje adelgazante , 7 €

A Wish le encantan los dispositivos adelgazantes. Este cuesta lo mismo que la máscara-venda, pero con un riesgo añadido de electrocución. ¡Un chollazo! Puse dos pilas AAA en la parte de atrás y me coloqué las dos ventosas. “Una combinación genial de diferentes intensidades que te hará sentir como si estuvieras haciéndote acupuntura en la cara”, decían las instrucciones. Algo sentí, sí, pero creo que fue la sensación de estar siendo electrocutada por un cacharro barato.

@misszing

This article originally appeared on VICE US.