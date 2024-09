Wladimir Klitschko dice que Tyson Fury es “un campeón imbécil”

Antes de su revancha en la Arena Manchester el próximo 9 de julio, Wladimir Klitschko dijo que Tyson Fury es un «campeón imbécil» cuyos comentarios recientes sobre los judíos le recordaron a Hitler.

En un video publicado en YouTube en mayo, Fury hizo una serie de comentarios controversiales sobre violación, bestialidad y judaísmo. En un segmento del videos, dice, «los sionistas, judíos… todos son dueños de los bancos, de los periódicos, de todas las estaciones de televisión».

Fury después se disculpó en una declaración oficial, después de que la Campaña Contra el Antisemitismo pidiera que fuera vetado por sus «comentarios racistas y ofensivos» y se quejara ante la British Boxing Board of Control. El video también fue eliminado de Internet.

Sin embargo, Klitschko ahora le respondió a su oponente por la diatriba antisemita así como su historia llena de comentarios sexistas y homofóbicos. Hablando desde su campamento en Austria, Klitschko dijo: «Me quedé sorprendido por sus comentarios sobre las mujeres, la comunidad gay y cuando llegó a los judíos sonó como Hitler. El hombre es un imbécil, en serio. No puedes tenerlo como representante del boxeo. Es un campeón imbécil».

Klitschko perdió su título de peso pesado ante Fury en noviembre de 2015. // EPA Images/Kerstin Joensson

Klitschko además pidió que Fury enfrentara una suspensión por sus comentarios. Además dijo, «Pone al mundo del boxeo en un lugar difícil. No sólo se representa a sí mismo sino a los organismos sancionadores y a muchos fanáticos del boxeo en general. No se trata sólo sobre él y necesita entenderlo y obviamente no es así. ¡De su boca salen muchas estupideces!

«Especialmente en este mundo loco cuando podemos ver lo que ocurre y no necesitamos alguien teniendo un escenario grande y llevando odio a los judíos, no puedo aceptarlo. Como lo dije antes, suena como Hitler, no puedo aceptarlo y no lo haré.

«No podemos tener un campeón así. O necesita que lo callen o que lo callen en el ring, o que lo suspendan, porque no puede estar creando más odio. La fricción crea fricción, entre más odio salga de ti —contra las mujeres, la comunidad gay o los judíos— ¿qué va a decir después?»

Klitschko declaró que se siente confiado en que vencerá a Fury en la revancha, a pesar de que el excampeón ahora tiene 40 años. «No sólo son los fans británicos a los que les haré un favor derrotándolo, será también para los fans de Klitschko y del boxeo en general», dijo. «Es algo que no necesitamos en este mundo, va más allá del boxeo. No estoy en la misma página que él.

«De su boca sale mucha estupidez, y no me agrada».