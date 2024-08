Wiz Khalifa y Swae Lee se ponen sensibles en “Hopeless Romantic”

Rolling Papers 2 de Wiz Khalifa saldrá el 13 de julio. Ya trajo a Gucci Mane para el otro sencillo “Real Rich” y hoy continúa con otro lanzamiento: su colaboración con Swae Lee de Rae Sremmurd para “Hopeless Romantic”. Podríamos hablar de las melodías hiper-SMOOTH de Swae Lee, de la sensibilidad que atraviesa la mayoría de las cosas relacionadas con Sremmurd y de la manera en la que Wiz promete hacer del track su “numero uno”. O podemos centrarnos en este breve verso que Wiz aprovecha al máximo: “I got a serious question / Do you like sex?”

Escucha “Hopeless Romantic” abajo.

