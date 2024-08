Kesha sigue por la senda de la crudeza en su nuevo tema «Woman»

Parece que Kesha realmente está viviendo una nueva etapa, que resulta increíblemente atractiva. Hoy lanzó su segunda canción (y vídeo) en una semana. El nuevo tema de su próximo álbum Rainbow se llama «Woman».

En una listening party en Londres, Kesha dijo que la canción fue escrita en respuesta a los comentarios de Donald Trump sobre «agarrarlas por el coño». («Como feminista hardcore ¡me enfureció tanto!», dijo), y ciertamente hay fuego para sustentar el argumento. El vídeo musical (que se puede ver arriba) fue dirigido por la misma Kesha y su hermano Lagan, y básicamente vemos a Kesha haciendo estragos en un bar, con un traje dorado y cantando sobre cómo es una «mother fucker». También hay un sentido de crecimiento musical en cuanto a la instrumentación en vivo, y ahí es donde entran los Dap-Kings.

En un ensayo para Rolling Stone que acompaña el lanzamiento del tema, Kesha describe la experiencia de grabar con el grupo, afirmando que desde el principio de su carrera había deseado tener en su música algo de esa «receta secreta» de The Dap-Kings. La pieza también discute cómo ve esta canción como una de «empoderamiento femenino», y su deseo de alejarse del EDM, y acercarse más hacia estilos musicales que ama personalmente.

«Me encanta la música que he hecho antes, pero era raro ir a tocar a grandes festivales de EDM y luego ir en el camión de la gira escuchando a Iggy Pop, Rolling Stones, Beach Boys, T Rex, Dolly Parton, James Brown, los Beatles, The Sweet; cualquiera de esos discos. No podrían ser más diferentes de la música que yo estaba haciendo, a pesar de que compartían el mismo espíritu salvaje».

Es un cambio al que le damos la bienvenida. Esperemos que haya más de lo que vemos en «Woman» para el resto de Rainbow, porque como ella misma dice, cuando el «espíritu salvaje» de su pasado se combina con esta nueva dirección musical, sucede una música pop muy especial.