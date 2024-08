WOMEN BPM: En México, la nueva escena de electrónica y reggaetón es femenina

Desde algunos años, México es reconocido como una de las cunas de la escena electrónica pasando por corrientes de reggaetón y pop.

Los DJs de toda América Latina, Europa y Estados Unidos se reúnen ahí para probar su suerte, y mezclar sonidos en los clubes más grandes. Desde algunos años también se sitúan muchas mujeres cada vez más talentosas y motivadas en una escena musical predominantemente masculina.

Una ola que se afemina con esfuerzo: este es un reportaje sobre algunas de esas mujeres que mezclan pasiones y convicciones entre sus sets musicales.

Solange Romero

Solange es originaria de Venezuela. Presentadora de televisión; hace un año y medio llegó a México, donde ha descubierto la música electrónica y a diversos artistas en los festivales a los que fue enviada.

Empezó a mezclar en pequeñas fiestas entre amigos. Pero con un espíritu perfeccionista, decidió aprender más sobre el vinilo y el digital, pasando por la formación de DJ & Producers en la oficial escuela de la marca Pioneer, El Bedroom. Estudiar música en esta escuela de fama internacional ha representado para ella la oportunidad de apuntalar su estilo y su técnica. Solange está inspirada por el tropical house de Tulum, carismática ciudad de las fiestas electrónicas más grandes de México.

Apasionada, Solange es una de las pocas mujeres jóvenes de la escuela, «las mujeres de nuestra generación han aprendido a ir más allá de sus límites y a no ser afectadas por estereotipos«, declara. «Se encuentra a muchas admirables mujeres productoras y eso no tiene que ver con el género si no realmente con sus capacidades«.

Rosa Pistola

De origen colombiano, hace 13 años que la estrella del reggaetón Rosa Pistola vive en México. Ha sido invitada a los Boiler Room y en los perreos de los barrios donde ha debutado mezclando sonidos.

Detrás de su estilo apunta la realidad sexista del reggaetón. A pesar de amenazas e insultos de todo tipo, y acusada de hacer daño a la sociedad promoviendo la prostitución con una alta connotación sexual en su música, Rosa Pistola lucha por hacer valer sus derechos. En un medio en su mayoría machista, ella representa una comunidad entera de mujeres jóvenes originarias de barrios peligrosos sólo con su simple presencia. Invita a las mujeres a no tener vergüenza de evolucionar en el medio del reggaetón. Para ella «todo el mundo tiene el derecho a bailar y a disfrutar de la fiesta sea cual sea el tipo y sin tener que ser juzgado«.

Rosa intenta cambiar las cosas a través de la música y el resultado es sorprendente: fue la primera persona que introdujo a la comunidad homosexual en un medio bastante distante de ésta. Eso nos platicó cuando le preguntamos acerca de sus próximos planes: «tener un plan es un lujo… ¡pero si la vida te ofrece limones, haz limonada!».

EsaMiPau

Paulina García, mejor conocida como EsaMiPau es una DJ famosa de la escena del reggaetón en México, tocando con sonidos del espacio global de la cumbia, especialmente durante fiestas tropicales que ella misma organiza, como Los Viernes de Perreo.

Sin embargo, es gracias a la radio que se introdujo en el medio de la música. Así, cuando no está en la escena u organizando fiestas, Paulina anima la radio de Ibero 90.9 con una emisión musical dedicada a su arte. Una radio muy popular en México que la misma Paulina nos describe : «Al principio era una radio universitaria, descendiente de estaciones como Rock 101, la primera radio de los años 80 en transmitir rock y música alternativa en México. ¡En esa época era una revolución para una generación entera!.

Es con toda la cultura Indie Rock que la joven Paulina ha afilado sus armas en el mundo de la música, colaborando con esta radio desde 2003. Hoy transmite su experiencia a estudiantes que a su vez desean aprender la profesión y sobre todo compartir aquella pasión por la música.



Adriana Roma

Ex diseñadora gráfica e hija de un DJ, Adriana decidió seguir los pasos de su padre y volvió a orientar su carrera hacia la música en 2012.

Hoy comparte su vida entre giras, entrevistas y representaciones, Inscribiéndose en la corriente del tecno house, es miembro de diferentes colectivos y sellos como B + Allá, Avenir, Technobeat Recording y El Bedroom.

Consciente de la dificultad de ser una mujer DJ, Adriana, Renata y Natalia son el origen de la creación de un colectivo de DJ enteramente femenino llamado WOMXN. Lo crearon hace poco tiempo, tomando inspiración del colectivo neoyorquino Disc Woman, con el fin de impulsar a chicas talentosas en la escena electrónica de la capital.

Badmoiselle

Embajadora de Pioneer, Badmoiselle mezcla su profesión de DJ con la de azafata. Su organización entre las dos profesiones no es fácil porque tiene que avisar a su compañía con un mes de antelación para planificar las fechas de sus presentaciones como DJ. Mezcla sonidos desde 2011, y su novio quien le enseñó los fundamentos de la música. Su trabajo como azafata le permitió financiar su equipo de DJ, proporcionándole un equilibrio económico. Hoy, desea dedicarse más a la parte artística trabajando menos tiempo en los aviones.

Cuando le preguntamos sobre su posición como mujer en la escena electrónica ella dijo que la crítica es más dura que para las mujeres que para sus homólogos masculinos y los juicios se dirigen más a su apariencia física que a la calidad musical. También mencionó que los line ups son liderados en su mayoría por hombres. Así, en aras de la igualdad, ha creado una plataforma de encuentros permitiendo impulsar a más mujeres dentro de la escena. En una constante búsqueda de igualdad, Badmoiselle observa que «el concepto mismo de hacer un line up especialmente femenino, muestra perfectamente el problema, nunca he visto un flyer que diga «orgullosamente orgullosamente masculino…”. Lo ideal es tener un line up mixto, donde haya un real equilibrio entre hombres y mujeres».

Adriana Lucía

Adriana Lucía tiene 28 años es DJ, productora y cantante. Su música se clasifica entre el electropop y el deep house, lo que le permitió participar al festival EDC en México.

Ella compone desde los 16 años de edad y ahora, desde su propio home studio produce su música.

Perteneciente a la plataforma de Born In Mexico, Adriana siempre ha estado en la subyacente del papel de la mujer en la música electrónica, la razón es que la DJ recibió una educación en escuelas exclusivamente para chicas, fue un choque para ella descubrir un medio donde las mujeres son una minoría a la hora de expresarse musicalmente. Además, según ella, «faltan muchas mujeres en la escena musical, hoy en día, en un line up de 10 artistas, uno es mujer«.

Adriana ha sabido sacar partido de eso, y cuenta que las pocas mujeres del medio son unidas, se sostienen y se ayudan mutuamente.

Gely Angeles Gonzáles

Gely es parte de las primeras mujeres DJs de México y vio despegar su carrera durante los años 90. Encontró sus primeras horas de gloria gracias a las influencias del house progresivo, del retro house y tech house, especialmente mezclando sonido en el club mítico: Patrick Miller.

Después de haber sido parte de la transición de los vinilos hasta el USB, pasando por los discos, ella sigue produciendo música con el apoyo de su colectivo Feminine Session.

En en su propia tienda de discos que encontramos a Gery para hablar con emoción de las pioneras de la música electrónica del principio de los años 80: «En calidad de mujeres hemos luchado para tener nuestro lugar. Al principio, los chicos nos cortaron el sonido para que no pudiéramos tocar… ¡Hoy, encontrar a mujeres DJs se ha democratizado y estoy contenta de ver a muchas nuevas chicas cada vez más motivadas por ocupar la escena!«.

